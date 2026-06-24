Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: Indian Oil ने जारी किया अलर्ट! LPG गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, हजारों रुपये गंवा रहे लोग

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

LPG कनेक्शन और गैस सेवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। Indian Oil ने ग्राहकों को फर्जी QR Code, नकली लिंक पेमेंट से सावधान रहने की सलाह दी है। जानिए कैसे बचें इस नए फ्रॉड से।

Indian Oil ने जारी किया अलर्ट! LPG गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, हजारों रुपये गंवा रहे लोग

LPG गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर नए LPG कनेक्शन तक, ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में साइबर ठग भी इसका फायदा उठाकर फ्रॉड करने के नए-नए तरीके ला रहे हैं। LPG कनेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए Indian Oil ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग नए LPG कनेक्शन दिलाने या गैस से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर ग्राहकों से पैसे मांग रहे हैं। इसके लिए नकली QR Code, फर्जी वेबसाइट, फर्जी पेमेंट स्क्रीन और संदिग्ध लिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग इन जालसाजों के झांसे में आकर पैसे भी गंवा चुके हैं। Indian Oil ने साफ कहा है कि ग्राहक केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म और अधिकृत चैनलों के जरिए ही पेमेंट करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या लिंक पर भरोसा करने से बचें।

LPG के नाम पर कैसे हो रही है ठगी

LPG कनेक्शन से जुड़े मामलों में ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों को फोन कॉल या WhatsApp मैसेज भेजे जाते हैं। इनमें कहा जाता है कि नया गैस कनेक्शन जारी करने, KYC अपडेट करने या गैस सब्सिडी एक्टिव करने के लिए कुछ चार्ज जमा करना होगा। इसके बाद ग्राहकों को एक QR Code या पेमेंट लिंक भेज दिया जाता है। जैसे ही ग्राहक पेमेंट करता है, पैसा सीधे ठगों के खाते में पहुंच जाता है।

ये भी पढ़ें:LPG यूजर्स अलर्ट! 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना अटक सकता है सिलेंडर और स
Indian Oil ने दी चेतावनी, इस एक गलती से उड़ सकते हैं आपके पैसे
ये भी पढ़ें:पुराना फोन बेकार पड़ा है? सिर्फ 10 मिनट में बना दें CCTV Camera, ऐसे करें जुगाड़

नकली QR Code बन रहे हैं बड़ा खतरा

Indian Oil द्वारा जारी चेतावनी में बताया गया है कि कुछ लोग नकली QR Code तैयार करके ग्राहकों को भेज रहे हैं। इन QR Codes को देखकर ऐसा लगता है कि वे कंपनी या गैस एजेंसी से जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई संबंध नहीं होता। ग्राहक जब QR Code स्कैन करके पेमेंट करता है, तो पैसा सीधे साइबर ठगों के खाते में चला जाता है। यही वजह है कि कंपनी ने लोगों को QR Code स्कैन करने से पहले पूरी जानकारी चेक करने की सलाह दी है।

नए LPG कनेक्शन लेने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत

नया LPG कनेक्शन लेने वाले लोग अक्सर जल्दी प्रोसेस पूरा करने के चक्कर में फर्जी एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऐड में कम कीमत या जल्दी कनेक्शन दिलाने का दावा किया जाता है। ऐसी में ग्राहकों को सीधे आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत गैस एजेंसी या कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर पेमेंट करना जोखिम भरा हो सकता है।

पेमेंट करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर कोई व्यक्ति LPG कनेक्शन, गैस सब्सिडी या किसी अन्य सेवा के नाम पर पैसे मांगता है, तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। केवल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अधिकृत एजेंसी के जरिए ही पेमेंट करें। अगर कोई पर्सनल UPI ID, QR Code या बैंक खाते में पैसा भेजने के लिए कहता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं यही धोखाधड़ी की शुरुआत होती है।

ये भी पढ़ें:₹799 में आया Jio का बिंदास 'Safety First' फोन, देख सकेंगे वीडियो, भेजें पैसे
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LPG LPG Gas LPG Cylinders अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।