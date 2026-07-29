सबको नचा देगा यह छोटू स्पीकर, कीमत ₹2000 से कम; जबर्दस्त साउंड, साथ माइक भी

Lyne Originals ने भारतीय बाजार में नया 'Blaster Series Jukebox 18 Pro Wireless Speaker' लॉन्च कर दिया है। यह छोटू स्पीकर 50W तक का ऑडियो आउटपुट देने के लिए डुअल 4-इंच स्पीकर ड्राइवर के साथ आता है।

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ऐसा स्पीकर तलाश रहे हो, जो स्पेस भी कम घेरे और दमदार साउंड भी दे, तो Lyne Originals का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने भारतीय बाजार में नया 'Blaster Series Jukebox 18 Pro Wireless Speaker' लॉन्च कर दिया है, जो न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बल्कि दमदार साउंड आउटपुट भी प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि 'Startup Series' में शामिल यह नया प्रोडक्ट पोर्टेबल एंटरटेनमेंट डिवाइस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ही डिवाइस में दमदार साउंड, कराओके फंक्शनैलिटी और कई तरह की कनेक्टिविटी सुविधाएं देता है। यह स्पीकर 50W साउंड आउटपुट के साथ आता है और यूजर दो स्पीकर जोड़कर इसके साउंड को डबल कर सकते हैं। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Lyne Blaster Series Jukebox 18 Pro वायरलेस स्पीकर देशभर के प्रमुख ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर 1,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

दो स्पीकर जोड़कर बढ़ सकते हैं साउंड यह छोटू स्पीकर 50W तक का ऑडियो आउटपुट देने के लिए डुअल 4-इंच स्पीकर ड्राइवर के साथ आता है, जो बेहतर बास के साथ बैलेंस्ड साउंड देता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट के साथ स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। इसमें True Wireless Stereo (TWS) फीचर का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से यूजर्स बेहतर स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस के लिए दो Jukebox 18 Pro स्पीकर्स को आपस में जोड़ सकते हैं और साउंड आउटपुट को डबल कर सकते हैं।

चमकने वाली RGB लाइट्स भी मजेदार अनुभव को और बढ़ाने के लिए, स्पीकर में शानदार RGB लाइटिंग इफेक्ट्स हैं जो म्यूजिक के साथ सिंक होकर पार्टी का शानदार माहौल बनाते हैं। इसके साथ एक वायरलेस माइक्रोफोन भी आता है जिसमें टाइप-सी चार्जिंग की सुविधा है, जिससे यह कराओके, अनाउंसमेंट और छोटे इवेंट्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट इसमें इन-बिल्ट LED डिस्प्ले, रिचार्जेबल बैटरी और कई तरह के प्लेबैक ऑप्शन (जैसे USB, TF कार्ड, AUX, FM रेडियो और माइक्रोफोन इनपुट) दिए गए हैं, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से म्यूजिक का मजा ले सकते हैं।

इतनी है कीमत Lyne Blaster Series Jukebox 18 Pro वायरलेस स्पीकर घर पर होने वाली छोटी पार्टी, किट्टी पार्ट, आउटडोर पिकनिक पार्ट या फिर घर पर गाने सुनने के लिए एकदम परफेक्ट है। कंपनी का कहना है कि यह स्पीकर अब देशभर के प्रमुख ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर 1,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

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