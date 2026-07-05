Amazon Prime Day Sale मात्र 26,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर घर लाएं ब्रांडेड AC, मिल रही है 65% तक की भारी छूट
Amazon Prime Day Sale में वोल्टास और एलजी जैसे टॉप इनवर्टर AC पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। मात्र 26990 रुपये की शुरुआती कीमत और 65% तक की सीधी छूट के साथ नया ब्रांडेड एसी घर लाने का यह सबसे बेस्ट मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन प्राइम डे सेल लाइव होते ही होम एप्लायंसेज पर धमाकेदार ऑफर्स की बौछार हो गई है। अगर आप इस उमस भरी गर्मी में नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल में Voltas, LG, Daikin और Lloyd जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम AC पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।
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मात्र 26,990 रुपये की शुरुआती कीमत और बैंक ऑफर्स
इस सेल की सबसे खास बात यह है कि ब्रांडेड और एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट एसी की शुरुआत महज 26,990 रुपये से हो रही है। इसके अलावा, यदि आप SBI या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। नो-कॉस्ट EMI और भारी एक्सचेंज बोनस के चलते मंथली बजट पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा।
बिजली बिल की टेंशन खत्म, 5-Star AC सबसे सस्ते
सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक, 1.5 टन वाले 5-स्टार इनवर्टर एसी की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये कड़कड़ाती गर्मी में भी बिजली का बिल बेहद कम रखते हैं। अमेजन सेल में इन स्मार्ट और इन्वर्टर कंप्रेसर वाले मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है। स्टॉक खत्म होने से पहले इस मानसून अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करें।
1. Cruise 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling at 48 °C, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D123,White)
अगर आप अपने छोटे कमरे या ऑफिस (110 स्क्वेर फीट तक) के लिए एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स वाला एसी ढूंढ रहे हैं, तो Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन प्राइम डे सेल में यह एसी 39% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 26,990 रुपये में मिल रहा है (MRP: 43,900 रुपये)।
इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन (PM 2.5 Filter) और Convertible 4-in-1 कूलिंग मोड है, जो मौसम और जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसके अलावा 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इसे और भी किफायती बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तगड़ी बचत
फ्लेक्सिबल कूलिंग
7-स्टेज एयर फिल्टर
जंग से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
3-Star रेटिंग
2. Carrier 1 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE5R36W0, White)
यह कैरियर का 2026 मॉडल एक प्रीमियम और स्मार्ट स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए बिल्कुल सही है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह एसी बिजली की भारी बचत करता है। इसमें Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे 50% तक बिजली बचती है। इसके अलावा, वाई-फाई और जियो-फेंसिंग जैसे आधुनिक फीचर्स इसे एक बेहद एडवांस और स्मार्ट होम अप्लायंस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
फ्लेक्सीकूल 6-इन-1 तकनीक
100% कॉपर कंडेनसर व कोटिंग
हवा की शुद्धता
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
वारंटी के लिए कड़ी शर्तें
कीमत सामान्य 1 टन एसी की तुलना में थोड़ी ज्यादा
3. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, Voice & Wi-Fi, Turbo Cool, Installation Check, Clean Filter Indication, White, GLS18V3AGGSC)
यह लॉयड का 2026 मॉडल एक स्मार्ट और दमदार 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, जो मध्यम आकार के कमरों (160 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाले इस एसी में 6-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से इसकी क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेहतरीन कूलिंग दे सकता है, और इन-बिल्ट वाई-फाई व वॉयस कंट्रोल आपके स्मार्टफोन से ही इसे आसानी से ऑपरेट करने की सुविधा देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त कूलिंग
स्मार्ट वाई-फाई और वॉयस कंट्रोल
लॉन्ग एयर थ्रो
गोल्डन फिन इवेपोरेटर
विस्तृत स्टेबलाइजर फ्री रेंज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
केवल 2-वे एयर स्विंग
4. IFB 1.5Ton 5Star,New star rated,AI Powered Inverter Split Air Conditioner,Hybrid Mode, 8in1 Flexi Mode,Heavy Duty Compressor,Self Clean, Dual Gold Fins,100% Copper Tubes,CI195GD32RGM3, white
यह IFB का प्रीमियम 2026 मॉडल एक अत्यधिक एडवांस और भारी क्षमता वाला एयर कंडीशनर है। मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए उपयुक्त, यह एसी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक और 7 इन-बिल्ट सेंसर्स से लैस है जो कमरे के तापमान को भांपकर कूलिंग को खुद एडजस्ट करते हैं। 8-in-1 फ्लेक्सी मोड और हाइब्रिड मोड के साथ आने वाला यह एसी भीषण गर्मी (55°C) में भी 30% तेजी से कमरे को ठंडा कर सकता है, जबकि इसकी 5-स्टार रेटिंग बिजली के बिल को बेहद कम रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली बचत
एआई पावर्ड कूलिंग
8-इन-1 फ्लेक्सी कनवर्टिबल मोड्स
हाइब्रिड मोड
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
शुरुआती लागत
5. Panasonic 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 2-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-SU18BKY3W, 2026 Model, White)
यह पैनासोनिक का 2026 मॉडल भारत का पहला Matter-enabled स्मार्ट एसी है, जो कंपनी के खास MirAIe ऐप और AI तकनीक पर काम करता है। मध्यम आकार के कमरों (120-170 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया यह 1.5 टन का एसी 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आता है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका DustBuster फीचर और PM0.1 फिल्टर है, जो न सिर्फ भीषण गर्मी (55°C) में बेहतरीन कूलिंग देता है, बल्कि कमरे की हवा को एयर प्यूरीफायर की तरह शुद्ध भी रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट मैटर और एआई तकनीक
डस्टबस्टर तकनीक
पीएम 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन
भीषण गर्मी में भी दमदार
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे स्विंग
बिजली का बिल थोड़ा अधिक
6. Hitachi 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Heavy Duty Smart Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, Long air throw, Smart View Display, ice Clean, Hybrid Convertible, Anti-Bacterial Mesh Filter,RAS.Y319PCDISL, White)
यह हिताची का 2026 मॉडल एक प्रीमियम, हैवी-ड्यूटी और बेहद दमदार स्मार्ट स्प्लिट एसी है। मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया यह एसी 54°C जैसी झुलसाने वाली गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने की क्षमता रखता है। इन-बिल्ट वाई-फाई, आइस क्लीन (आइस मेल्ट) तकनीक, और 4-वे स्विंग के साथ आने वाला यह एसी शानदार एयरफ्लो प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका विशालकाय 1050 mm का इंडोर यूनिट और 24 मीटर तक का लंबा एयर थ्रो है, जो कमरे के हर कोने में एक समान ठंडक पहुँचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-वे एयर स्विंग
आइस क्लीन तकनीक
हाइब्रिड कनवर्टिबल और एक्सपेन्डेबल प्लस
ईईवी प्रिसिजन कूल टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा और भारी
कीमत बाजार में मौजूद अन्य 3-स्टार एसी से थोड़ी ज्यादा
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
7. Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 star, New star rated split ac(Copper, 4 Way Swing, 7 in1, Ice blast mode, Auto Clean, Dust Filter, Inverter Compressor, sleep_mode, AC5IPG62TN3W, White)
यह एसरप्योर (Acerpure - जो कि ताइवानी दिग्गज Acer का सब-ब्रांड है) का एक बेहद शक्तिशाली 2 टन क्षमता वाला स्प्लिट एसी है। बड़े आकार के कमरों (200 से 240 वर्ग फुट तक) के लिए तैयार किया गया यह एसी 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जो बिजली बचाने के साथ-साथ आपकी सुविधा के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसका Ice Blast मोड भीषण गर्मी में तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया है, और यह 58°C जैसे अत्यधिक गर्म माहौल में भी कमरे को पूरी तरह ठंडा रखने का दम रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए दमदार क्षमता
अत्यधिक तापमान
4-वे एयर स्विंग
7-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
बिजली का बिल काफी
बिजली का बिल काफी
स्मार्ट वाई-फाई का अभाव
र्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को लेकर ग्राहकों को थोड़ी सावधानी
- अमेजन प्राइम डे सेल में AC पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है?
अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान एयर कंडीशनर्स पर प्रमुख ब्रांड्स जैसे LG, Voltas, Carrier, और Daikin के मॉडल्स पर 65% तक की भारी छूट उपलब्ध होती है।
2. क्या सेल में बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं?
हाँ, सेल में SBI और Axis बैंक क्रेडिट कार्ड्स, या फिर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट या अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है।
3. क्या इंस्टॉलेशन (AC Fitting) मुफ्त में होती है?
कुछ चुनिंदा मॉडल्स और ब्रांड्स पर ब्रांड्स द्वारा 'फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन' की सुविधा दी जाती है। हालांकि, खरीद के समय प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करना हमेशा बेहतर रहता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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