गैस खत्म होने का डर खत्म! आधे दाम में खरीदें स्मार्ट इंडक्शन, जल्दी करें बुकिंग, तेजी से खत्म हो रहे स्टॉक
LPG cylinder shortage: एलपीजी सिलेंडर के संकट के बीच Amazon सेल लाया है इंडक्शन कुकटॉप्स पर 60% तक की भारी छूट। आज सेल के आखिरी दिन Prestige और Philips जैसे ब्रांड्स को सबसे कम कीमत पर घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
LPG cylinder shortage: देशभर में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और डिलीवरी में हो रही देरी ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में Amazon Electronics Premier Sale 2026 आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सेल के आखिरी दिन, ब्रांडेड इंडक्शन कुकटॉप्स पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप भी गैस की किल्लत से परेशान हैं और बिजली की बचत के साथ तेज कुकिंग करना चाहते हैं, तो यह इन स्मार्ट कुकटॉप्स को खरीदने का सबसे सही समय है। बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट के बाद इनकी कीमतें और भी कम हो गई हैं।
1. KENT Emerald Induction Cooktop 1500W|Faster Cooking With 5 Preset Options|Full Microcrystalline Glass|Adjustable Temperature Function|Overheat Protection|Safe Cooking And Easy Cleaning,Black
यह केंट (KENT) का 1600 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो आपकी रसोई के लिए एक स्मार्ट और सुरक्षित कुकिंग सॉल्यूशन है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में विशेष छूट के साथ उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपनी माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्लास सतह और ऑटो-वॉल्टेज रेगुलेटर के लिए जाना जाता है, जो बिजली के उतार-चढ़ाव में भी डिवाइस को सुरक्षित रखता है। इसका स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन आपके मॉडर्न किचन को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-कट ऑफ फीचर
ग्लास सरफेस बेहद स्मूथ
स्लीक डिजाइन
माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्लास टॉप
ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर
एडजस्टेबल टेम्परेचर और पावर
क्यों खोजें विकल्प
केवल फेरोमैग्नेटिक
टच पैनल को गीले हाथों से चलाने में सावधानी जरूरी है।
2. Impex 2200 Watt Induction Cooktop With Full Touch Control | 4 hours Timer Function | Crystalline glass top | Overheat Protection & Auto Turn-Off | 2 Year Warranty | OMEGA H2A SL220
यह इम्पेक्स (Impex) का 2200 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो अपनी हाई-पावर परफॉरमेंस और स्लीक डिजाइन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में 2,999 रुपये की आकर्षक कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपने फुल टच कंट्रोल पैनल और अल्ट्रा-स्लिम कर्व्ड डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो आपकी रसोई को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। इसकी 2200 वॉट की शक्ति खाना बनाने के समय को काफी कम कर देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2200 वॉट की दमदार पावर से सुपर फास्ट कुकिंग।
प्रीमियम क्रिस्टलाइन ग्लास टॉप और अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन।
आसान और रिस्पॉन्सिव फुल टच कंट्रोल पैनल
4 घंटे का लंबा टाइमर फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
हाई पावर के कारण बिजली की खपत अधिक हो सकती है।
ग्लास टॉप पर खरोंच से बचने के लिए सावधानी की जरूरत
3. Hilton Premium 2200-watt Radiant Infrared Cooktop|3 Preset Functions | Digital Display | Timer Control | Over Heating Protection | Suitable for all Utensils (1 Year Warranty)
यह हिल्टन (Hilton) का 2200 वॉट का प्रीमियम रेडिएंट इन्फ्रारेड कुकटॉप है, जो आपकी कुकिंग को आसान और वर्सटाइल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में 3,499 रुपये की रियायती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपनी इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी प्रकार के बर्तन (एल्युमीनियम, स्टील, मिट्टी, कांच) के साथ काम कर सकता है। इसका डिजिटल डिस्प्ले और स्लीक ब्लैक फिनिश आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रोफेशनल लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2200 वॉट की शक्तिशाली हीटिंग तकनीक
3 उपयोगी प्री-सेट कुकिंग फंक्शन्स
ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ सुरक्षा
स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रीमियम ग्लास टॉप, जिसे साफ करना आसान है
क्यों खोजें विकल्प
उपयोग के दौरान और बाद में सतह गर्म रहती है
इंडक्शन की तुलना में ऊर्जा की खपत थोड़ी अधिक हो सकती है।
4. Tefal EVERYDAY SLIM IH 2200W Induction Cooktop
यह टेफ़ल (Tefal) का 'Everyday Slim' 2200 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो अपनी हाई-पावर कुकिंग और शानदार पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में 4,999 रुपये की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपनी मात्र 4.6 सेमी की मोटाई (Ultra-Slim) और 8 प्री-सेट मेन्यू के लिए मशहूर है, जो भारतीय व्यंजनों के लिए कुकिंग को बहुत आसान बनाते हैं। इसकी 'सर्ज प्रोटेक्शन' तकनीक बिजली के उतार-चढ़ाव के दौरान डिवाइस को सुरक्षित रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन
2200 वॉट पावरफुल परफॉर्मेंस
8 प्री-सेट मेन्यू
ऑटो पैन डिटेक्शन और 4KV सर्ज प्रोटेक्शन
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिक इंडक्शन मॉडल्स की तुलना में कीमत थोड़ी अधिक है।
5. Ovente BGI201S 1000 Watts Trendy Portable Ceramic Infrared Cooktop Burner
यह ओवेंटी (OVENTE) का 1000 वॉट का ट्रेंडी पोर्टेबल सिरेमिक इन्फ्रारेड कुकटॉप बर्नर है, जो अपनी वर्सटाइल कुकिंग और प्रीमियम लुक के लिए जाना जाता है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में 6,829.95 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपनी इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लगभग सभी प्रकार के बर्तनों (कांच, एल्युमीनियम, सिरेमिक) के साथ काम करता है। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी और क्रिस्टलाइट सिरेमिक ग्लास टॉप इसे एक क्लासी और मॉडर्न फिनिश देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी
मात्र 1.17 किलो, पोर्टेबल और हल्का
स्टेनलेस स्टील हाउसिंग और ग्लास टॉप
ओवरहीट प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
1000 वॉट की शक्ति भारी कुकिंग के लिए थोड़ी धीमी हो सकती है।
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले इसकी कीमत अधिक है।
6. INALSA 1600W Induction Cooktop with Smart Push Control|7 Cooking Preset With Current Volatge Safety Feature|Pan Sensor Technology|Variable Timer|Overheat & Voltage Protection|Anti-Skid Feet|Rapid Cook
यह इनालसा (INALSA) का 1600 वॉट का 'Rapid Cook' इंडक्शन कुकटॉप है, जो बजट और फीचर्स का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में 3,795 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। यह मॉडल अपनी उन्नत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी और 7 प्री-सेट इंडियन कुकिंग मोड्स के लिए जाना जाता है, जो रोजमर्रा के भारतीय व्यंजनों जैसे करी, डोसा और दूध उबालने के काम को बेहद आसान बना देते हैं। इसकी 'वोल्टेज प्रोटेक्शन' तकनीक इसे बिजली के उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7 प्री-सेट कुकिंग मोड्स
हाई और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित कुकिंग
पैन सेंसर टेक्नोलॉजी
रेसिपी के अनुसार कुकिंग का समय सेट करने की सुविधा
एंटी-स्किड फीट
क्यों खोजें विकल्प
1600 वॉट की शक्ति भारी कुकिंग
पुश बटन कंट्रोल कभी-कभी टच पैनल के मुकाबले कम स्मूथ लग सकते हैं।
7. 2000W Infrared Cooktop with Grill Rack | Touch Control | Auto Shut-Off & Overheat Protection | 3 Preset Modes – BBQ, Quick Fry & Soup | Digital Display
यह BESTHOT का 2000W (2200W पीक पावर) का इन्फ्रारेड कुकटॉप है, जो एक ग्रिल रैक के साथ आता है और आपकी कुकिंग को बहुमुखी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेजन इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम सेल में मात्र 1,800 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी है, जो इसे सभी प्रकार के बर्तनों (स्टील, एल्युमीनियम, कांच, मिट्टी) के लिए उपयुक्त बनाती है। साथ ही, इसके साथ मिलने वाला ग्रिल रैक इसे घर पर बारबेक्यू (BBQ) करने के लिए एक शानदार डिवाइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बारबेक्यू और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए एक अतिरिक्त एक्सेसरी
यूनिवर्सल कुकवेयर
3 प्री-सेट मोड
100W से लेकर 2200W तक की एडजस्टेबल पावर
ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
इन्फ्रारेड होने के कारण कुकिंग के बाद भी सतह कुछ समय तक गर्म रहती है।
बजट मॉडल होने के कारण इसकी फिनिश अन्य प्रीमियम ब्रांड्स जैसी स्लीक नहीं हो सकती।
1. कौन सी कंपनी का इंडक्शन अच्छा होता है?
भारत में कई विश्वसनीय ब्रांड्स हैं, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ टॉप कंपनियां ये हैं:
Prestige (प्रेस्टीज): यह सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। इनके इंडक्शन भारतीय कुकिंग स्टाइल (जैसे चपाती, डोसा) के लिए विशेष 'इंडियन मेन्यू' के साथ आते हैं।
Philips (फिलिप्स): अगर आप प्रीमियम क्वालिटी और लंबी लाइफ चाहते हैं, तो फिलिप्स के इंडक्शन बेस्ट हैं। इनका हीटिंग एलिमेंट बहुत मजबूत होता है।
Pigeon (पिजन): अगर आपका बजट कम है, तो पिजन सबसे किफायती और टिकाऊ विकल्प देता है।
Havells/Bajaj: ये ब्रांड्स अपनी सर्विस और सुरक्षा फीचर्स (जैसे वोल्टेज प्रोटेक्शन) के लिए जाने जाते हैं।
2. 1200W और 1600W इंडक्शन में क्या अंतर है?
मुख्य अंतर कुकिंग की रफ्तार और पावर कंजम्पशन का होता है:
1200W इंडक्शन: यह थोड़ा धीमा होता है। यह दूध गर्म करने, चाय बनाने या हल्की कुकिंग के लिए ठीक है। इसमें बिजली कम खर्च होती है, लेकिन खाना बनने में समय ज्यादा लगता है।
1600W इंडक्शन: यह मध्यम गति का इंडक्शन है। इसमें पानी जल्दी उबलता है और सब्जियां या दाल बनाने में गैस जैसी ही रफ्तार मिलती है। यह रोजमर्रा की कुकिंग के लिए सबसे संतुलित (Balanced) माना जाता है।
3. इंडक्शन स्टोव खरीदने से पहले क्या जानना चाहिए?
इंडक्शन खरीदने से पहले इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें:
बर्तन की सीमा: इंडक्शन पर केवल वही बर्तन चलते हैं जिनमें चुंबक चिपकता है (जैसे स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन)। एल्युमीनियम या कांच के साधारण बर्तन इस पर काम नहीं करेंगे।
कंट्रोल पैनल: 'पुश बटन' वाले इंडक्शन सस्ते होते हैं लेकिन 'टच कंट्रोल' वाले साफ करने में आसान और आधुनिक दिखते हैं।
ऑटो-कट ऑफ: सुरक्षा के लिए यह फीचर जरूरी है। बर्तन हटाने पर इंडक्शन अपने आप बंद हो जाना चाहिए।
पैन साइज: सुनिश्चित करें कि इंडक्शन की हीटिंग सतह आपके घर के बर्तनों के साइज से मेल खाती हो।
वोल्टेज प्रोटेक्शन: भारत में बिजली का उतार-चढ़ाव आम है, इसलिए हाई/लो वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला मॉडल ही लें।
4. कितने वाट (Watt) का इंडक्शन अच्छा होता है?
इंडक्शन की पावर जितनी ज्यादा होगी, खाना उतनी ही जल्दी पकेगा।
1200W - 1400W: अगर आप केवल अकेले रहते हैं या कभी-कभार इस्तेमाल करना है।
1600W - 1800W: एक सामान्य परिवार (3-4 सदस्य) के लिए यह सबसे अच्छा है। इसमें रफ्तार और बिजली की बचत का सही तालमेल रहता है।
2000W - 2200W: अगर आप बहुत बड़ी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं या आपको बहुत तेज कुकिंग (जैसे डीप फ्राइंग) पसंद है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
