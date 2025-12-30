Hindustan Hindi News
MacBook Air M4 Gets Massive Price Cut of 20000 rupees During Vijay Sales Apple Days Sale
MacBook Air M4 पर 20 हजार रुपये की बंपर छूट, नए साल की सबसे धाकड़ डील

MacBook Air M4 पर 20 हजार रुपये की बंपर छूट, नए साल की सबसे धाकड़ डील

संक्षेप:

Vijay Sales की Apple Days Sale में MacBook Air M4 पर करीब 20,000 रुपये तक की कुल छूट मिल रही है। इस डिवाइस को 80 हजार रुपये के करीब इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। 

Dec 30, 2025 09:40 pm IST Pranesh Tiwari
टेक कंपनी Apple के नए प्रोडक्ट्स पर लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद भारी छूट आसानी से नहीं मिलती लेकिन Vijay Sales की Apple Days Sale यह मौका लेकर आई है। नए साल से ठीक पहले शुरू हुई इस सेल में Apple के लेटेस्ट लाइन-अप पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान MacBook Air M4 ने खींचा है। इस प्रीमियम लैपटॉप पर करीब 19,910 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

MacBook Air M4 की कीमत में बड़ी कटौती

ऑफर MacBook Air M4 के 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर मिल रहा है। इस मॉडल को भारत में 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Vijay Sales पर यह फिलहाल 89,990 रुपये में लिस्ट किया गया है, यानी सीधे 9,910 रुपये की छूट दी गई है। इसके अलावा, ICICI बैंक, SBI बैंक और IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है।

कुल मिलाकर MacBook Air M4 पर 19,910 रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है और इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 79,990 रुपये रह जाता है।

ऐसे हैं MacBook Air M4 के स्पेसिफिकेशंस

लैपटॉप में Apple का नया M4 चिप सेट दिया गया है, जो पहले के मॉडल्स की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रदान करता है। मल्टीटास्किंग, प्रोफेशनल एप्लिकेशन्स और क्रिएटिव वर्क (जैसे फोटो/वीडियो एडिटिंग) के लिए यह स्मूद एक्सपीरियंस देता है। 16GB RAM और 256GB SSD स्टोरेज वाला यह वेरिएंट भारी फाइल्स को हैंडल कर सकता है। इसका फैन-लेस डिजाइन पूरी तरह साइलेंट काम करता है, जबकि डुअल एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट पहले की तुलना में बेहतर प्रोडक्टिविटी सेट-अप देता है।

डिवाइस का डिजाइन हल्का और स्लिम है, जो कि पोर्टेबलिटी के लिहाज़ से अलग है। Apple का दावा है कि बैटरी लाइफ एक चार्ज पर लगभग 18 घंटे तक चल सकती है। साथ ही, अपग्रेडेड 12-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा में Center Stage और Desk View जैसे फीचर्स हैं, जिनसे वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स और बेहतर बनती हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
