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LPG यूजर्स के लिए राहत! अब सभी को नहीं कराना होगा Aadhaar eKYC, सरकार ने किया साफ, जानें क्या है नया नियम

Mar 18, 2026 10:21 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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LPG यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए Aadhaar eKYC अनिवार्य नहीं है। जानें किन लोगों को eKYC कराना जरूरी है, क्या हैं नए नियम।

LPG यूजर्स के लिए राहत! अब सभी को नहीं कराना होगा Aadhaar eKYC, सरकार ने किया साफ, जानें क्या है नया नियम

LPG Gas Cylinder eKYC Rule: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है। कुछ इलाकों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी और लोकल स्तर पर शॉर्टेज जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि, सरकार की ओर से गैस सिलेंडर की कमी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए Aadhaar आधारित e-KYC को जरूरी बना दिया है। सरकार के नए नियम के अनुसार, Aadhaar eKYC हर LPG यूजर के लिए जरूरी नहीं है। यह केवल उन्हीं यूजर्स के लिए जरूरी है, जिन्होंने अभी तक eKYC प्रोसेस पूरा नहीं किया है। यानी अगर आपने पहले ही eKYC करा लिया है, तो आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है और इससे आपकी गैस सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

अब भी इन यूजर्स के लिए जरूरी eKYC?

सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों ने अभी तक Aadhaar आधारित eKYC नहीं कराया है, केवल उन्हीं को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, जो उपभोक्ता पहले ही eKYC कर चुके हैं, उनके लिए यह दोबारा करना जरूरी नहीं है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जो बार-बार eKYC कराने को लेकर परेशान थे।

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उज्ज्वला योजना (PMUY) के लिए ये है रूल्स

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अलग नियम लागू हैं। मंत्रालय के मुताबिक, PMUY यूजर्स को eKYC साल में एक बार करना होता है। यह भी केवल तब जरूरी होता है जब वे 7 रिफिल के बाद 8वीं और 9वीं गैस रिफिल पर सब्सिडी लेना चाहते हैं। यानी हर बार eKYC करने की जरूरत नहीं है।

घर बैठे कर सकते हैं eKYC

सरकार ने यह भी बताया है कि eKYC की प्रक्रिया काफी आसान है। यूजर्स इसे घर बैठे भी पूरा कर सकते हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो eKYC के लिए एजेंसी या सेंटर जाने में परेशानी महसूस करते हैं।

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LPG eKYC कैसे करें?

Step 1: सबसे पहले अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट/ऐप पर जाएं (Indane, Bharat Gas, HP Gas)।

Step 2: “Update Aadhaar” या “eKYC” ऑप्शन चुनें।

Step 3: अपना LPG ID / कंज्यूमर नंबर डालें।

Step 4: Aadhaar नंबर डालें। OTP डालकर वेरिफाई करें।

क्यों जरूरी eKYC

सरकार के अनुसार, eKYC का मकसद सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। इससे सही लोगों को सब्सिडी मिलती है और फर्जी कनेक्शन को हटाने में मदद मिलती है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि LPG का सही इस्तेमाल हो और किसी तरह की गड़बड़ी या दुरुपयोग न हो।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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