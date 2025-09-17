1149 रुपये शुरुआती कीमत में 360W तक साउंड वाले स्पीकर और पावरबैंक लाया पॉपुलर ब्रांड, देखें खासियत
लिन ओरिजिनल्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई पावरबॉक्स प्रो पावरबैंक सीरीज (पावरबॉक्स 22 प्रो, पावरबॉक्स 17 प्रो, पावरबॉक्स 18 प्रो) और ज्यूकबॉक्स प्रो वायरलेस स्पीकर सीरीज (ज्यूकबॉक्स 7 प्रो, ज्यूकबॉक्स 8 प्रो, ज्यूकबॉक्स 9 प्रो) को लॉन्च कर दिया है।
लिन ओरिजिनल्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई पावरबॉक्स प्रो पावरबैंक सीरीज (पावरबॉक्स 22 प्रो, पावरबॉक्स 17 प्रो, पावरबॉक्स 18 प्रो) और ज्यूकबॉक्स प्रो वायरलेस स्पीकर सीरीज (ज्यूकबॉक्स 7 प्रो, ज्यूकबॉक्स 8 प्रो, ज्यूकबॉक्स 9 प्रो) को लॉन्च कर दिया है। पावरबैंक 20,000mAh तक की कैपेसिटी के साथ आते हैं और इनमें 70W फास्ट चार्जिंग, मल्टीपल पोर्ट्स और इन-बिल्ट केबल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। ज्यूकबॉक्स प्रो स्पीकर्स RGB लाइट्स, माइक्रोफोन के साथ 360W तक का साउंड प्रदान करते हैं। पावरबैंक की शुरुआती कीमत 1149 रुपये और स्पीकर्स की शुरुआती कीमत 9,499 रुपये से शुरू होती है। चलिए डिटेल में जानते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत...
पावरबॉक्स प्रो पावरबैंक सीरीज
इस रेंज में 3 प्रीमियम मॉडल शामिल हैं - पावरबॉक्स 17 प्रो, पावरबॉक्स 18 प्रो और पावरबॉक्स 22 प्रो - जिन्हें एक साथ कई डिवाइस चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें 2 यूएसबी और 2 टाइप-सी इनबिल्ट पोर्ट तक दिए गए हैं। चुनिंदा मॉडल में इन-बिल्ट टाइप-सी केबल और लाइटनिंग केबल भी हैं। 20,000mAh तक की फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी, मल्टी प्रोटोकॉल पावर आउटपुट और पीडी 70 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग के साथ, ये पावरबैंक लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन को तुरंत चार्ज कर सकते हैं। इनमें एचडी एलईडी डिस्प्ले भी है, जिससे बैटरी लेवल, आउटपुट पावर और चार्जिंग स्टेटस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
जूकबॉक्स प्रो वायरलेस स्पीकर सीरीज
इस प्रीमियम सीरीज में जूकबॉक्स 7 प्रो, जूकबॉक्स 8 प्रो और जूकबॉक्स 9 प्रो शामिल हैं जो आरजीबी लाइट और टीडब्ल्यूएस फंक्शनैलिटी से लैस हाई-परफॉर्मेंस वाले पार्टी स्पीकर हैं, जो एक ट्रू सराउंड साउंड एक्सपीरियंस के लिए दो स्पीकर को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं। हर मॉडल कई इन-बिल्ट स्पीकर (साइज में 10 इंच तक) 360W तक का डीप-बास साउंड प्रदान करते हैं। सभी मॉडल में रिमोट कंट्रोल और सिंगिंग सेशन के लिए कराओके माइक भी है। यूएसबी, टीएफ, एमआईसी और ब्लूटूथ (10 मीटर रेंज तक) समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ, स्पीकर म्जूयिक के साथ आसानी से सिंक हो जाते हैं। चुनिंदा मॉडल आसान पोर्टेबिलिटी के लिए कैस्टर से लैस हैं
कीमत और उपलब्धता
पावरबॉक्स प्रो पावरबैंक सीरीज (पावरबॉक्स 17 प्रो, पावरबॉक्स 18 प्रो और पावरबॉक्स 22 प्रो) और जूकबॉक्स प्रो वायरलेस स्पीकर सीरीज (यूकेबॉक्स 7 प्रो, जूकबॉक्स 8 प्रो और जूकबॉक्स 9 प्रो) देशभर के सभी लीडिंग ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध हैं।
पावरबॉक्स प्रो पावरबैंक सीरीज में शामिल पावरबॉक्स 17 प्रो मॉडल की कीमत 1,149 रुपये, पावरबॉक्स 18 प्रो मॉडल की कीमत 1,599 रुपये और पावरबॉक्स 22 प्रो मॉडल की कीमत 2,849 रुपये है।
जूकबॉक्स प्रो वायरलेस स्पीकर सीरीज में शामिल ज्यूकबॉक्स 7 प्रो मॉडल की कीमत 9,449 रुपये, ज्यूकबॉक्स 8 प्रो मॉडल की कीमत 18,399 रुपये और ज्यूकबॉक्स 9 प्रो मॉडल की कीमत 14,799 रुपये है।