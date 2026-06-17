गिर गए दाम, सस्ता मिल रहा MacBook Air M5, बजट में आई कीमत, खत्म होने वाला है ऑफर

फ्लिपकार्ट पर, 1,19,900 रुपये में लॉन्च हुआ MacBook Air M5 इस समय 1,09,496 रुपये कीमत (Midnight) के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर में यह 1,00,496 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुठ

MacBook लेना का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल का पॉपुलर मैकबुक बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं MacBook Air M5 की, जिसे इसी साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। दरअसल, Flipkart इस मैकबुक मॉडल पर बड़ा डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह हजारों रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 16GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 1,19,900 रुपये थी। यह 13.6-इंच डिस्प्ले के साथ आता है। चलिए डिटेल में बताते हैं ऑफर में कितना सस्ता मिल रहा है यह मैकबुक मॉडल...

गिर गए MacBook Air M5 के दाम, इतनी रह गई कीमत फ्लिपकार्ट पर, 1,19,900 रुपये में लॉन्च हुआ MacBook Air M5 इस समय 1,09,496 रुपये कीमत (Midnight) के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है, जो 13.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है। अगर आप Axis Bank, ICICI Bank या फिर SBI Bank के जरिए खरीदारी करते हैं, तो 9,000 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत घटकर 1,00,496 रुपये रह जाएगी।

इतनी ही नहीं, फ्लिपकार्ट इस मैकबुक पर 42,600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। अगर आप पास एक्सचेंज कराने के लिए कोई पुराना लैपटॉप है, तो इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस की राशि पुराने मॉडल की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी। घ्यान रहे कि यह ऑफर Epic Sale के तहत मिल रहा, जो जल्द समाप्त होने वाली है।

1,00,496 रुपये की प्रभावी कीमत में केवल मिडनाइट कलर वेरिएंट मिलेगा। बाकी सभी कलर वेरिएंट फ्लिपकार्ट सेल में 1,10,300 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इन्हें आप ऑफर का लाभ लेकर 1,01,300 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीद सकते हैं। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इस डील का फायदा उठा लीजिए।