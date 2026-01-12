Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lyne Originals brings affordable neckband tws earbuds power bank and bluetooth speaker price starts at just rupee 199
199 रुपये में लॉन्च किया नेकबैंड, 949 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर, इस कंपनी ने कराई यूजर्स की मौज

199 रुपये में लॉन्च किया नेकबैंड, 949 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर, इस कंपनी ने कराई यूजर्स की मौज

संक्षेप:

Lyne Originals ने यूजर्स की मौज करा दी है। कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपने 6 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इनमें ब्लूटूथ स्पीकर, इयरबड्स और नेकबैंड के साथ पावर बैंक शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 199 रुपये है।

Jan 12, 2026 03:43 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Lyne Originals ने यूजर्स की मौज करा दी है। कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपने 6 नए प्रोडक्ट - Startup-22 Power Bank, Startup-29 Bluetooth Speaker, Startup-15 TWS, Startup-17 Wireless Neckband, Start-2 Wireless Neckband और Start-1 Wireless Neckband को लॉन्च किया है। कंपनी के ये प्रोडक्ट बेहद किफायती दाम में आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत मात्र 199 रुपये है। आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में।

Startup-22 Power Bank

इस पावर बैंक की कीमत 2299 रुपये है। कंपनी का यह लेटेस्ट पावर बैंक 20000mAh की बैटरी से लैस है। यह 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको रियल-टाइम बैटरी और चार्जिंग स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए एलईडी डिस्प्ले भी मिलेगा। यह पावर बैंक ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शन में आता है।

Startup-29 Bluetooth Speaker

इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 949 रुपये है। इसमें कंपनी 52mm के ड्राइवर दे रही है। स्पीकर का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है। यह 10 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। यह स्पीकर ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है।

Lyne

Startup-15 True Wireless Stereo Earbuds

इन TWS इयरबड्स की कीमत 599 रुपये है। ये शानदार साउंड क्वॉलिटी ऑफर करते हैं। इनमें कॉल्स के दौरान नॉइज को कम करने के लिए ENC टेक्नोलॉजी दी गई है। 13mm के ड्राइवर दमदार साउंड ऑफर करते हैं। इनमें कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ब्लूटूथ वर्जन 6.0 दे रही है। ये बड्स तीन कलर ऑप्शन - ब्लू, ब्लैक और वाइट में आते हैं।

Lyne

Startup-17 Wireless Neckband

इस नेकबैंड की कीमत 499 रुपये है। इसमें आपको टैंगल-फ्री स्टोरेज और ऑटो ऑन-ऑफ के लिए मैग्नेटिक बड्स मिलेंगे। दमदार साउंड के लिए इसमें 10mm के ड्राइवर दिए गए हैं। यह ENC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। कंपनी ने इसे ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।

Start-2 Wireless Neckband

कंपनी का यह लेटेस्ट नेकबैंड मात्र 199 रुपये है। इसमें 10mm के ड्राइवर दिए गए हैं, जिसके इसका साउंड जबर्दस्त हो जाता है। इसमें आपको ENC भी देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें कंपनी ब्लूटथ 5.3 ऑफर कर रही है। इसमें आपको बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट भी मिलेगा। इसका म्यूजिक प्लेबैक टाइम 30 घंटे तक का है।

Start-1 Wireless Neckband

यह नेकबैंड भी 199 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। यह 40ms की लो लेटेंसी के साथ आता है। इसमें कंपनी ENC टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वाले इस नेकबैंड का टॉकटाइम 30 घंटे तक का है। यह ब्लैक और पर्पल कलर ऑप्शन में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

