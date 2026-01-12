199 रुपये में लॉन्च किया नेकबैंड, 949 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर, इस कंपनी ने कराई यूजर्स की मौज
Lyne Originals ने यूजर्स की मौज करा दी है। कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपने 6 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इनमें ब्लूटूथ स्पीकर, इयरबड्स और नेकबैंड के साथ पावर बैंक शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 199 रुपये है।
Startup-22 Power Bank
इस पावर बैंक की कीमत 2299 रुपये है। कंपनी का यह लेटेस्ट पावर बैंक 20000mAh की बैटरी से लैस है। यह 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको रियल-टाइम बैटरी और चार्जिंग स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए एलईडी डिस्प्ले भी मिलेगा। यह पावर बैंक ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शन में आता है।
Startup-29 Bluetooth Speaker
इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 949 रुपये है। इसमें कंपनी 52mm के ड्राइवर दे रही है। स्पीकर का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है। यह 10 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। यह स्पीकर ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है।
Startup-15 True Wireless Stereo Earbuds
इन TWS इयरबड्स की कीमत 599 रुपये है। ये शानदार साउंड क्वॉलिटी ऑफर करते हैं। इनमें कॉल्स के दौरान नॉइज को कम करने के लिए ENC टेक्नोलॉजी दी गई है। 13mm के ड्राइवर दमदार साउंड ऑफर करते हैं। इनमें कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ब्लूटूथ वर्जन 6.0 दे रही है। ये बड्स तीन कलर ऑप्शन - ब्लू, ब्लैक और वाइट में आते हैं।
Startup-17 Wireless Neckband
इस नेकबैंड की कीमत 499 रुपये है। इसमें आपको टैंगल-फ्री स्टोरेज और ऑटो ऑन-ऑफ के लिए मैग्नेटिक बड्स मिलेंगे। दमदार साउंड के लिए इसमें 10mm के ड्राइवर दिए गए हैं। यह ENC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। कंपनी ने इसे ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।
Start-2 Wireless Neckband
कंपनी का यह लेटेस्ट नेकबैंड मात्र 199 रुपये है। इसमें 10mm के ड्राइवर दिए गए हैं, जिसके इसका साउंड जबर्दस्त हो जाता है। इसमें आपको ENC भी देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें कंपनी ब्लूटथ 5.3 ऑफर कर रही है। इसमें आपको बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट भी मिलेगा। इसका म्यूजिक प्लेबैक टाइम 30 घंटे तक का है।
Start-1 Wireless Neckband
यह नेकबैंड भी 199 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। यह 40ms की लो लेटेंसी के साथ आता है। इसमें कंपनी ENC टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वाले इस नेकबैंड का टॉकटाइम 30 घंटे तक का है। यह ब्लैक और पर्पल कलर ऑप्शन में आता है।
