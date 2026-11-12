₹349 शुरुआती कीमत में स्पीकर, नेकबैंड और 10,000mAh पावरबैंक लाया ब्रांड; देखें लिस्ट
Lyne Originals ने अपनी Jukebox Pro, Powerbox और Rover रेंज में पांच नए प्रोडक्ट जोड़े हैं। नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट में दो वायरलेस स्पीकर, दो पावरबैंक और एक वायरलेस नेकबैंड शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 349 रुपये है। देखें अलग-अलग प्रोडक्ट्स की कीमत और खासियत
सफर पर जा रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए वायरलेस स्पीकर, नेकबैंड या फिर गैजेट्स को हमेशा चार्ज रखने के लिए पावरबैंक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारत में Lyne Originals ने अपनी 'ज्यूकबॉक्स प्रो' (Jukebox Pro), 'पावरबॉक्स' (Powerbox) और 'रोवर' (Rover) रेंज में पांच नए प्रोडक्ट जोड़े हैं। इन नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट में दो वायरलेस स्पीकर - लियो सीरीज (ज्यूकबॉक्स 19 प्रो) और एडवेंचर सीरीज (ज्यूकबॉक्स 21 प्रो), दो पावरबैंक - पावर पैक सीरीज (पावरबॉक्स 27 प्रो) और पावरजोन सीरीज (पावरबॉक्स 31 प्रो) और एक वायरलेस नेकबैंड स्क्वाड सीरीज (रोवर 29 प्रो) शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 349 रुपये है। देखें किस प्रोडक्ट में क्या खास…
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चलिए एक-एक कर जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में
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- Adventure Series Wireless Speaker (Jukebox 21 Pro) रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए एक किफायती ऑडियो ऑप्शन है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी, 8W आउटपुट और 52mm हॉर्न वाले इस स्पीकर की वायरलेस रेंज 10 मीटर तक है। इसमें TWS सिंक फंक्शन दिया गया है, जिससे यूजर बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए दो कम्पैटिबल स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए इसके साथ एक सिलिकॉन डोरी (लैनयार्ड) भी मिलती है। यह चार कलर्स - ब्लैक, बैंगनी, हरा और व्हाइट - में उपलब्ध है।
- Power Pack Series Power Bank (Powerbox 27 Pro) यह सफर में या डेली यूज में आपके डिवाइस को फुल चार्ज रखने में मदद करेगा। इसमें 10,000mAh की बैटरी है और यह 33W आउटपुट को सपोर्ट करता है। साथ ही, बेहतर चार्जिंग के लिए इसमें QC और PD फास्ट-चार्जिंग तकनीकें भी दी गई हैं। इस पावरबैंक में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे यूजर्स बिना केबल के ही अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। इसमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी है। इसका स्लीक मैटेलिक डिजाइन इसे एक मॉडर्न लुक देता है। इसे ततीन कलर्स - ब्लैक, व्हाइट और पर्पल में खरीदा जा सकता है।
- Powerzone Series Power Bank (Powerbox 31 Pro) वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 10,000mAh की बैटरी है और यह PD फास्ट-चार्जिंग तकनीक के साथ 33W का वायर्ड आउटपुट देता है, जिससे यूजर किसी भी कम्पैटिबल डिवाइस को सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 20W का वायरलेस चार्जिंग आउटपुट भी है, जो कम्पैटिबल डिवाइस को बिना केबल के चार्ज करने की सुविधा देता है। अलग-अलग तरह की चार्जिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह पावरबैंक दो कलर्स - स्काई ब्लू और ब्लैक - में उपलब्ध है।
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इतनी है अलग-अलग प्रोडक्ट्स की कीमत
कंपनी का कहना है कि नए प्रोडक्ट्स भारत में रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है।
Leo Series (Jukebox 19 Pro) Wireless Speaker की कीमत 949 रुपये है।
Adventure Series (Jukebox 21 Pro) Wireless Speaker की कीमत 349 रुपये है।
Power Pack Series (Powerbox 27 Pro) Power Bank की कीमत 1,749 रुपये है।
Powerzone Series (Powerbox 31 Pro) Power Bank की कीमत 1,799 रुपये है।
Squad Series (Rover 29 Pro) Wireless Neckband की कीमत 649 रुपये है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें