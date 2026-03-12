Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

LPG की कमी के बीच बड़ा सवाल! गैस सिलेंडर या Induction, जानें किससे खाना बनाना आपको सस्ता पड़ेगा

Mar 12, 2026 12:07 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

LPG vs Induction: किससे बचेगा ज्यादा पैसा? जानिए इंडक्शन कितनी बिजली खर्च करता है और महीने का पूरा किचन खर्च कितना आता है। दोनों में से कौन ज्यादा सस्ता पड़ता है।

LPG की कमी के बीच बड़ा सवाल! गैस सिलेंडर या Induction, जानें किससे खाना बनाना आपको सस्ता पड़ेगा

दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर रसोई तक पहुंच गया है। कई देशों में गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही हैं, जिससे LPG सिलेंडर की कमी चिंता भी बढ़ गई है। इसी वजह से बिजली से चलने वाला Induction cooktop एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लेकिन अब गैस की संभावित कमी को देखते हुए Induction को लोग इसे एक ऑप्शन के तौर पर देखने लगे हैं। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या इंडक्शन पर खाना बनाना सच में सस्ता पड़ता है या फिर इससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

25% OFF

Bosch Pib375Fb1E, 30 Cm, Built In Induction Hob Ceramic Glass 2 Cooking Zones - Black

Bosch Pib375Fb1E, 30 Cm, Built In Induction Hob Ceramic Glass 2 Cooking Zones - Black

  • checkBosch Pib375Fb1E
  • check30 Cm
  • checkBuilt In Induction Hob Ceramic Glass 2 Cooking Zones - Black
amazon-logo

₹45990

₹60990

खरीदिये

discount

24% OFF

Bosch PIE651BB5I 1800W Glass Ceramic Induction Hob With 4 Cooking Zone, Black

Bosch PIE651BB5I 1800W Glass Ceramic Induction Hob With 4 Cooking Zone, Black

  • checkBosch PIE651BB5I 1800W Glass Ceramic Induction Hob With 4 Cooking Zone
  • checkBlack
amazon-logo

₹56990

₹74990

खरीदिये

Rosewill RHAI-15001 1800W 5 Pre-Programmed Settings Induction Cooker Cooktop with Stainless Steel Pot, Black

Rosewill RHAI-15001 1800W 5 Pre-Programmed Settings Induction Cooker Cooktop with Stainless Steel Pot, Black

  • checkRosewill RHAI-15001 1800W 5 Pre-Programmed Settings Induction Cooker Cooktop with Stainless Steel Pot
  • checkBlack
amazon-logo

₹31905.57

खरीदिये

आइए आपको बताते हैं कि LPG गैस और इंडक्शन चूल्हे में से किससे खाना बनाना ज्यादा किफायती है। इंडक्शन महीने में कितनी बिजली खर्च करता है और दोनों में से किससे ज्यादा बचत हो सकती है।

LPG गैस से खाना बनाने का खर्च

भारत में ज्यादातर घरों में LPG cylinder का इस्तेमाल किया जाता है। एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14.2 किलो गैस होती है। अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर एक सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपए से 1100 रुपए के बीच होती है। अब सवाल आता है कि एक सिलेंडर कितने दिन चलता है। आमतौर पर अगर परिवार में 3 से 4 लोग हैं और रोज घर में खाना बनता है तो एक सिलेंडर करीब 25 से 30 दिन तक चल जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो गैस से खाना बनाने का खर्च लगभग 900 रुपए से 1100 रुपए महीने या 1.5 महीने के आसपास पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:मची लूट! ₹12,009 सस्ता हुआ Samsung का 12GB रैम, 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरा AI फोन

इंडक्शन चूल्हा से खाना बनाने का खर्च

Induction cooktop बिजली से चलने वाला चूल्हा होता है। इसमें गैस की जरूरत नहीं होती। इंडक्शन में एक खास तरह की तकनीक होती है जो बर्तन को सीधे गर्म करती है। यानी इसमें गैस की तरह आग नहीं जलती, बल्कि बिजली की मदद से बर्तन गर्म होता है और खाना पकता है। इसी वजह से इंडक्शन पर खाना जल्दी बन जाता है और गैस की तरह धुआं या गर्मी भी ज्यादा नहीं होती।

अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इंडक्शन इस्तेमाल करने से महीने में कितना बिजली बिल आता है। ज्यादातर इंडक्शन कुकटॉप की पावर 1800 से 2000 वॉट होती है। इसका मतलब है कि अगर इसे एक घंटे चलाया जाए तो लगभग 2 यूनिट बिजली खर्च हो सकती है। मान लीजिए कि आपके घर में रोज इंडक्शन पर लगभग 2 घंटे खाना बनता है। तो रोज बिजली की खपत लगभग 3 से 4 यूनिट हो सकती है।

अब अगर महीने का हिसाब लगाएं तो यह लगभग 90 से 120 यूनिट बिजली तक हो सकता है। अगर बिजली की कीमत 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट मानी जाए तो इंडक्शन से खाना बनाने का खर्च लगभग 700 रुपए से 900 रुपए महीने के बीच आ सकता है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल से पता करें कितना मिलेगा राशन और कहां से मिलेगा, UMANG App में आया अपडेट

LPG और इंडक्शन में कौन ज्यादा सस्ता

अब अगर दोनों का खर्च देखा जाए तो कुछ इस तरह का फर्क दिखाई देता है।

LPG गैस सिलेंडर: लगभग 900 से 1100 रुपए महीना या 1.5 महीना

इंडक्शन चूल्हा: लगभग 700 से 900 रुपए महीना

इस हिसाब से कई मामलों में इंडक्शन थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। इंडक्शन इस्तेमाल करने के कई फायदे भी हैं।

इंडक्शन के फायदे

सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें गैस लीक होने का खतरा नहीं होता। इसलिए यह कई लोगों को ज्यादा सुरक्षित लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इंडक्शन पर खाना जल्दी गर्म होता है, जिससे समय की बचत होती है। तीसरा फायदा यह है कि इसे साफ करना आसान होता है और इसमें धुआं भी नहीं बनता।

LPG गैस के फायदे

गैस चूल्हे के भी अपने फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। अगर बिजली चली जाए तब भी आप आसानी से खाना बना सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को गैस पर खाना बनाना ज्यादा आसान और सुविधाजनक लगता है।

ये भी पढ़ें:LPG की किल्लत से मचा हड़कंप! गैस छोड़ Induction खरीद रहे लोग, देखें लिस्ट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LPG LPG Cylinders

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।