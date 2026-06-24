Indian Oil ने जारी किया अलर्ट! LPG गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, हजारों रुपये गंवा रहे लोग

LPG कनेक्शन और गैस सेवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। Indian Oil ने ग्राहकों को फर्जी QR Code, नकली लिंक पेमेंट से सावधान रहने की सलाह दी है। जानिए कैसे बचें इस नए फ्रॉड से।

LPG गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर नए LPG कनेक्शन तक, ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में साइबर ठग भी इसका फायदा उठाकर फ्रॉड करने के नए-नए तरीके ला रहे हैं। LPG कनेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए Indian Oil ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग नए LPG कनेक्शन दिलाने या गैस से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर ग्राहकों से पैसे मांग रहे हैं। इसके लिए नकली QR Code, फर्जी वेबसाइट, फर्जी पेमेंट स्क्रीन और संदिग्ध लिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग इन जालसाजों के झांसे में आकर पैसे भी गंवा चुके हैं। Indian Oil ने साफ कहा है कि ग्राहक केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म और अधिकृत चैनलों के जरिए ही पेमेंट करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या लिंक पर भरोसा करने से बचें।

LPG के नाम पर कैसे हो रही है ठगी LPG कनेक्शन से जुड़े मामलों में ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों को फोन कॉल या WhatsApp मैसेज भेजे जाते हैं। इनमें कहा जाता है कि नया गैस कनेक्शन जारी करने, KYC अपडेट करने या गैस सब्सिडी एक्टिव करने के लिए कुछ चार्ज जमा करना होगा। इसके बाद ग्राहकों को एक QR Code या पेमेंट लिंक भेज दिया जाता है। जैसे ही ग्राहक पेमेंट करता है, पैसा सीधे ठगों के खाते में पहुंच जाता है।

नकली QR Code बन रहे हैं बड़ा खतरा Indian Oil द्वारा जारी चेतावनी में बताया गया है कि कुछ लोग नकली QR Code तैयार करके ग्राहकों को भेज रहे हैं। इन QR Codes को देखकर ऐसा लगता है कि वे कंपनी या गैस एजेंसी से जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई संबंध नहीं होता। ग्राहक जब QR Code स्कैन करके पेमेंट करता है, तो पैसा सीधे साइबर ठगों के खाते में चला जाता है। यही वजह है कि कंपनी ने लोगों को QR Code स्कैन करने से पहले पूरी जानकारी चेक करने की सलाह दी है।

नए LPG कनेक्शन लेने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नया LPG कनेक्शन लेने वाले लोग अक्सर जल्दी प्रोसेस पूरा करने के चक्कर में फर्जी एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऐड में कम कीमत या जल्दी कनेक्शन दिलाने का दावा किया जाता है। ऐसी में ग्राहकों को सीधे आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत गैस एजेंसी या कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर पेमेंट करना जोखिम भरा हो सकता है।