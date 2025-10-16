649 रुपये शुरुआती कीमत में 30,000mAh पावरबैंक और नेकबैंड लाया ब्रांड, देखें खासियत

संक्षेप: लिन ओरिजिनल्स ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी लाइफस्टाइल टेक रेंज का विस्तार करते हुए तीन नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। कंपनी ने बताया कि इस लाइनअप में पावरबॉक्स 23 प्रो पावरबैंक, पावरबॉक्स 20 प्रो पावरबैंक और रोवर 3 प्रो ब्लूटूथ नेकबैंड शामिल हैं।

लिन ओरिजिनल्स ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी लाइफस्टाइल टेक रेंज का विस्तार करते हुए तीन नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। कंपनी ने बताया कि इस लाइनअप में पावरबॉक्स 23 प्रो पावरबैंक, पावरबॉक्स 20 प्रो पावरबैंक और रोवर 3 प्रो ब्लूटूथ नेकबैंड शामिल हैं, जिन्हें मॉडर्न यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बताते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत और खासियत...

Powerbox 23 Pro Powerbank पावरबॉक्स 23 प्रो पावरबैंक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और यात्रियों के लिए परफेक्ट है। इसमें 10,000 एमएएच की बैटरी है जो स्मार्टफोन और वियरेबल्स को कई बार फुल चार्ज कर सकती है। यह कम्पैटिबल डिवाइसेस के लिए 22.5W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिवाइस में टाइप-सी इनपुट/आउटपुट और यूएसबी आउटपुट पोर्ट हैं, जिससे एक साथ कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

Powerbox 20 Pro Powerbank पावरबॉक्स 20 प्रो पावरबैंक फ्लैगशिप मॉडल है, जिसमें 30,000 एमएएच की बैटरी है। यह 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस आसानी से चार्ज हो सकते हैं। इसके अन्य खास फीचर्स में 15W वायरलेस चार्जिंग, डुअल यूएसबी आउटपुट पोर्ट, टाइप-सी पोर्ट और QC/PD फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं जो अलग-अलग डिवाइस के साथ कम्पैटिबलिटी प्रदान करते हैं। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले भी है, जो रियल टाइम में बैटरी स्टेटस बताती है।

Rover 3 Pro Bluetooth Neckband रोवर 3 प्रो को ऑडियो प्लेबैक और कॉल फंक्शनलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टेबल पेयरिंग के लिए ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी का सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए इसमें 10.2 एमएम ड्राइवर् लगे हुए हैं। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 40 घंटे तक प्लेबैक और 1200 घंटे का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। इसमें ENC तकनीक का सपोर्ट भी मिलता है, जो कॉल के दौरान बैकग्राउंड के शोर को कम करता है। इसमें 60ms लो लेटेंसी गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए ऑडियो-विजुअल सिंक्रोनाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। इसमें मैग्नेटिक ऑन/ऑफ स्विच, ओवर-वोल्टेज प्रोटेक्शन और IPX4 स्प्लैश और स्वेट रेसिस्टेंस शामिल हैं।