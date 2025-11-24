Hindustan Hindi News
नई स्मार्टवॉच के साथ लॉन्च हुए शानदार इयरबड्स और फास्ट चार्जर, कीमत 1500 रुपये से कम

संक्षेप:

Lyne Originals ने अपने पांच नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इनमें स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ इयरबड्स और फास्ट चार्जर शामिल हैं। इन प्रोडक्ट की शुरुआती कीमत मात्र 249 रुपये है। इनमें सबसे महंगा प्रोडक्ट 1500 से कम का है।

Mon, 24 Nov 2025 02:18 PM
Lyne Originals भारत में अपने पांच नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट में लांसर 19 स्मार्टवॉच, कूलपॉड्स 17 ब्लूटूथ इयरबड्स, कूलपॉड्स 16 ब्लूटूथ इयरबड्स, चैंबर 18C प्रो फास्ट चार्जर और चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर (दोनों केबल के साथ) शामिल हैं। कंपनी के ये नए प्रोजक्ट जबर्दस्त प्राइसिंग के साथ आते हैं। इनकी शुरू 249 रुपये से होती है और इनमें को सबसे महंगा प्रोडक्ट है उसकी कीमत 1500 रुपये से भी कम है। सभी नए प्रोडक्ट सेल के लिए देश भर में लीडिंग ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप ने इन यूजर्स को दिया जबर्दस्त गिफ्ट, एक फोन पर चला सकेंगे दो अकाउंट

चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर (केबल के साथ)

चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर 18W QC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें एक USB आउटपुट पोर्ट भी शामिल है। यह 18W फ्लैश चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेज के साथ कंपैटिबल है। इस चार्जर के साथ भी USB टू टाइप-C केबल दिया जा रहा है। इस चार्जर को आप मात्र 249 रुपये में खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
