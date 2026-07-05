Amazon Prime Day Sale मात्र 26,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर घर लाएं ब्रांडेड AC, मिल रही है 65% तक की भारी छूट

Amazon Prime Day Sale में वोल्टास और एलजी जैसे टॉप इनवर्टर AC पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। मात्र 26990 रुपये की शुरुआती कीमत और 65% तक की सीधी छूट के साथ नया ब्रांडेड एसी घर लाने का यह सबसे बेस्ट मौका है।

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अमेजन प्राइम डे सेल लाइव होते ही होम एप्लायंसेज पर धमाकेदार ऑफर्स की बौछार हो गई है। अगर आप इस उमस भरी गर्मी में नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल में Voltas, LG, Daikin और Lloyd जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम AC पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

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मात्र 26,990 रुपये की शुरुआती कीमत और बैंक ऑफर्स इस सेल की सबसे खास बात यह है कि ब्रांडेड और एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट एसी की शुरुआत महज 26,990 रुपये से हो रही है। इसके अलावा, यदि आप SBI या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। नो-कॉस्ट EMI और भारी एक्सचेंज बोनस के चलते मंथली बजट पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

बिजली बिल की टेंशन खत्म, 5-Star AC सबसे सस्ते सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक, 1.5 टन वाले 5-स्टार इनवर्टर एसी की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये कड़कड़ाती गर्मी में भी बिजली का बिल बेहद कम रखते हैं। अमेजन सेल में इन स्मार्ट और इन्वर्टर कंप्रेसर वाले मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है। स्टॉक खत्म होने से पहले इस मानसून अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करें।

अगर आप अपने छोटे कमरे या ऑफिस (110 स्क्वेर फीट तक) के लिए एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स वाला एसी ढूंढ रहे हैं, तो Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन प्राइम डे सेल में यह एसी 39% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 26,990 रुपये में मिल रहा है (MRP: 43,900 रुपये)।

इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन (PM 2.5 Filter) और Convertible 4-in-1 कूलिंग मोड है, जो मौसम और जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसके अलावा 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इसे और भी किफायती बना देते हैं।

Specifications सालाना बिजली खपत 604.99 Units प्रति वर्ष कंडेनसर कॉइल 100% ग्रोव्ड कॉपर खास फीचर्स Convertible 4-in-1, PM 2.5 एयर फिल्टर, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 1 साल PCB पर, और 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें तगड़ी बचत फ्लेक्सिबल कूलिंग 7-स्टेज एयर फिल्टर जंग से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए सीमित 3-Star रेटिंग

यह कैरियर का 2026 मॉडल एक प्रीमियम और स्मार्ट स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए बिल्कुल सही है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह एसी बिजली की भारी बचत करता है। इसमें Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे 50% तक बिजली बचती है। इसके अलावा, वाई-फाई और जियो-फेंसिंग जैसे आधुनिक फीचर्स इसे एक बेहद एडवांस और स्मार्ट होम अप्लायंस बनाते हैं।

Specifications कूलिंग क्षमता 3400 वॉट कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर रेफ्रिजरेंट गैस R32 वारंटी 1 साल स्टैंडर्ड + 5 साल PCB पर + 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें शानदार बिजली बचत फ्लेक्सीकूल 6-इन-1 तकनीक 100% कॉपर कंडेनसर व कोटिंग हवा की शुद्धता क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए सीमित वारंटी के लिए कड़ी शर्तें कीमत सामान्य 1 टन एसी की तुलना में थोड़ी ज्यादा

यह लॉयड का 2026 मॉडल एक स्मार्ट और दमदार 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, जो मध्यम आकार के कमरों (160 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाले इस एसी में 6-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से इसकी क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेहतरीन कूलिंग दे सकता है, और इन-बिल्ट वाई-फाई व वॉयस कंट्रोल आपके स्मार्टफोन से ही इसे आसानी से ऑपरेट करने की सुविधा देते हैं।

Specifications कूलिंग क्षमता 4.8 किलोवॉट सालाना बिजली खपत 831.01 kWh विशेष फीचर्स 6-इन-1 कनवर्टिबल, टर्बो कूल, हिडन LED डिस्प्ले, स्मार्ट 2-वे स्विंग, क्लीन एयर फिल्टर डिमेंशन 21.7D x 87W x 30H सेंटीमीटर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर + 5 साल कंपोनेंट्स (PCB सहित) पर + 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें जबरदस्त कूलिंग स्मार्ट वाई-फाई और वॉयस कंट्रोल लॉन्ग एयर थ्रो गोल्डन फिन इवेपोरेटर विस्तृत स्टेबलाइजर फ्री रेंज क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत केवल 2-वे एयर स्विंग

यह IFB का प्रीमियम 2026 मॉडल एक अत्यधिक एडवांस और भारी क्षमता वाला एयर कंडीशनर है। मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए उपयुक्त, यह एसी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक और 7 इन-बिल्ट सेंसर्स से लैस है जो कमरे के तापमान को भांपकर कूलिंग को खुद एडजस्ट करते हैं। 8-in-1 फ्लेक्सी मोड और हाइब्रिड मोड के साथ आने वाला यह एसी भीषण गर्मी (55°C) में भी 30% तेजी से कमरे को ठंडा कर सकता है, जबकि इसकी 5-स्टार रेटिंग बिजली के बिल को बेहद कम रखती है।

Specifications सालाना बिजली खपत 644.41 यूनिट्स ISEER वैल्यू 5.65 कंडेनसर व इवेपोरेटर कॉइल 100% इनर ग्रूव्स कॉपर कंप्रेसर टाइप हैवी ड्यूटी (HD) इन्वर्टर कंप्रेसर (55°C तक कार्यक्षम) क्यों खरीदें असाधारण बिजली बचत एआई पावर्ड कूलिंग 8-इन-1 फ्लेक्सी कनवर्टिबल मोड्स हाइब्रिड मोड क्यों खोजें विकल्प 2-वे एयर स्विंग शुरुआती लागत

यह पैनासोनिक का 2026 मॉडल भारत का पहला Matter-enabled स्मार्ट एसी है, जो कंपनी के खास MirAIe ऐप और AI तकनीक पर काम करता है। मध्यम आकार के कमरों (120-170 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया यह 1.5 टन का एसी 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आता है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका DustBuster फीचर और PM0.1 फिल्टर है, जो न सिर्फ भीषण गर्मी (55°C) में बेहतरीन कूलिंग देता है, बल्कि कमरे की हवा को एयर प्यूरीफायर की तरह शुद्ध भी रखता है।

Specifications सालाना बिजली खपत 877.74 kWh कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर एयर फिल्टर PM0.1 फिल्टर और एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 100V से 290V वोल्टेज रेंज के बीच क्यों खरीदें स्मार्ट मैटर और एआई तकनीक डस्टबस्टर तकनीक पीएम 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन भीषण गर्मी में भी दमदार क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे स्विंग बिजली का बिल थोड़ा अधिक

यह हिताची का 2026 मॉडल एक प्रीमियम, हैवी-ड्यूटी और बेहद दमदार स्मार्ट स्प्लिट एसी है। मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया यह एसी 54°C जैसी झुलसाने वाली गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने की क्षमता रखता है। इन-बिल्ट वाई-फाई, आइस क्लीन (आइस मेल्ट) तकनीक, और 4-वे स्विंग के साथ आने वाला यह एसी शानदार एयरफ्लो प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका विशालकाय 1050 mm का इंडोर यूनिट और 24 मीटर तक का लंबा एयर थ्रो है, जो कमरे के हर कोने में एक समान ठंडक पहुँचाता है।

Specifications कूलिंग क्षमता 20450 BTU सालाना बिजली खपत 897.16 यूनिट्स एयर स्विंग 4-वे स्विंग स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट वाई-फाई, ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर क्यों खरीदें 4-वे एयर स्विंग आइस क्लीन तकनीक हाइब्रिड कनवर्टिबल और एक्सपेन्डेबल प्लस ईईवी प्रिसिजन कूल टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प काफी बड़ा और भारी कीमत बाजार में मौजूद अन्य 3-स्टार एसी से थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

यह एसरप्योर (Acerpure - जो कि ताइवानी दिग्गज Acer का सब-ब्रांड है) का एक बेहद शक्तिशाली 2 टन क्षमता वाला स्प्लिट एसी है। बड़े आकार के कमरों (200 से 240 वर्ग फुट तक) के लिए तैयार किया गया यह एसी 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जो बिजली बचाने के साथ-साथ आपकी सुविधा के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसका Ice Blast मोड भीषण गर्मी में तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया है, और यह 58°C जैसे अत्यधिक गर्म माहौल में भी कमरे को पूरी तरह ठंडा रखने का दम रखता है।

Specifications एयर स्विंग 4-वे ऑटो स्विंग विशेष फीचर्स 7-इन-1 कनवर्टिबल, आइस ब्लास्ट मोड, ऑटो क्लीन, स्लीप मोड एयर फिल्टर डस्ट फिल्टर रेफ्रिजरेंट गैस R32 क्यों खरीदें बड़े कमरों के लिए दमदार क्षमता अत्यधिक तापमान 4-वे एयर स्विंग 7-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक क्यों खोजें विकल्प बिजली का बिल काफी बिजली का बिल काफी स्मार्ट वाई-फाई का अभाव र्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को लेकर ग्राहकों को थोड़ी सावधानी

अमेजन प्राइम डे सेल में AC पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान एयर कंडीशनर्स पर प्रमुख ब्रांड्स जैसे LG, Voltas, Carrier, और Daikin के मॉडल्स पर 65% तक की भारी छूट उपलब्ध होती है।

2. क्या सेल में बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं? हाँ, सेल में SBI और Axis बैंक क्रेडिट कार्ड्स, या फिर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट या अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है।

3. क्या इंस्टॉलेशन (AC Fitting) मुफ्त में होती है? कुछ चुनिंदा मॉडल्स और ब्रांड्स पर ब्रांड्स द्वारा 'फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन' की सुविधा दी जाती है। हालांकि, खरीद के समय प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करना हमेशा बेहतर रहता है।

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