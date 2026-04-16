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₹29,999 शुरुआती कीमत में 75 इंच तक के Smart TV लाया ब्रांड, 4K डिस्प्ले के साथ फ्री TV चैनल्स भी

Apr 16, 2026 02:48 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Lumio ने भारत में प्रीमियम Lumio Vision 9 (2026) टीवी के साथ Lumio Vision 7 (2026) टीवी मॉडल लॉन्च किए हैं। अलग-अलग सीरीज में 43 इंच से लेकर 75 इंच तक स्क्रीन वाला मॉडल शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है।

₹29,999 शुरुआती कीमत में 75 इंच तक के Smart TV लाया ब्रांड, 4K डिस्प्ले के साथ फ्री TV चैनल्स भी

नया Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Lumio के नए टीवी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने गुरुवार को Lumio Vision 9 (2026) और Lumio Vision 7 (2026) लॉन्च करके भारत में अपनी स्मार्ट टीवी लाइनअप का विस्तार किया है। कंपनी का कहना है कि नए स्मार्ट टीवी दमदार डिस्प्ले क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इमर्सिव व्यूईंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस करते हैं। 2025 वाले मॉडल की तरह ही, Vision 9 (2026) को प्रीमियम फीचर्स वाले एक फ्लैगशिप स्मार्ट टीवी के तौर पर पेश किया गया है, जबकि अपडेटेड Vision 7 (2026) मॉडल स्टोरेज और कनेक्टिविटी में सुधार के साथ मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी कीमत और खासियत पर...

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इतनी है Vision 9 (2026), Vision 7 (2026) के अलग-अलग मॉडल की कीमत

भारत में, Lumio Vision 7 (2026) 43-इंच और 55-इंच के स्क्रीन साइज में उपलब्ध होगा। 43 इंच मॉडल की कीमत 29,999 रुपये और 55 इंच मॉडल की कीमत 39,999 रुपये हैं। ये मॉडल भी 24 अप्रैल से Amazon और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और बिक्री की तारीख पर इन टीवी पर एडिशनल बैंक ऑफर भी उपलब्ध होंगे।

जबकि, प्रीमियम मॉडल Lumio Vision 9 (2026) के 65-इंच वाले वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये है। बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट के साथ बाद इसे 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा। इसका 55-इंच वाला वेरिएंट मई में उपलब्ध होगा, जबकि 65-इंच वाला मॉडल 24 अप्रैल से Amazon और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी, Vision 9 (2026) और Vision 7 (2026), दोनों ही मॉडल पर दो साल की वारंटी ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:55 से 75 इंच तक के नए TV लाया शाओमी, ₹10000 तक कम में खरीदने का मौका, डिटेल

Lumio Vision 9 (2026) की खासियत

लूमियो विजन 9 (2026) के प्रीमियम मॉडल्स मीडियाटेक के Pentonic 700 चिपसेट पर चलते हैं, जिसमें 3GB DDR4 RAM और तेज ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह अपने मुकाबले वाले TVs के मुकाबले दोगुनी बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जिससे ऐप्स के बीच स्विच करना ज्यादा आसान हो जाता है और इस्तेमाल के दौरान कोई लैग नहीं आता। इस टीवी में EVA पैनल वाला QD MiniLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स तक है, साथ ही इसमें डोल्बी विजन सपोर्ट और वाइड कलर गैमट कवरेज भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह 144 हर्ट्ज पर नेटिव 4K और 1080p पर 240 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, और गेमिंग के लिए इसमें VRR और ALLM भी दिए गए हैं।

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ऑडियो के लिए, लूमियो विजन 9 (2026) में 50W DGS 2.2 सिस्टम दिया गया है, जिसमें हेक्सा-ड्राइवर सेटअप, डुअल सबवूफर और डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। यह स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड 14 पर चलता है और इसमें TLDR 2.0 पेश किया गया है। यह Lumio का कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें AI-पावर्ड फीचर्स जैसे ट्रेंडिंग लिस्ट, क्यूरेटेड रिकमेंडेशन और एडवांस्ड सर्च फिल्टर शामिल हैं। ब्रांड ने Project Neo को भी शोकेस किया, जिसकी मदद से यूजर्स WhatsApp और Instagram जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके TV को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कंटेंट के लिंक या टेक्स्ट क्वेरी भेजनी होगी। Project Neo को इस साल के आखिर में सभी Lumio डिवाइस के लिए रोलआउट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:56 घंटे गाने सुनाएगा यह फंकी ईयरबड्स, बातें भी ट्रांसलेट करेगा; बस इतनी है कीमत

Lumio Vision 7 (2026) की खासियत

वहीं, लूमियो विजन 7 (2026) को अपग्रेड करके इसमें 64GB तक की स्टोरेज दी गई है, जो इसके पिछले मॉडल से चार गुना ज्यादा है, और कंपनी का दावा है कि इसकी इन-बिल्ट स्टोरेज अब दोगुनी तेज है। इसमें एक सैटेलाइट पोर्ट भी है, जिससे DD Free Dish के जरिए मुफ्त TV चैनल देखे जा सकते हैं, इसमें 540 तक चैनल मिलते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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