₹449 शुरुआती कीमत में 60 घंटे तक चलने वाले ईयरबड्स-नेकबैंड, फोटो भी खींच सकेंगे
स्टाइलिश लुक और लंबी बैटरी लाइफ वाली ईयरबड्स या फिर नेकबैंड खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Lyne Originals के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ब्रांड ने दो नए प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स - CoolPods 11 Pro ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स और Rover 14 Pro वायरलेस नेकबैंड को लॉन्च किया है। ये दोनों प्रोडक्ट्स बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। इनमें एकदम क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट मिलता है। इनमें लंबी बैटरी परफॉर्मेंस और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा भी है। कंपनी ने खासतौर से इन्हें रोजाना सुनने, कॉल्स करने और चलते-फिरते इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
CoolPods 11 Pro में कुल 60 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, साथ ही इसमें ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी और आसान नेविगेशन के लिए टच कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। Rover 14 Pro नेकबैंड में 50 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है और इसमें एक मैग्नेटिक ईयरबड डिजाइन है जो एक स्मार्ट पावर स्विच की तरह भी काम करता है। कितनी है कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं…
LYNE CoolPods 11 Pro TWS earbuds.
कूलपॉड्स 11 प्रो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को डेली गाने सुनने और कॉल करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ईयरबड्स में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) फीचर है, जो कॉल के दौरान आस-पास के शोर को कम करने में मदद करता है और आवाज को साफ और बेहतर बनाता है। ये ब्लूटूथ 5.4 पर चलते हैं, जो लो लेटेंसी और लो पावर कंजंप्शन के साथ स्थिर कनेक्टिविटी देता है। इन ईयरबड्स में एक Clarity Mode भी शामिल है, जिससे यूजर्स जरूरत पड़ने पर आस-पास की आवाजों से जागरूक रह सकते हैं। ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देते हैं। आसानी से चार्ज करने के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। इनमें टच-सेंसिटिव कंट्रोल हैं, जिससे यूजर्स सीधे ईयरबड्स से ही म्यूजिक प्लेबैक, कॉल और दूसरे फंक्शन मैनेज कर सकते हैं। यूजर ईयरबड्स से ही फोटो खींच सकते हैं। दरअसल, इसमें रिमोट कैमरा ट्रिगर शामिल है, जिससे यूजर्स कुछ सेकंड के लिए ईयरबड को दबाकर अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन पर फोटो खींच सकते हैं। इसमें वॉयस-चेंजिंग फंक्शन भी है। इन ईयरबड्स हाई ग्लोसी डिजाइन के साथ आते हैं और दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। ये कानों में आराम से फिट हो जाते हैं। कंपनी ने इन्हें ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया है।
LYNE Rover 14 Pro neckband
रोवल 14 प्रो एक वायरलेस नेकबैंड है, जिसे ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबे समय तक सुनने के लिए लाइटवेट ऑडियो डिवाइस पसंद करते हैं। इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) की सुविधा है, जो कॉलिंग के दौरान आवाज को साफ रखता है। यह नेकबैंड फ्लेक्सिबल और लाइटवेट डिजाइन के साथ आते हैं। रोवर 14 प्रो की एक खास बात इसका मैग्नेटिक ईयरबड डिजाइन है, इसमें ईयरबड आपस में जुड़कर डिवाइस को बंद कर देते हैं और अलग करने पर अपने-आप चालू हो जाते हैं। इससे यूजर्स को पावर के इस्तेमाल को ज्यादा आसानी से मैनेज करने में मदद मिलती है, साथ ही जब ईयरबड इस्तेमाल में न हों तो वे सुरक्षित भी रहते हैं। यह नेकबैंड एक बार चार्ज करने पर 50 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक देता है और तेजी से चार्ज होने के लिए इसमें टाइप-सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें पावर, वॉल्यूम और ट्रैक बदलने के लिए कंट्रोल बटन दिए गए हैं, साथ ही एक LED इंडिकेटर भी है जो पेयरिंग, चार्जिंग और पावर स्टेटस दिखाता है। कंपनी ने इसे ब्लू, ऑलिव और ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया है
इतनी है कीमत
CoolPods 11 Pro TWS की कीमत 599 रुपये है, जबकि Rover 14 Pro Wireless Neckband की कीमत 449 रुपये है। ये दोनों प्रोडक्ट्स भारत के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।