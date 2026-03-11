LPG की किल्लत से मचा हड़कंप! गैस छोड़ Induction खरीद रहे लोग, यहां देखें ₹2000 से कम के 5 बेस्ट इंडक्शन की लिस्ट
West Asia संकट के कारण LPG सप्लाई पर असर पड़ रहा है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की कमी के बीच लोग तेजी से इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं। इसलिए हमने आपके लिए बेस्ट इंडक्शन की लिस्ट बनाई है:
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब भारत के आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। कई शहरों में LPG यानी कुकिंग गैस की सप्लाई में परेशानी देखने को मिल रही है। इसके चलते लोग अब खाना बनाने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैस सिलेंडर की कमी और डिलीवरी में देरी के कारण इंडक्शन स्टोव की सेल अचानक तेजी से बढ़ गई है।
मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में गैस की सप्लाई में कमी आ रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाने-पीने के कारोबार पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई जगहों पर सिलेंडर मिलने में कई दिन लग रहे हैं। गैस की कमी के बीच इंडक्शन स्टोव लोगों के लिए एक आसान ऑप्शन बन गया है। इसे चलाने के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है और इसमें खाना जल्दी भी बन जाता है।
कई ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन स्टोव की सेल में तेज उछाल देखने को मिला है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर गैस की सप्लाई सामान्य नहीं होती तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस की मांग और बढ़ सकती है। आइए आपको बताते हैं 2000 रुपए से कम के 5 बेस्ट इंडक्शन के बारे में जो कई सारे स्पेशल कुकिंग मोड जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।
5 Best Induction Stove
1. Philips 1300W Induction Cooktop
फिलिप्स के इस इंडक्शन को फ्लिपकार्ट से 1999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 1300W पावर मिलती है जिससे खाना जल्दी पकता है। इसमें कई कुकिंग मोड दिए गए हैं जैसे फ्राई, उबालना और करी बनाना। इसमें टच कंट्रोल, टाइमर और ऑटो-ऑफ जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
2. Prestige Iris Eco 1200 Watts Induction Cooktop
Prestige का यह इंडक्शन स्टोव बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। इसकी कीमत अमेजन पर 1,699 रुपए है। इसमें 1200W पावर और कई मोड हैं दूध उबालना, रोटी बनाना या फ्राई करना है। इसमें LED display, ऑटो शटऑफ सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह हल्का और पोर्टेबल है, इसलिए छोटे किचन या हॉस्टल के लिए अच्छा ऑप्शन माना है।
3. Pigeon Prime 1800 W Induction Cooktop 15794
यह इंडक्शन फ्लिपकार्ट पर 1699 रुपए है। इसमें 1800W पावर और LED display मिलता है जो खाना जल्दी बनाने में मदद करता है। इसमें पुश बटन और crystal glass surface जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
4. Lifelong 2000W Induction Cooktop
Lifelong का यह मॉडल थोड़ा ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसको आप फ्लिपकार्ट से 1309 रुपए में अभी खरीद पाएंगे। इसमें 2000W पावर मिलती है जिससे खाना तेजी से पकता है। इसमें 7 कुकिंग मोड, लम्बी पॉवर केबल, एंटी स्किड टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका glass top design इसे स्टाइलिश और साफ करना आसान बनाता है।
5. V-Guard 1200W Induction Cooktop
V-Guard का यह इंडक्शन बजट-फ्रेंडली इंडक्शन स्टोव है जिसकी कीमत फ्लिपकार्ट 1999 रुपए है। इसमें 1200W पावर, multiple cooking modes और LED display दिया गया है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन छोटे किचन और बैचलर यूज के लिए काफी सुविधाजनक है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
