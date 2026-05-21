रसोई में धुएं से हैं परेशान? Amazon पर बेहद सस्ते दाम में मिल रही हैं ये दमदार सक्शन वाली किचन चिमनियाँ
अमेजन पर उपलब्ध ये दमदार सक्शन पावर वाली किचन चिमनियां आपकी रसोई को धुएं और तेल के चिपचिपेपन से हमेशा मुक्त रखेंगी। अलग-अलग ब्रांड्स और बजट के इन बेहतरीन ऑप्शंस को आप भारी डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक रसोई को धुएं, तेल और चिपचिपेपन से मुक्त रखने के लिए एक दमदार किचन चिमनी बेहद जरूरी है। अमेजन पर इस समय देश के टॉप ब्रांड्स जैसे Faber, Elica, Hindware और Glen की बेहतरीन किचन चिमनियां भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।
इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दमदार सक्शन पावर है, जो भारतीय खाना पकाने के तरीके (जैसे तड़का और डीप फ्राइंग) से निकलने वाले भारी धुएं को भी आसानी से सोख लेती हैं। आजकल बाजार में 'मोशन सेंसर' और 'थर्मल ऑटो-क्लीन' टेक्नोलॉजी वाली चिमनियों की भारी मांग है, जिन्हें बिना हाथ लगाए सिर्फ एक इशारे से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही, ऑटो-क्लीन फीचर की वजह से इन्हें बार-बार साफ करने का झंझट भी खत्म हो जाता है।
चाहे आपकी रसोई छोटी हो या बड़ी, अमेजन पर 60 सेमी से लेकर 90 सेमी तक के साइज में हर बजट के अनुकूल ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ आपको 10,000 रुपये से कम कीमत वाले बजट फ्रेंड्स मॉडल्स से लेकर प्रीमियम फिल्टरलेस चिमनियों की एक लंबी रेंज मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी रसोई को मॉडर्न, साफ-सुथरा और स्मोक-फ्री बनाना चाहते हैं, तो अमेजन की इस लिस्ट को जरूर चेक करें और अपनी जरूरत के अनुसार बेस्ट डील का फायदा उठाएं।
1. Wonderchef Ultra Curve 90cm Filterless Auto-clean Kitchen Chimney with Oil Collector, BLDC Motor, Suction 1700 m3/hr, Motion Sensor + Touch Control, 15-Yr Warranty on Motor & 5-Yr Comprehensive, Black
Wonderchef Ultra Curve 90cm Kitchen Chimney एक प्रीमियम और आधुनिक लुक वाली चिमनी है, जो खास तौर पर भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह 90 सेमी साइज में आती है, जो 3 से 5 बर्नर वाले बड़े गैस स्टोव के लिए बिल्कुल सही है। इसका एलिगेंट-कर्व्ड डिजाइन न सिर्फ आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि धुएं को ज्यादा एरिया से कवर करने में मदद करता है। इसमें दी गई लेटेस्ट BLDC मोटर और शानदार 1700 m³/hr की सक्शन पावर भारी से भारी धुएं और तेल के चिपचिपेपन को सेकंडों में बाहर कर देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन क्षमता
BLDC मोटर और कम शोर
स्मार्ट कंट्रोल
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी साइज
शुरुआती कीमत
2. Livpure Fenix 60 cm | T-Shape Chimney | 1400 m³/hr Suction | Filterless | Touch & Gesture Control | Low Noise | 10 Years Motor + 2 Years Comprehensive Warranty | Black
Livpure Fenix 60 cm Kitchen Chimney एक स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली T-Shape चिमनी है, जो मॉडर्न किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 60 सेमी साइज के साथ यह चिमनी 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें 1400 m³/hr की दमदार सक्शन पावर दी गई है, जो भारतीय खाना पकाने के दौरान निकलने वाले भारी धुएं, तेल और तीखी गंध को आसानी से सोख लेती है। इसके प्रीमियम फीचर्स और आकर्षक कीमत इसे ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू फॉर मनी
स्मार्ट जेस्चर और टच कंट्रोल
फिल्टरलेस + थर्मल ऑटो-क्लीन
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे बर्नर के लिए सीमित
T-Shape डिजाइन
3. RUWA GARNET 60 cm Filterless Wall Mounted Kitchen Chimney Black | 1000 CMH Suction Power | Auto Clean | 3 Speed Push Button Control | Low Noise | For 2–4 Burner Gas Stoves
RUWA GARNET 60 cm Kitchen Chimney उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और सुपर-बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो बेहद कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। 60 सेमी साइज की यह वॉल-माउंटेड चिमनी 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ₹4,000 से भी कम की आकर्षक कीमत में यह 1000 CMH की सक्शन पावर और ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आती है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए एक बेहद किफायती और उपयोगी प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा बजट-फ्रेंडली प्राइस
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर
सरल मैकेनिकल कंट्रोल्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित सक्शन पावर
आधुनिक मोशन सेंसर या टच कंट्रोल नहीं मिलता
4. INALSA Pyramid Shape Wall Mount Kitchen Chimney 60 cm|1100 m³/hr Powerful Suction|58 dB Low Noise|Filterless Chimney|Push Button Control|Black Powder Coated Finish|5 Years Motor Warranty|Ekon 60BKFL
INALSA Ekon 60BKFL Kitchen Chimney एक क्लासिक पिरैमिड शेप वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह 60 सेमी साइज में आती है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए एकदम सही है। इसमें 1100 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता दी गई है, जो 200 वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के किचन से धुएं और गंध को आसानी से बाहर निकाल सकती है। इसका ग्लॉसी ब्लैक पाउडर-कोटेड फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और साफ-सुथरा लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पिरैमिड डिजाइन और कवरेज
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
कम शोर
आसान रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
मैकेनिकल पुश बटन
कोई ऑटो-क्लीन नहीं
5. Faber Pluto 60 cm 1000 m³/hr Wall Mounted Kitchen Chimney | Baffle Filter | Push Button | LED Lights | 1 Year Comprehensive Warranty and 12 Years on Motor | Black | HOOD PLUTO PB BF BK 60
Faber Pluto 60 cm एक बेहद लोकप्रिय और विश्वसनीय वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है, जो भारतीय घरों में अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। यह 60 सेमी साइज में आती है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल सही है। इसमें 1000 m³/hr की सक्शन पावर और पारंपरिक बफले फिल्टर दिया गया है, जो भारी तड़के और मसालेदार खान-पान से निकलने वाले धुएं व चिकनाई को बेहतरीन तरीके से सोख लेता है। इसका आकर्षक मैट ब्लैक पाउडर-कोटेड फिनिश रसोई को एक क्लासिक और साफ लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा साइलेंट ऑपरेशन
भारतीय कुकिंग के लिए बेस्ट फिल्टर
भरोसेमंद और लंबी वारंटी
सरल और टिकाऊ कंट्रोल्स
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल क्लीनिंग की जरूरत
सीमित सक्शन क्षमता
6. Whirlpool 60cm 900 m3/hr Cassette Filter Kitchen Chimney with 5 Years WARR on Motor | CLASSIC PLUS CF 60 BK HOOD | Black | 3 Speed Push Button Control
Whirlpool Classic Plus CF 60 BK Kitchen Chimney एक क्लासिक पिरैमिड शेप (Pyramid Shape) वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है, जो छोटे और मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए एक मजबूत और किफायती विकल्प है। 60 सेमी साइज के साथ यह चिमनी 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल सही है। इसमें 900 m³/hr की सक्शन पावर और कैसेट फिल्टर तकनीक दी गई है, जो खाना पकाने के दौरान उठने वाले धुएं, भाप और भारी चिकनाई को प्रभावी ढंग से सोख लेती है। यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एक प्रतिष्ठित ब्रांड से सिंपल, नो-फैन्सी और बजट-फ्रेंडली चिमनी चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रतिष्ठित ब्रांड का भरोसा
किफायती और कम बिजली की खपत
सरल और टिकाऊ पुश बटन
बढ़िया मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कैसेट फिल्टर की क्लीनिंग
कोई ऑटो-क्लीन नहीं
7. Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney |Pyramid Shaped |(Hood Aqua, Push Buttons Control,Black)
Glen 60 cm Baffle Filter Kitchen Chimney (Hood Aqua) एक पारंपरिक और बेहद मजबूत पिरैमिड शेप की वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह 60 सेमी साइज में आती है, जो 2 से 4 बर्नर वाले सामान्य गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो 100 से 150 वर्ग फुट तक के छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए एकदम सही है। इसका कोणीय पिरैमिड डिजाइन भारतीय खाना पकाने के दौरान उठने वाले धुएं, तेल की गंध और भाप को चारों तरफ से अच्छी तरह कवर करके बाहर निकालने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत भारतीय मोटर
बेहतरीन ग्रीस एब्जॉर्प्शन
लॉन्ग-लास्टिंग पुश बटन
ग्लॉसी ब्लैक फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल मेंटेनेंस
ओपन किचन के लिए कम सक्शन
1. किस प्रकार की चिमनी सबसे अच्छी है?
काम करने के तरीके के आधार पर डक्टेड चिमनी सबसे अच्छी मानी जाती है।
डक्टेड चिमनी (पाइप वाली): यह रसोई के धुएं, तेल और तीखी गंध को पूरी तरह से सोखकर पाइप के जरिए घर से बाहर फेंक देती है। भारतीय घरों के लिए, जहां तड़का और डीप-फ्राई ज्यादा होता है, यह सबसे ज्यादा असरदार है।
डक्टलेस चिमनी (बिना पाइप वाली): यह हवा को फिल्टर करके वापस किचन में ही छोड़ देती है। यह गंध और गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाती, इसलिए इसे केवल तभी चुनना चाहिए जब पाइप लगाने की जगह न हो।
फिल्टर के मामले में बाफल फिल्टर या फिल्टरलेस चिमनी सबसे अच्छी होती है क्योंकि इन्हें बार-बार साफ करने का झंझट नहीं होता।
2. अपने घर के लिए सही किचन चिमनी का चुनाव कैसे करें?
चिमनी खरीदते समय इन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखें,
चिमनी का साइज : अगर आपका गैस स्टोव 1 या 2 बर्नर का है, तो 60 cm की चिमनी सही रहेगी। अगर 3, 4 या उससे ज्यादा बर्नर हैं, तो 90 cm की चिमनी चुनें।
सक्शन पावर : धुएं को खींचने की क्षमता को सक्शन पावर कहते हैं। छोटे और कम तेल वाले खाने के लिए 1000 m³/hr काफी है, लेकिन अगर भारी तड़का या फ्राइंग होती है, तो 1200 m³/hr से 1500 m³/hr की क्षमता वाली चिमनी ही लें।
ऑटो-क्लीन तकनीक : हमेशा थर्मल ऑटो-क्लीन वाली चिमनी चुनें। इसमें एक बटन दबाते ही चिमनी के अंदर जमा सारा तेल पिघलकर एक कटोरी (ऑयल कलेक्टर) में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हाथ से सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती।
3. BLDC चिमनी अच्छी है या बुरी?
BLDC मोटर वाली चिमनी बहुत अच्छी होती है। यह चिमनी की दुनिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
अच्छी बातें : यह सामान्य चिमनी के मुकाबले 50% तक बिजली बचाती है, बहुत कम आवाज (Noise) करती है, और इसकी मोटर की लाइफ बहुत लंबी होती है। इसमें सक्शन पावर भी ऑटोमैटिक एडजस्ट हो जाती है।
बुरी बातें : इसकी शुरुआती कीमत सामान्य चिमनी से थोड़ी ज्यादा होती है।
4. चिमनी के लिए कौन सा ब्रांड प्रसिद्ध है?
भारत में किचन चिमनी के लिए कुछ सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध ब्रांड्स नीचे दिए गए हैं,
Faber : यह इस सेगमेंट का सबसे लीडिंग और प्रीमियम ब्रांड है, जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए जाना जाता है।
Elica : अपने मॉडर्न डिजाइन, साइलेंट वर्किंग (कम आवाज) और बेहतरीन फीचर्स के लिए बहुत मशहूर है।
Hindware और Glen : यह दोनों ब्रांड बजट-फ्रेंडली और वैल्यू-फॉर-मनी चिमनियों के लिए काफी पसंद किए जाते हैं।
5. What is chimney called in English?
चिमनी को अंग्रेजी में भी Chimney या Kitchen Hood कहा जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।