₹399 शुरुआती कीमत में 2000 घंटे चलने वाले ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड
lyne originals ने भारत में 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। नए ए कलेक्शन में STARTUP 30 और STARTUP 49 स्मार्टवॉच, STARTUP 57 ईयरबड्स, STARTUP 48 और STARTUP 62 नेकबैंड, और Jukebox 10 Pro स्पीकर शामिल हैं।
अगर आप नई स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या फिर पोर्टेबल स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Lyne Originals के नए प्रोडक्ट आपको पसंद आ सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में छह नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। नए कलेक्शन में STARTUP 30 और STARTUP 49 स्मार्टवॉच, STARTUP 57 ईयरबड्स, STARTUP 48 और STARTUP 62 नेकबैंड, और Jukebox 10 Pro स्पीकर शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि नया लाइनअप लंबे समय तक चलने वाली बैटरी परफॉर्मेंस, इमर्सिव ऑडियो टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन इनोवेशन को एक साथ लाता है। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी कीमत और खासियत पर…
STARTUP 49 Smartwatches (Lancer 1 Pro) और STARTUP 30 (Lancer 20)
STARTUP 49 Smartwatch में 2.09-इंच की कर्व्ड एलसीडी डिस्प्ले और एर्गोनॉमिक डिजाइन है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, इसमें 11 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हैं। यह खास एक्टिविटी के हिसाब से हार्ट रेट, पेस और बर्न हुई कैलोरी का रियल-टाइम डेटा दिखाती है। इसे ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है। STARTUP 30 में 2.01 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आसान नेविगेशन के लिए एक रोटेटिंग क्राउन भी है। दोनों वॉच सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा देती हैं। इसे ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया गया है।
STARTUP 57 Earbuds (CoolPods 10 Pro)
STARTUP 57 Earbuds को एक शानदार ऑडियो अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टूडियो जैसी क्वालिटी वाली आवाज और आस-पास के माहौल को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए 3-लेवल का नॉइज कैंसिलेशन फीचर दिया गया है। दावा है कि इसमें 60 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 2000 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। गेमर्स इसके खास 'लो लेटेंसी गेम मोड' का फायदा उठा सकते हैं, जबकि ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट एक मजबूत और स्टेबल कनेक्शन बनाए रखता है। इसे ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है।
STARTUP 48 Neckbands (Rover 15 Pro) और STARTUP 62 (Rover 19 Pro)
Startup 48 नेकबैंड को लेकर कंपनी का दावा है कि यह 50 घंटे तक म्यूजिक प्लेटाइम देता है। इसमें स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है। इसमें 10.2 एमएम के ड्राइवर हैं जो साफ आवाज देते हैं। इसमें मैग्नेटिक स्विच के साथ-साथ OVP (ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन) और OCP (ओवर करंट प्रोटेक्शन) भी है, ताकि चार्जिंग सुरक्षित रहे। यह तीन कलर्स - ब्लू, ग्रीन और ब्लैक में उपलब्ध है।
Startup 62 नेकबैंड में मैग्नेटिक ऑन/ऑफ पावर स्विच लगा है। इसमें 30 घंटे तक म्यूजिक प्लेटाइम मिलता है और इसमें इंटीग्रेटेड ENC (एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन) टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी है। यह ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पर चलता है और ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर्स में उपलब्ध है।
Jukebox 10 Pro स्पीकर
Jukebox 10 Pro एक 8 इंच का पोर्टेबल स्पीकर है, जिसमें 120W का साउंड आउटपुट और 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसके साथ एक वायरलेस रिमोट और माइक्रोफोन भी आता है, जो इसे कराओके सेशन और छोटी-मोटी पार्टियों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इस स्पीकर में एक इन-बिल्ट मोबाइल स्टैंड भी है, जिससे आप आसानी से हैंड्स-फ्री होकर देख सकते हैं, और ऑडियो को ठीक से एडजस्ट करने के लिए एक अलग से वॉल्यूम कंट्रोलर भी दिया गया है। TWS पेयरिंग फंक्शन की मदद से, यूजर्स दो स्पीकरों को आपस में जोड़कर ज्यादा शानदार स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के तौर पर यूएसबी, औक्स, टीएफ कार्ड, TWS और वायरलेस कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें एक स्टाइलिश LED लाइटिंग डिजाइन भी शामिल है।
कीमत और उपलब्धता
हाल ही में लॉन्च हुए ये प्रोडक्ट्स अब पूरे भारत में प्रमुख ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं:
STARTUP 30 Smartwatch की कीमत 1,199 रुपये है।
STARTUP 49 Smartwatch की कीमत 1,099 रुपये है।
STARTUP 57 Earbuds की कीमत 599 रुपये है।
STARTUP 48 Neckband की कीमत 449 रुपये है।
STARTUP 62 Neckband की कीमत 399 रुपये है।
Jukebox 10 Pro Speaker की कीमत 5,749 रुपये है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
