हमेशा के लिए बंद हो रहा यह Aadhaar App, UIDAI ने कहा- अब इस ऐप से चेंज करें नाम, पता, फोन नंबर

UIDAI ने शुक्रवार को घोषणा की कि मौजूदा mAadhaar ऐप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। UIDAI ने यूजर्स को हाल ही में लॉन्च किए गए Aadhaar ऐप पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नया आधार ऐप अलग-अलग इलाकों में बेहतर पहुंच के लिए 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

अगर आप भी अब तक Aadhaar से जुड़े कामकाज करने के लिए mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि मौजूदा mAadhaar ऐप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। UIDAI ने यूजर्स को हाल ही में लॉन्च किए गए Aadhaar ऐप पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। iPhone के लिए ऐप स्टोर और Android के लिए गूगल प्ले स्टोर, दोनों पर उपलब्ध इस ऐप का मकसद लोगों को अपनी आधार डिटेल सुरक्षित रूप से स्टोर करने, उसे अपडेट रखने और दूसरों के साथ शेयर करने में मदद करना है। इस नए ऐप में QR-बेस्ड Aadhaar शेयरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल्स और चुनिंदा जानकारी शेयर करने जैसी सुविधाएं भी हैं।

खुद UIDAI ने बताया कि mAadhaar App बंद हो रहा है एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट में, UIDAI ने कन्फर्म किया कि mAadhaar ऐप "जल्द ही बंद होने वाला है"। साथ में यह भी बताया कि नया Aadhaar ऐप "ज्यादा स्मार्ट, तेज और सुरक्षित डिजिटल अनुभव" देने के लिए डिजाइन किया गया है। नया आधार ऐप अलग-अलग इलाकों में बेहतर पहुंच के लिए 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

नए ऐप में QR कोड बेस्ड शेयरिंग की सुविधा UIDAI के अनुसार, नए Aadhaar ऐप में सबसे बड़े बदलावों में से एक QR-बेस्ड Aadhaar शेयरिंग और ऑफलाइन आईडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सपोर्ट है। यह यूजर्स को 'Selective Share' नाम के फीचर के जरिए अपना Aadhaar नंबर बताए बिना अपनी पहचान वेरिफाई करने की सुविधा देता है। इससे वे यह चुन सकते हैं कि वे कौन सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं, जिसमें उनकी फोटो, नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, पता या आधार स्टेटस शामिल है।

यह ऐप एक QR कोड भी जेनरेट करता है, जिसे पहचान की पुष्टि के लिए अधिकृत टर्मिनलों पर स्कैन किया जा सकता है। UIDAI का कहना है कि यह ऐप यूजर्स को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और पते सीधे अपडेट करने की सुविधा भी देता है। वे प्रोफाइल सेक्शन के जरिए अपने अकाउंट में परिवार के पांच सदस्यों तक को जोड़ सकते हैं।

बायोमेट्रिक कर सकते हैं लॉक इसमें बायोमेट्रिक लॉकिंग कंट्रोल्स भी हैं। इसका इस्तेमाल किसी नागरिक के फिंगरप्रिंट, चेहरे और आइरिस ऑथेंटिकेशन डेटा को लॉक करने के लिए किया जा सकता है, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जरूरत पड़ने पर इस लॉक को बाद में ऐप के जरिए हटाया भी जा सकता है। हालांकि, UIDAI का कहना है कि अगर यूजर के पास अपने लिंक्ड फोन नंबर या स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं रहता है, तो हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए आधार से जुड़ी सर्विसेस का इस्तेमाल न कर पाएं।

UIDAI ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पुराने mAadhaar ऐप में स्टोर किया गया डेटा नए Aadhaar ऐप में अपने-आप ट्रांसफर होगा या नहीं। इसलिए, मौजूदा यूजर्स को अपडेटेड एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद अपनी प्रोफाइल फिर से मैन्युअल रूप से सेट करनी होगी।

नया Aadhaar App कैसे डाउनलोड और रजिस्टर करें नया Aadhaar App, Android और iOS के लिए Google Play Store और App Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

1. Aadhaar App खोलें और अपनी पसंद की भाषा चुनें।

2. ऐप के लिए रजिस्टर करें - आप अपने Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर या किसी दूसरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे विकल्प के लिए कुछ अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।

3. अपना 12-अंकों का Aadhaar नंबर डालें और OTP डालकर SMS वेरिफिकेशन पूरा करें।

4. यह पूरा होने के बाद, आपको फेशियल ऑथेंटिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। सुनिश्चित करें कि बैकग्राउंड में रोशनी काफी हो और अगर आपने चश्मा पहना है, तो उसे उतार दें।

5. अब, छह-अंकों का एक पासवर्ड डालें, जिसका इस्तेमाल ऐप को एक्सेस करने के लिए किया जाएगा।