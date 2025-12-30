MacBook Air M4 पर 20 हजार रुपये की बंपर छूट, नए साल की सबसे धाकड़ डील
Vijay Sales की Apple Days Sale में MacBook Air M4 पर करीब 20,000 रुपये तक की कुल छूट मिल रही है। इस डिवाइस को 80 हजार रुपये के करीब इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹94990₹99900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹114990₹119900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹119490₹124900
खरीदिये
8% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 24GB Unified Memory
₹150990₹164900
खरीदिये
टेक कंपनी Apple के नए प्रोडक्ट्स पर लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद भारी छूट आसानी से नहीं मिलती लेकिन Vijay Sales की Apple Days Sale यह मौका लेकर आई है। नए साल से ठीक पहले शुरू हुई इस सेल में Apple के लेटेस्ट लाइन-अप पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान MacBook Air M4 ने खींचा है। इस प्रीमियम लैपटॉप पर करीब 19,910 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹94990₹99900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹114990₹119900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹119490₹124900
खरीदिये
8% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 24GB Unified Memory
₹150990₹164900
खरीदिये
MacBook Air M4 की कीमत में बड़ी कटौती
ऑफर MacBook Air M4 के 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर मिल रहा है। इस मॉडल को भारत में 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Vijay Sales पर यह फिलहाल 89,990 रुपये में लिस्ट किया गया है, यानी सीधे 9,910 रुपये की छूट दी गई है। इसके अलावा, ICICI बैंक, SBI बैंक और IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है।
कुल मिलाकर MacBook Air M4 पर 19,910 रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है और इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 79,990 रुपये रह जाता है।
सम्बंधित सुझाव
20% OFF
EooCoo Case Compatible for New MacBook Air 13.6 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID,2025 2024 2022 Release,M2 M3 M4 Air 13'' Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear
- EooCoo Case Compatible for New MacBook Air 13.6 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID
- 2025 2024 2022 Release
- M2 M3 M4 Air 13'' Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear
₹716₹900
खरीदिये
7% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 14GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (14.2″) Liquid Retina XDR Display
- 14GB Unified Memory
₹195990₹209900
खरीदिये
3% OFF
Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
- 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
₹202990₹209900
खरीदिये
66% OFF
MOCA Case for New MacBook Air 13.6-inch (M4 A3240, M3 A3113, M2 A2681) with Touch ID, 2025 2024 2022 Release – M2 M3 M4 Air 13 Laptop Protective Plastic Hard Cover (Frost Clear)
- MOCA Case for New MacBook Air 13.6-inch (M4 A3240
- M3 A3113
- M2 A2681) with Touch ID
₹679₹1999
खरीदिये
20% OFF
Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Core i7-13620H 15.3" (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (24GB RAM/1TB SSD/Win 11/Office 2024/Backlit/1Yr ADP Free/Top Metal Cover & IR Camera/Grey/1.6Kg),83K100TEIN
- Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Core i7-13620H 15.3" (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (24GB RAM/1TB SSD/Win 11/Office 2024/Backlit/1Yr ADP Free/Top Metal Cover & IR Camera/Grey/1.6Kg)
- 83K100TEIN
₹74390₹93290
खरीदिये
19% OFF
HP 15 Laptop, AMD Ryzen 7 7730U (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge,15.6''/39.6cm, FHD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24,Silver,1.59kg,FHD Camera w/Privacy Shutter, Backlit KB, fc0390AU
- HP 15 Laptop
- AMD Ryzen 7 7730U (16GB DDR4
- 512GB SSD) Anti-Glare
₹50990₹62963
खरीदिये
37% OFF
HP Omnibook 5 OLED, Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K OLED, Micro-Edge, 16''/40.6cm, Win11, M365*Office24, Glacier Silver, 1.59kg, fb0001QU, FHD Camera, Backlit, Next-Gen AI Laptop
- HP Omnibook 5 OLED
- Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x
- 1TB SSD) 2K OLED
₹65990₹105299
खरीदिये
17% OFF
ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen,Intel Core 7 240H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024, Matte Black,1.95 Kg),V3607VU-RP275WS
- ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen
- Intel Core 7 240H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024
- Matte Black
₹94990₹113990
खरीदिये
25% OFF
Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 24, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
- Dell SmartChoice G15-5530
- Intel Core i5 13th Gen - 13450HX
- NVIDIA RTX 3050-6GB
₹76490₹101709
खरीदिये
35% OFF
Lenovo 14 (2025), Intel Core i5 13th Gen 13420H - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/14.0" FHD Display/Iron Grey/1.4 kg/Microsoft Office 2021
- Lenovo 14 (2025)
- Intel Core i5 13th Gen 13420H - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/14.0" FHD Display/Iron Grey/1.4 kg/Microsoft Office 2021
₹54900₹85000
खरीदिये
13% OFF
HP 14s Intel Celeron Dual Core N4500 Laptop (8GB/512GB SSD/Win 11) 14.0" HD Display, MSO 24, Black, 1.46kg, DQ3149TU Thin and Light Business Laptop
- HP 14s Intel Celeron Dual Core N4500 Laptop (8GB/512GB SSD/Win 11) 14.0" HD Display
- MSO 24
- Black
₹26490₹30299
खरीदिये
24% OFF
Acer Nitro V 15, AMD Ryzen 5 6600H Hexa-core Processor,NVIDIA GeForce RTX 4050-6GB GDDR6,16 GB, 512 GB, Full HD IPS, 15.6"/39.62 cm, 165 Hz, Win 11 Home,Obsidian Black, 2.1 kg, ANV15-41,Gaming Laptop
- Acer Nitro V 15
- AMD Ryzen 5 6600H Hexa-core Processor
- NVIDIA GeForce RTX 4050-6GB GDDR6
₹74990₹98799
खरीदिये
25% OFF
acer Professional 14[New Launch], AMD Ryzen 7-7730U, 32GB RAM, 1TB SSD, 14" Full HD Laptop, Windows 11 Pro, MSO21, 1.34KG, Backlite KB, Finger Print, Metal Body, 3 Year Warranty, 12 Mounths Antivrus
- acer Professional 14[New Launch]
- AMD Ryzen 7-7730U
- 32GB RAM
₹59990₹79900
खरीदिये
ऐसे हैं MacBook Air M4 के स्पेसिफिकेशंस
लैपटॉप में Apple का नया M4 चिप सेट दिया गया है, जो पहले के मॉडल्स की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रदान करता है। मल्टीटास्किंग, प्रोफेशनल एप्लिकेशन्स और क्रिएटिव वर्क (जैसे फोटो/वीडियो एडिटिंग) के लिए यह स्मूद एक्सपीरियंस देता है। 16GB RAM और 256GB SSD स्टोरेज वाला यह वेरिएंट भारी फाइल्स को हैंडल कर सकता है। इसका फैन-लेस डिजाइन पूरी तरह साइलेंट काम करता है, जबकि डुअल एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट पहले की तुलना में बेहतर प्रोडक्टिविटी सेट-अप देता है।
डिवाइस का डिजाइन हल्का और स्लिम है, जो कि पोर्टेबलिटी के लिहाज़ से अलग है। Apple का दावा है कि बैटरी लाइफ एक चार्ज पर लगभग 18 घंटे तक चल सकती है। साथ ही, अपग्रेडेड 12-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा में Center Stage और Desk View जैसे फीचर्स हैं, जिनसे वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स और बेहतर बनती हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।