Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹399 शुरुआती कीमत में 2000 घंटे चलने वाले ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड

Apr 10, 2026 01:49 pm IST
share

lyne originals ने भारत में 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। नए ए कलेक्शन में STARTUP 30 और STARTUP 49 स्मार्टवॉच, STARTUP 57 ईयरबड्स, STARTUP 48 और STARTUP 62 नेकबैंड, और Jukebox 10 Pro स्पीकर शामिल हैं।

अगर आप नई स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या फिर पोर्टेबल स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Lyne Originals के नए प्रोडक्ट आपको पसंद आ सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में छह नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। नए कलेक्शन में STARTUP 30 और STARTUP 49 स्मार्टवॉच, STARTUP 57 ईयरबड्स, STARTUP 48 और STARTUP 62 नेकबैंड, और Jukebox 10 Pro स्पीकर शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि नया लाइनअप लंबे समय तक चलने वाली बैटरी परफॉर्मेंस, इमर्सिव ऑडियो टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन इनोवेशन को एक साथ लाता है। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी कीमत और खासियत पर…

सम्बंधित सुझाव

discount

60% OFF

T800 T900 Ultra Smart Watch Orange Strap Wireless Charging Bluetooth Calling Fitness Tracker Full Touch Display Multi Sport Modes Compatible Android iOS

T800 T900 Ultra Smart Watch Orange Strap Wireless Charging Bluetooth Calling Fitness Tracker Full Touch Display Multi Sport Modes Compatible Android iOS

  • checkT800 T900 Ultra Smart Watch Orange Strap Wireless Charging Bluetooth Calling Fitness Tracker Full Touch Display Multi Sport Modes Compatible Android iOS
amazon-logo

₹799

₹2000

खरीदिये

Astorgos Upgraded Ocean Band Compatible with Apple Watch Ultra 2/Ultra 49mm,S10 46mm,9/8/7 45mm,SE2/SE/6/5/4 44mm,3/2/1 42mm, Metal Connector Breathable Sport Watch Strap for Men Women, Black/Orange

Astorgos Upgraded Ocean Band Compatible with Apple Watch Ultra 2/Ultra 49mm,S10 46mm,9/8/7 45mm,SE2/SE/6/5/4 44mm,3/2/1 42mm, Metal Connector Breathable Sport Watch Strap for Men Women, Black/Orange

  • checkAstorgos Upgraded Ocean Band Compatible with Apple Watch Ultra 2/Ultra 49mm
  • checkS10 46mm
  • check9/8/7 45mm
amazon-logo

₹2781

खरीदिये

discount

87% OFF

Like Star® Magnetic Silicone Watchband Compatible with Apple Watch Ultra 2＆Ultra 49mm 45mm 44mm 42mm 46mm-Men&Women Strap for iWatch Se10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE 46/44/45/49/42mm(Series 3/2/1)

Like Star® Magnetic Silicone Watchband Compatible with Apple Watch Ultra 2＆Ultra 49mm 45mm 44mm 42mm 46mm-Men&Women Strap for iWatch Se10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE 46/44/45/49/42mm(Series 3/2/1)

  • checkLike Star® Magnetic Silicone Watchband Compatible with Apple Watch Ultra 2＆Ultra 49mm 45mm 44mm 42mm 46mm-Men&Women Strap for iWatch Se10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE 46/44/45/49/42mm(Series 3/2/1)
amazon-logo

₹175

₹1299

खरीदिये

discount

71% OFF

GOBOULT Newly Launched Crown Smart Watch 1.95'' Screen, BT Calling, Working Crown,Zinc Alloy Frame,900Nits Brightness, AI Voice Assistant,SpO2 Monitoring, 120+ Sports Mode (Tangerine)

GOBOULT Newly Launched Crown Smart Watch 1.95'' Screen, BT Calling, Working Crown,Zinc Alloy Frame,900Nits Brightness, AI Voice Assistant,SpO2 Monitoring, 120+ Sports Mode (Tangerine)

  • checkGOBOULT Newly Launched Crown Smart Watch 1.95'' Screen
  • checkBT Calling
  • checkWorking Crown
amazon-logo

₹1299

₹4499

खरीदिये

discount

80% OFF

PunnkFunnk EVO Vista Smartwatch, 1.3” HD Display Bluetooth Calling, Fitness & Sleep Tracker, 100+ Sports Modes, IP67 Waterproof Compatible with Android & iOS(Black)

PunnkFunnk EVO Vista Smartwatch, 1.3” HD Display Bluetooth Calling, Fitness & Sleep Tracker, 100+ Sports Modes, IP67 Waterproof Compatible with Android & iOS(Black)

  • checkPunnkFunnk EVO Vista Smartwatch
  • check1.3” HD Display Bluetooth Calling
  • checkFitness & Sleep Tracker
amazon-logo

₹1399

₹6999

खरीदिये

lyne originals

STARTUP 49 Smartwatches (Lancer 1 Pro) और STARTUP 30 (Lancer 20)

STARTUP 49 Smartwatch में 2.09-इंच की कर्व्ड एलसीडी डिस्प्ले और एर्गोनॉमिक डिजाइन है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, इसमें 11 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हैं। यह खास एक्टिविटी के हिसाब से हार्ट रेट, पेस और बर्न हुई कैलोरी का रियल-टाइम डेटा दिखाती है। इसे ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है। STARTUP 30 में 2.01 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आसान नेविगेशन के लिए एक रोटेटिंग क्राउन भी है। दोनों वॉच सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा देती हैं। इसे ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया गया है।

STARTUP 57 Earbuds (CoolPods 10 Pro)

STARTUP 57 Earbuds को एक शानदार ऑडियो अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टूडियो जैसी क्वालिटी वाली आवाज और आस-पास के माहौल को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए 3-लेवल का नॉइज कैंसिलेशन फीचर दिया गया है। दावा है कि इसमें 60 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 2000 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। गेमर्स इसके खास 'लो लेटेंसी गेम मोड' का फायदा उठा सकते हैं, जबकि ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट एक मजबूत और स्टेबल कनेक्शन बनाए रखता है। इसे ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Smart Fitness Watch for Tecno Camon 30 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart Watch LED with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor (40W,MT-1, Red)

Smart Fitness Watch for Tecno Camon 30 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart Watch LED with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor (40W,MT-1, Red)

  • checkSmart Fitness Watch for Tecno Camon 30 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart Watch LED with Daily Activity Tracker
  • checkHeart Rate Sensor
  • checkSleep Monitor (40W
amazon-logo

₹999

₹1999

खरीदिये

discount

81% OFF

PunnkFunnk NeoLux 1.96” HD Display Smartwatch for Men & Women 2025 with 110+ Sports Modes, Heart Rate, Sleep Monitor, IP68 Waterproof, Answer/Make Calls for Android & iOS(Grey)

PunnkFunnk NeoLux 1.96” HD Display Smartwatch for Men & Women 2025 with 110+ Sports Modes, Heart Rate, Sleep Monitor, IP68 Waterproof, Answer/Make Calls for Android & iOS(Grey)

  • checkPunnkFunnk NeoLux 1.96” HD Display Smartwatch for Men & Women 2025 with 110+ Sports Modes
  • checkHeart Rate
  • checkSleep Monitor
amazon-logo

₹949

₹4999

खरीदिये

discount

81% OFF

PunnkFunnk NovoLux HD Display Smartwatch for Men & Women Answer/Make Calls, Heart Rate Monitor, 113+ Sports Modes, Step Counter, IP68 Waterproof, Compatible with Android & iOS(Black)

PunnkFunnk NovoLux HD Display Smartwatch for Men & Women Answer/Make Calls, Heart Rate Monitor, 113+ Sports Modes, Step Counter, IP68 Waterproof, Compatible with Android & iOS(Black)

  • checkPunnkFunnk NovoLux HD Display Smartwatch for Men & Women Answer/Make Calls
  • checkHeart Rate Monitor
  • check113+ Sports Modes
amazon-logo

₹949

₹4999

खरीदिये

discount

80% OFF

Miracle Digital Smartwatch for Men with Bluetooth Calling – 1.46" HD Screen, AI Assistant, 30-Day Battery, Health Monitoring, 100+ Sports Modes, IPX68 Waterproof, Android/iOS

Miracle Digital Smartwatch for Men with Bluetooth Calling – 1.46" HD Screen, AI Assistant, 30-Day Battery, Health Monitoring, 100+ Sports Modes, IPX68 Waterproof, Android/iOS

  • checkMiracle Digital Smartwatch for Men with Bluetooth Calling – 1.46" HD Screen
  • checkAI Assistant
  • check30-Day Battery
amazon-logo

₹2229

₹11000

खरीदिये

lyne originals
STARTUP 48 Neckbands (Rover 15 Pro) और STARTUP 62 (Rover 19 Pro)

Startup 48 नेकबैंड को लेकर कंपनी का दावा है कि यह 50 घंटे तक म्यूजिक प्लेटाइम देता है। इसमें स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है। इसमें 10.2 एमएम के ड्राइवर हैं जो साफ आवाज देते हैं। इसमें मैग्नेटिक स्विच के साथ-साथ OVP (ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन) और OCP (ओवर करंट प्रोटेक्शन) भी है, ताकि चार्जिंग सुरक्षित रहे। यह तीन कलर्स - ब्लू, ग्रीन और ब्लैक में उपलब्ध है।

Startup 62 नेकबैंड में मैग्नेटिक ऑन/ऑफ पावर स्विच लगा है। इसमें 30 घंटे तक म्यूजिक प्लेटाइम मिलता है और इसमें इंटीग्रेटेड ENC (एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन) टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी है। यह ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पर चलता है और ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर्स में उपलब्ध है।

lyne originals

Jukebox 10 Pro स्पीकर

Jukebox 10 Pro एक 8 इंच का पोर्टेबल स्पीकर है, जिसमें 120W का साउंड आउटपुट और 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसके साथ एक वायरलेस रिमोट और माइक्रोफोन भी आता है, जो इसे कराओके सेशन और छोटी-मोटी पार्टियों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इस स्पीकर में एक इन-बिल्ट मोबाइल स्टैंड भी है, जिससे आप आसानी से हैंड्स-फ्री होकर देख सकते हैं, और ऑडियो को ठीक से एडजस्ट करने के लिए एक अलग से वॉल्यूम कंट्रोलर भी दिया गया है। TWS पेयरिंग फंक्शन की मदद से, यूजर्स दो स्पीकरों को आपस में जोड़कर ज्यादा शानदार स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के तौर पर यूएसबी, औक्स, टीएफ कार्ड, TWS और वायरलेस कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें एक स्टाइलिश LED लाइटिंग डिजाइन भी शामिल है।

कीमत और उपलब्धता

हाल ही में लॉन्च हुए ये प्रोडक्ट्स अब पूरे भारत में प्रमुख ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं:

STARTUP 30 Smartwatch की कीमत 1,199 रुपये है।

STARTUP 49 Smartwatch की कीमत 1,099 रुपये है।

STARTUP 57 Earbuds की कीमत 599 रुपये है।

STARTUP 48 Neckband की कीमत 449 रुपये है।

STARTUP 62 Neckband की कीमत 399 रुपये है।

Jukebox 10 Pro Speaker की कीमत 5,749 रुपये है।

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartwatch Earphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।