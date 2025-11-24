नई स्मार्टवॉच के साथ लॉन्च हुए शानदार इयरबड्स और फास्ट चार्जर, कीमत 1500 रुपये से कम
Lyne Originals ने अपने पांच नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इनमें स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ इयरबड्स और फास्ट चार्जर शामिल हैं। इन प्रोडक्ट की शुरुआती कीमत मात्र 249 रुपये है। इनमें सबसे महंगा प्रोडक्ट 1500 से कम का है।
Lyne Originals भारत में अपने पांच नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट में लांसर 19 स्मार्टवॉच, कूलपॉड्स 17 ब्लूटूथ इयरबड्स, कूलपॉड्स 16 ब्लूटूथ इयरबड्स, चैंबर 18C प्रो फास्ट चार्जर और चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर (दोनों केबल के साथ) शामिल हैं। कंपनी के ये नए प्रोजक्ट जबर्दस्त प्राइसिंग के साथ आते हैं। इनकी शुरू 249 रुपये से होती है और इनमें को सबसे महंगा प्रोडक्ट है उसकी कीमत 1500 रुपये से भी कम है। सभी नए प्रोडक्ट सेल के लिए देश भर में लीडिंग ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में।
लांसर 19 स्मार्टवॉच
लांसर 19 स्मार्टवॉच में 1.83-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। जरूरी कंट्रोल और नोटिफिकेशन के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी दी गई है। वॉच की बैटरी पावरफुल है। दावा है कि यह 3 से 6 दिनों तक का वर्किंग टाइम और 15 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम ऑफर करती है। इस स्मार्टवॉच में दो कंट्रोल की (control key), टच इंटरऐक्शन, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग मोड और डेली ऐक्टिविटी के लिए वॉटर रेसिस्टेंस शामिल हैं। यह एक पैटर्न वाले स्ट्रैप के साथ आती है और तीन रंगों में उपलब्ध है। चार्जिंग एक कनेक्टर केबल के जरिए होती है जो डायल के पीछे लगी है। इसकी कीमत 1499 रुपये है।
कूलपॉड्स 17 ब्लूटूथ इयरबड्स
कूलपॉड्स 17 ब्लूटूथ ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं और 30 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक ऑफर करते हैं। ये 300 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देते हैं। कंपनी के नए ईयरबड्स टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और 15 मीटर तक की वायरलेस रेंज देते हैं। इनमें टच कंट्रोल कॉल और प्लेबैक को मैनेज करने का फीचर भी दिया गया है। साथ ही चार्जिंग केस को हर बार खोलने पर एक टोन बजती है। हर यूनिट में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस शामिल है। ये 699 रुपये के प्राइसटैग के साथ आते हैं।
कूलपॉड्स 16 ब्लूटूथ इयरबड्स
कूलपॉड्स 16 ब्लूटूथ ईयरबड्स 60 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 150 दिनों का स्टैंडबाय टाइम देते हैं। ब्लूटूथ 5.3 इनकी रेंज को 15 मीटर तक शानदार कनेक्टिलिटी देता है। ईयरबड्स वॉल्यूम अडजस्टमेंट के लिए स्वाइप जेस्चर के अलावा मीडिया और कॉल के लिए टच कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं। नॉइज रिडक्शन कॉल क्लैरिटी को बेहतर बनाता है। साथ ही इनमें सेल्फी कंट्रोल भी दिया गया है, जो हैंड्स-फ्री फोटोग्राफी को आसान बनाता है। यह मॉडल तीन रंगों में उपलब्ध है। इनकी कीमत 899 रुपये है।
चैंबर 18C प्रो फास्ट चार्जर (केबल के साथ)
चैंबर 18C प्रो फास्ट चार्जर में तीन आउटपुट पोर्ट शामिल हैं। ये पोर्ट 65W टाइप-सी, 25W टाइप-सी और 35W यूएसबी हैं। यह कॉन्फिगरेशन यूजर्स को फोन, टैबलेट और एक्सेसरीज को एक साथ चार्ज करने की सुविधा देता है। चार्जर के साथ एक टाइप-सी टू टाइप-सी केबल भी आती है। इस चार्जर की कीमत 949 रुपये है।
चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर (केबल के साथ)
चैंबर 17C प्रो फास्ट चार्जर 18W QC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें एक USB आउटपुट पोर्ट भी शामिल है। यह 18W फ्लैश चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेज के साथ कंपैटिबल है। इस चार्जर के साथ भी USB टू टाइप-C केबल दिया जा रहा है। इस चार्जर को आप मात्र 249 रुपये में खरीद सकते हैं।
(Photo: Fonearena)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
