249 रुपये शुरुआती कीमत में ईयरबड्स, नेकबैंड लाया पॉपुलर ब्रांड, मिलेगी 180 दिन तक की बैटरी लाइफ
Lyne Originals ने भारतीय बाजार में प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स की नई रेंज लॉन्च की है। नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स में Coolpods TWS सीरीज, Rover Bluetooth Neckband सीरीज और Photon Wired Earphones सीरीज शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत केवल 249 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 03:25 PM
कम दाम में दमदार साउंड और स्टाइलिश लुक वाले ईयरबड्स या नेकबैंड तलाश रहे हैं, तो लिन ओरिजिनल्स के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लिन ओरिजिनल्स ने भारतीय बाजार में प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स की नई रेंज लॉन्च की है। नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स में कूलपॉड्स टीडब्ल्यूएस सीरीज (कूलपॉड्स 6 प्रो, कूलपॉड्स 7, कूलपॉड्स 8, कूलपॉड्स 9 और कूलपॉड्स 10), रोवर ब्लूटूथ नेकबैंड सीरीज (रोवर 2 प्रो, रोवर 50, रोवर 51, रोवर 52 और रोवर 53) और फोटॉन वायर्ड ईयरफोन सीरीज (फोटॉन 35 और फोटॉन 36) शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत केवल 249 रुपये है।

नए ऑडियो प्रोडक्ट्स में कई शक्तिशाली फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि 15 मीटर तक स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट ब्लूटूथ V5.4 सपोर्ट, स्पलैश और स्वेट रेसिस्टेंस के लिए IPX4 रेटिंग, एनवायरनमेंट नॉइज कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट, 80 घंटे तक का प्लेटाइम, 180 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम और स्मूथ गेमिंग के लिए 60ms तक की लो लेटेंसी। चुनिंदा मॉडल वाइब्रेशन वाले मैग्नेटिक स्विच और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ भी आते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ…

lyne originals coolpods tws series

कूलपॉड्स TWS सीरीज

इस सीरीज में पांच नए TWS मॉडल - कूलपॉड्स 6 प्रो, कूलपॉड्स 7, कूलपॉड्स 8, कूलपॉड्स 9 और कूलपॉड्स 10 शामिल हैं। ये 15 मीटर तक स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ V5.4 सपोर्ट के साथ आते हैं। चुनिंदा मॉडल में क्लियर और हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए क्वाड माइक और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी शामिल है। 80 घंटे तक के प्लेबैक टाइम, 180 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम, ENC सपोर्ट और IPX4 रेटिंग वाले ये वायरलेस ईयरबड्स एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट हैं। 60ms का लो लेटेंसी मोड स्मूथ गेमिंग और वीडियो प्लेबैक सुनिश्चित करता है। सभी मॉडल चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट के साथ आते हैं। कंपनी ने इन्हें चार कलर्स में लॉन्च किया है।

रोवर ब्लूटूथ नेकबैंड सीरीज

रोवर 2 प्रो, रोवर 50, रोवर 51, रोवर 52 और रोवर 53 स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ v5.4 के साथ आते हैं। इनमें 60 घंटे तक का प्लेटाइम और 1200 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। ये 60ms तक की लो लेटेंसी और ओवर-वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। चुनिंदा मॉडल्स में वाइब्रेशन फंक्शन वाला मैग्नेटिक स्विच, दमदार और क्लियर साउंड के लिए 10 एमएम ड्राइवर और IPX4 स्पलैश और स्वेट प्रोटेक्शन की सुविधा है। वर्कआउट और रनिंग के लिए परफेक्ट यह ऑडियो डिवाइन चार कलर्स में आते हैं।

फोटॉन वायर्ड ईयरफोन सीरीज

फोटोन 35 और फोटोन 36 मॉडल क्लासिक वायर्ड ईयरफोन में एक मॉडर्न टच जोड़ते हैं। नॉइज कैंसिलेशन और पावरपुल एचडी ऑडियो के लिए 10 एमएम ड्राइवर से लैस, ये ईयरफोन क्रमशः मैग्नेटिक और मेटल ईयरबड्स ऑप्शन्स में आते हैं, जो एक स्लीक और प्रीमियम फील देते हैं। 1.2 मीटर की कॉर्ड सुनिश्चित करती है कि इसे आसानी से यूज किया जा सके, फिर चाहे गाने सुनना हो, चलते-फिरते कॉलिंग करना हो या फिर गेम खेलना हो। कंपनी ने इन्हें चार कलर्स में लॉन्च किया है।

अलग-अलग मॉडल की कीमत

सभी प्रोडक्ट्स देश के प्रमुख मोबाइल एक्सेसरी आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। नए लॉन्च किए गए ऑडियो प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी कीमतें इस प्रकार हैं -

- कूलपॉड्स TWS सीरीज में शामिल CoolPods 6 Pro की कीमत 999 रुपये, CoolPods 7 की कीमत 949 रुपये, CoolPods 8 की कीमत 949 रुपये, CoolPods 9 की कीमत 848 रुपये, CoolPods 10 की कीमत 899 रुपये है।

- रोवर ब्लूटूथ नेकबैंड सीरीज में शामिल Rover 2 Pro की कीमत 699 रुपये, Rover 50 की कीमत 699 रुपये, Rover 51 की कीमत 899 रुपये, Rover 52 की कीमत 699 रुपये, Rover 53 की कीमत 649 रुपये है।

- फोटॉन वायर्ड ईयरफोन सीरीज में शामिल Photon 35 की कीमत 249 रुपये जबकि Photon 36 मॉडल की कीमत 299 रुपये है।

