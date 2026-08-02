LPG संकट और महंगाई की नो टेंशन! गैस सिलेंडर का ये परमानेंट सॉल्यूशन, बचेंगे आपके हजारों रुपये
बार-बार एलपीजी (LPG) सिलेंडर बुक करने और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? अब रसोई गैस के झंझट को अलविदा कहने का समय आ गया है! इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) आपके बजट और किचन दोनों के लिए एक स्मार्ट व परमानेंट सॉल्यूशन बनकर उभर रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें और सिलेंडर खत्म होने की अनिश्चितता हर घर की बड़ी चिंता बन चुकी है। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप न केवल एक आधुनिक विकल्प है, बल्कि यह आपके घर के बजट को पटरी पर लाने का सबसे असरदार तरीका भी है। एलपीजी के मुकाबले इंडक्शन पर खाना बनाना बहुत तेज़, सुरक्षित और किफायती होता है। इसमें न तो गैस लीक होने का डर रहता है और न ही सिलेंडर रिफिलिंग के लिए हफ्तों इंतज़ार करने की झंझट।
यूजर के लिए बड़े फायदे:
हजारों रुपये की बचत: यह बिजली की कम खपत (Auto-Off और Preset Cooking Modes) के साथ काम करता है, जिससे महीने का एलपीजी खर्च आधा हो जाता है।
फास्ट और सेफ कुकिंग: टाइमर और ऑटो-हीट कंट्रोल जैसे फीचर्स की मदद से खाना बिना जले और कम समय में तैयार होता है।
अमेज़न पर भारी छूट: इस समय अमेज़न पर टॉप ब्रांड्स (जैसे Prestige, Philips, Pigeon) के इंडक्शन पर 40% से 60% तक की छूट, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) जैसे शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे इसे खरीदना बेहद आसान हो जाता है।
1. Bosch TrueSafe 2100W UltraSleek Induction Cooktop |Touch Panel (PI815S11EI)
Bosch TrueSafe 2100W (PI815S11EI) एक प्रीमियम, अल्ट्रा-स्लीक और सुरक्षित इंडक्शन कुकटॉप है, जिसे आधुनिक भारतीय रसोई के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2100W की OctaFerrite कॉइल, 6KV SurgeProtect तकनीक और जर्मन इंजीनियरिंग की सेफ्टी मिलती है। फेदर टच कंट्रोल, 8 प्रीसेट मेन्यू, चाइल्ड लॉक और इंटेलिजेंट Keep Warm फ़ंक्शन के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप एलपीजी सिलेंडर की तुलना में तेज़, सस्ती और अधिक सुरक्षित कुकिंग का अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6KV सर्ज प्रोटेक्शन
2100W OctaFerrite कॉइल
3 साल की कॉइल वारंटी
अल्ट्रा-स्लीक और स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
कम यूजर रेटिंग्स
2. IBELL EMINENCE02 Induction Hob, Electric, 3500W, with 2 Heating Zones, Toughen Glass and Touch Controls (Black)
iBELL EMINENCE02 एक पावरफुल और मॉडर्न 2-बर्नर (Dual Heating Zone) इंडक्शन हॉब है, जो आधुनिक मॉड्यूलर किचन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3500W की कुल पावर, प्रीमियम टफन ग्लास टॉप और स्मूथ टच कंट्रोल्स मिलते हैं। एक साथ दो अलग-अलग बर्तनों पर खाना बनाने की सुविधा देने वाला यह इंडक्शन हॉब पारंपरिक एलपीजी गैस स्टोव का सबसे सटीक और हाई-टेक विकल्प है, जो आपकी रसोई को प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ कुकिंग टाइम को आधा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 हीटिंग ज़ोन (Dual Burner)
2 हीटिंग ज़ोन (Dual Burner)
मॉड्यूलर लुक और टफन ग्लास
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस रेंज
हाई पॉवर वायरिंग की जरूरत
3. Borosil 2200W Smart Kook Infrared Induction | Digital Display with Touch Buttons | Glass Crystallite Plate | 8 Preset Modes | Auto Cooling Fan | 1 Year Warranty | Made in India
Borosil 2200W Smart Kook एक आधुनिक और बहुउपयोगी इन्फ्रारेड कुकटॉप (Infrared Cooktop) है, जो पारंपरिक इंडक्शन की तुलना में एक बड़ा फायदा देता है—इस पर आप एल्युमीनियम, स्टील, मिट्टी, कास्ट आयरन या कांच किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2200W की पावर, प्रीमियम ग्लास क्रिस्टलाइट प्लेट, टच बटन के साथ डिजिटल डिस्प्ले और 8 प्रीसेट इंडियन कुकिंग मोड्स मिलते हैं। मेड इन इंडिया (Made in India) भरोसा और ₹3,787 की बजट कीमत इसे हर प्रकार के बर्तनों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी बर्तनों के साथ अनुकूल
पावरफुल 2200W हीटिंग
रोटी और डोसा के लिए उपयुक्त
ब्रांड का भरोसा और 4.3 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्लेट इस्तेमाल के बाद गर्म रहती है
इलेक्ट्रीसिटी कंजम्पशन
4. Preethi Indicook IC125 | 2100-Watt Induction Cooktop | Fast Gas-Free Cooking | No LPG Required || 3 Year Coil Warranty | Voltage surge protetion | Preset Indian Menus | Crystal Glass Plate | Black
Preethi Indicook IC125 भारतीय रसोई की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक शक्तिशाली और भरोसेमंद 2100W इंडक्शन कुकटॉप है। यह बिना किसी एलपीजी सिलेंडर के तेज़, साफ़ और सुरक्षित कुकिंग का अनुभव प्रदान करता है। इसमें 11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू, फिदर टच कंट्रोल, प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास प्लेट और ट्रिपल MOV वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी के साथ आने वाला यह मॉडल रसोई गैस के झंझट से मुक्ति पाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की कॉइल वारंटी
11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू
ट्रिपल MOV वोल्टेज प्रोटेक्शन
प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास सरफेस
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस पॉइंट (4,799 रुपये)
केवल इंडक्शन-बेस बर्तन सपोर्ट
5. CORVELL 2200W Infrared Induction Cooktop with Steel Grill Rack, Crystal Glass Top, Touch Control Panel, LED Digital Display, 4 Cooking Modes: Stir-Fry, BBQ, Steam & Hotpot, Electric Cooktop - Black
CORVELL 2200W Infrared Cooktop एक बहुउपयोगी और आधुनिक इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक कुकटॉप है, जिसके साथ तंदूरी/ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए एक स्टील ग्रिल रैक (Steel Grill Rack) भी मिलता है। इन्फ्रारेड तकनीक पर काम करने के कारण इस पर स्टील, एल्युमीनियम, कांच, कास्ट आयरन, मिट्टी या तवा जैसे किसी भी प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। 2200W की पावर, प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास टॉप, 4 स्मार्ट कुकिंग मोड्स (स्टिर-फ्राई, BBQ, स्टीम और हॉटपॉट) और 18 महीने की लंबी वारंटी के साथ ₹3,399 की कीमत में यह रोज़ाना की कुकिंग और बारबेक्यू दोनों के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी बर्तनों का सपोर्ट (All Utensils Compatible)
मुफ़्त स्टील ग्रिल रैक (BBQ मोड)
18 महीने की लंबी वारंटी
मजबूत 2200W इन्फ्रारेड हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कस्टमर समीक्षाएं
प्लेट इस्तेमाल के बाद गर्म रहना
साधारण इंडक्शन और इन्फ्रारेड (Infrared) इंडक्शन में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है?
साधारण इंडक्शन: यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर काम करता है। इस पर केवल इंडक्शन-बेस (सपाट/फ्लैट पेंदे वाले) बर्तन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह बहुत तेज़ी से गर्म होता है और कुकिंग के तुरंत बाद इसकी सतह ठंडी हो जाती है, जिससे यह बेहद सुरक्षित है।
इन्फ्रारेड इंडक्शन: यह हीटिंग कॉइल से गर्मी पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर एल्युमीनियम, स्टील, मिट्टी, कांच या नॉर्मल तवा (किसी भी प्रकार का बर्तन) इस्तेमाल किया जा सकता है।
निष्कर्ष: अगर आपके पास पहले से इंडक्शन बर्तन हैं, तो साधारण इंडक्शन लें। लेकिन अगर आप घर के पुराने बर्तनों में भी खाना बनाना चाहते हैं, तो इन्फ्रारेड कुकटॉप बेहतर विकल्प है।
इंडक्शन खरीदने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा?
नहीं, इंडक्शन से बिजली का बिल एलपीजी सिलेंडर की तुलना में अक्सर किफायती ही पड़ता है। इंडक्शन में 85% से 90% तक ऊर्जा सीधे बर्तन में ट्रांसफर होती है (जबकि गैस स्टोव में 50-50% गर्मी आसपास की हवा में बेकार चली जाती है)।
उदाहरण के लिए, 2000W का इंडक्शन 1 घंटे लगातार चलाने पर लगभग 2 यूनिट बिजली खपत करता है।
प्रतिदिन आधा से एक घंटा इस्तेमाल करने पर महीने का बिजली बिल ₹150 से ₹300 के आसपास ही बढ़ता है, जो कि एलपीजी सिलेंडर के मासिक खर्च से काफी कम और किफायती है।
इंडक्शन खरीदते समय कितने वॉट (Wattage) का मॉडल चुनना चाहिए?
भारतीय रसोई और कुकिंग स्टाइल (जैसे रोटी, प्रेशर कुकिंग, तलना, चाय/दूध उबालना) के लिए 1800W से 2100W का इंडक्शन सबसे सही माना जाता है।
1200W - 1500W: यह केवल चाय, दूध उबालने या मैगी बनाने जैसी हल्की कुकिंग के लिए ठीक है।
1800W - 2200W: इसमें खाना बहुत तेजी से पकता है, तवा अच्छे से गर्म होता है और भारी कुकिंग आसानी से हो जाती है। इसलिए कम से कम 1800W से 2100W का ही इंडक्शन चुनें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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