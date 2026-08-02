LPG संकट और महंगाई की नो टेंशन! गैस सिलेंडर का ये परमानेंट सॉल्यूशन, बचेंगे आपके हजारों रुपये

बार-बार एलपीजी (LPG) सिलेंडर बुक करने और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? अब रसोई गैस के झंझट को अलविदा कहने का समय आ गया है! इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) आपके बजट और किचन दोनों के लिए एक स्मार्ट व परमानेंट सॉल्यूशन बनकर उभर रहा है।

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आज के समय में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें और सिलेंडर खत्म होने की अनिश्चितता हर घर की बड़ी चिंता बन चुकी है। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप न केवल एक आधुनिक विकल्प है, बल्कि यह आपके घर के बजट को पटरी पर लाने का सबसे असरदार तरीका भी है। एलपीजी के मुकाबले इंडक्शन पर खाना बनाना बहुत तेज़, सुरक्षित और किफायती होता है। इसमें न तो गैस लीक होने का डर रहता है और न ही सिलेंडर रिफिलिंग के लिए हफ्तों इंतज़ार करने की झंझट।

induction

यूजर के लिए बड़े फायदे: हजारों रुपये की बचत: यह बिजली की कम खपत (Auto-Off और Preset Cooking Modes) के साथ काम करता है, जिससे महीने का एलपीजी खर्च आधा हो जाता है।

फास्ट और सेफ कुकिंग: टाइमर और ऑटो-हीट कंट्रोल जैसे फीचर्स की मदद से खाना बिना जले और कम समय में तैयार होता है।

अमेज़न पर भारी छूट: इस समय अमेज़न पर टॉप ब्रांड्स (जैसे Prestige, Philips, Pigeon) के इंडक्शन पर 40% से 60% तक की छूट, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) जैसे शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे इसे खरीदना बेहद आसान हो जाता है।

Bosch TrueSafe 2100W (PI815S11EI) एक प्रीमियम, अल्ट्रा-स्लीक और सुरक्षित इंडक्शन कुकटॉप है, जिसे आधुनिक भारतीय रसोई के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2100W की OctaFerrite कॉइल, 6KV SurgeProtect तकनीक और जर्मन इंजीनियरिंग की सेफ्टी मिलती है। फेदर टच कंट्रोल, 8 प्रीसेट मेन्यू, चाइल्ड लॉक और इंटेलिजेंट Keep Warm फ़ंक्शन के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप एलपीजी सिलेंडर की तुलना में तेज़, सस्ती और अधिक सुरक्षित कुकिंग का अनुभव देता है।

Specifications पावर आउटपुट 2100W सुरक्षा फीचर्स 6 kV सर्ज प्रोटेक्शन कंट्रोल व डिस्प्ले फेदर टच कंट्रोल पैनल और डिजिटल टाइमर कुकिंग मोड 8 प्रीसेट इंडियन कुकिंग मेन्यू + Keep Warm फ़ंक्शन क्यों खरीदें 6KV सर्ज प्रोटेक्शन 2100W OctaFerrite कॉइल 3 साल की कॉइल वारंटी अल्ट्रा-स्लीक और स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक कम यूजर रेटिंग्स

iBELL EMINENCE02 एक पावरफुल और मॉडर्न 2-बर्नर (Dual Heating Zone) इंडक्शन हॉब है, जो आधुनिक मॉड्यूलर किचन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3500W की कुल पावर, प्रीमियम टफन ग्लास टॉप और स्मूथ टच कंट्रोल्स मिलते हैं। एक साथ दो अलग-अलग बर्तनों पर खाना बनाने की सुविधा देने वाला यह इंडक्शन हॉब पारंपरिक एलपीजी गैस स्टोव का सबसे सटीक और हाई-टेक विकल्प है, जो आपकी रसोई को प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ कुकिंग टाइम को आधा कर देता है।

Specifications पावर आउटपुट 3500W डिजाइन व ग्लास: टफन ग्लास हीटिंग कंट्रोल्स 8-लेवल पावर सेटिंग्स वारंटी: 1 वर्ष क्यों खरीदें 2 हीटिंग ज़ोन (Dual Burner) 2 हीटिंग ज़ोन (Dual Burner) मॉड्यूलर लुक और टफन ग्लास 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस रेंज हाई पॉवर वायरिंग की जरूरत

Borosil 2200W Smart Kook एक आधुनिक और बहुउपयोगी इन्फ्रारेड कुकटॉप (Infrared Cooktop) है, जो पारंपरिक इंडक्शन की तुलना में एक बड़ा फायदा देता है—इस पर आप एल्युमीनियम, स्टील, मिट्टी, कास्ट आयरन या कांच किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2200W की पावर, प्रीमियम ग्लास क्रिस्टलाइट प्लेट, टच बटन के साथ डिजिटल डिस्प्ले और 8 प्रीसेट इंडियन कुकिंग मोड्स मिलते हैं। मेड इन इंडिया (Made in India) भरोसा और ₹3,787 की बजट कीमत इसे हर प्रकार के बर्तनों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन बनाती है।

Specifications हीटिंग तकनीक इन्फ्रारेड हीटिंग पावर आउटपुट 2200W कुकिंग मोड्स 8 प्रीसेट मोड्स कूलिंग व सेफ्टी ऑटो कूलिंग फैन और एंटी-स्लिप प्लास्टिक फीट वारंटी 1 साल क्यों खरीदें सभी बर्तनों के साथ अनुकूल पावरफुल 2200W हीटिंग रोटी और डोसा के लिए उपयुक्त ब्रांड का भरोसा और 4.3 रेटिंग क्यों खोजें विकल्प प्लेट इस्तेमाल के बाद गर्म रहती है इलेक्ट्रीसिटी कंजम्पशन

Preethi Indicook IC125 भारतीय रसोई की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक शक्तिशाली और भरोसेमंद 2100W इंडक्शन कुकटॉप है। यह बिना किसी एलपीजी सिलेंडर के तेज़, साफ़ और सुरक्षित कुकिंग का अनुभव प्रदान करता है। इसमें 11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू, फिदर टच कंट्रोल, प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास प्लेट और ट्रिपल MOV वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी के साथ आने वाला यह मॉडल रसोई गैस के झंझट से मुक्ति पाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications पावर आउटपुट 2100W कुकिंग मोड्स 11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू सुरक्षा फीचर्स ट्रिपल MOV गार्ड डिजाइन व डिस्प्ले क्लीन एंड पॉलिश्ड क्रिस्टल ग्लास प्लेट वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 3 साल की कॉइल वारंटी 11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू ट्रिपल MOV वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास सरफेस क्यों खोजें विकल्प प्राइस पॉइंट (4,799 रुपये) केवल इंडक्शन-बेस बर्तन सपोर्ट

CORVELL 2200W Infrared Cooktop एक बहुउपयोगी और आधुनिक इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक कुकटॉप है, जिसके साथ तंदूरी/ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए एक स्टील ग्रिल रैक (Steel Grill Rack) भी मिलता है। इन्फ्रारेड तकनीक पर काम करने के कारण इस पर स्टील, एल्युमीनियम, कांच, कास्ट आयरन, मिट्टी या तवा जैसे किसी भी प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। 2200W की पावर, प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास टॉप, 4 स्मार्ट कुकिंग मोड्स (स्टिर-फ्राई, BBQ, स्टीम और हॉटपॉट) और 18 महीने की लंबी वारंटी के साथ ₹3,399 की कीमत में यह रोज़ाना की कुकिंग और बारबेक्यू दोनों के लिए एक शानदार विकल्प है।





Specifications हीटिंग तकनीक एडवांस इन्फ्रारेड हीटिंग पावर आउटपुट 2200W एक्सेसरीज़ साथ में स्टील ग्रिल रैक शामिल कुकिंग मोड्स 4 स्मार्ट मोड्स कंट्रोल व डिस्प्ले टच सेंसर कंट्रोल पैनल + डिजिटल LED डिस्प्ले वारंटी: 18 महीने क्यों खरीदें सभी बर्तनों का सपोर्ट (All Utensils Compatible) मुफ़्त स्टील ग्रिल रैक (BBQ मोड) 18 महीने की लंबी वारंटी मजबूत 2200W इन्फ्रारेड हीटिंग क्यों खोजें विकल्प सीमित कस्टमर समीक्षाएं प्लेट इस्तेमाल के बाद गर्म रहना

साधारण इंडक्शन और इन्फ्रारेड (Infrared) इंडक्शन में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है? साधारण इंडक्शन: यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर काम करता है। इस पर केवल इंडक्शन-बेस (सपाट/फ्लैट पेंदे वाले) बर्तन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह बहुत तेज़ी से गर्म होता है और कुकिंग के तुरंत बाद इसकी सतह ठंडी हो जाती है, जिससे यह बेहद सुरक्षित है।

इन्फ्रारेड इंडक्शन: यह हीटिंग कॉइल से गर्मी पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर एल्युमीनियम, स्टील, मिट्टी, कांच या नॉर्मल तवा (किसी भी प्रकार का बर्तन) इस्तेमाल किया जा सकता है।

निष्कर्ष: अगर आपके पास पहले से इंडक्शन बर्तन हैं, तो साधारण इंडक्शन लें। लेकिन अगर आप घर के पुराने बर्तनों में भी खाना बनाना चाहते हैं, तो इन्फ्रारेड कुकटॉप बेहतर विकल्प है।

इंडक्शन खरीदने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा? नहीं, इंडक्शन से बिजली का बिल एलपीजी सिलेंडर की तुलना में अक्सर किफायती ही पड़ता है। इंडक्शन में 85% से 90% तक ऊर्जा सीधे बर्तन में ट्रांसफर होती है (जबकि गैस स्टोव में 50-50% गर्मी आसपास की हवा में बेकार चली जाती है)।

उदाहरण के लिए, 2000W का इंडक्शन 1 घंटे लगातार चलाने पर लगभग 2 यूनिट बिजली खपत करता है।

प्रतिदिन आधा से एक घंटा इस्तेमाल करने पर महीने का बिजली बिल ₹150 से ₹300 के आसपास ही बढ़ता है, जो कि एलपीजी सिलेंडर के मासिक खर्च से काफी कम और किफायती है।

इंडक्शन खरीदते समय कितने वॉट (Wattage) का मॉडल चुनना चाहिए? भारतीय रसोई और कुकिंग स्टाइल (जैसे रोटी, प्रेशर कुकिंग, तलना, चाय/दूध उबालना) के लिए 1800W से 2100W का इंडक्शन सबसे सही माना जाता है।

1200W - 1500W: यह केवल चाय, दूध उबालने या मैगी बनाने जैसी हल्की कुकिंग के लिए ठीक है।

1800W - 2200W: इसमें खाना बहुत तेजी से पकता है, तवा अच्छे से गर्म होता है और भारी कुकिंग आसानी से हो जाती है। इसलिए कम से कम 1800W से 2100W का ही इंडक्शन चुनें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।