फोन चोरी होते ही सबसे पहले करना ये काम, एकदम बढ़ जाएगा वापस मिलने का चांस

अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के Sanchaar Sathi पोर्टल पर रिपोर्ट करके आप तुरंत अपने डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं और उसे वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:20 PM
फोन चोरी होते ही सबसे पहले करना ये काम, एकदम बढ़ जाएगा वापस मिलने का चांस

फोन चोरी होने या खोने की स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने डिवाइस को ट्रैक करने और खोजने की बाकी कोशिशों से पहले आपको इसे सरकार की ओर से लॉन्च किए गए पोर्टल संचार साथी (Sanchaar Sathi) पर रजिस्टर कर देना चाहिए। ऐसा करने पर उसके मिलने के चांस बढ़ जाएंगे और कोई और उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

सरकार के संचार साथी पोर्टल को इसीलिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स के खोए हुए डिवाइसेज का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। इसमें खास Central Equipment Identity Register (CEIR) मौजूद है, जो हर मोबाइल के यूनिक IMEI नंबर के जरिए काम करता है। ऐसे में किसी फोन को रजिस्टर कर उसे ब्लॉक और अनब्लॉक किया जा सकता है। IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट होने पर जैसे ही फोन दोबारा ऐक्टिव होता है, उसका अलर्ट ऑपरेटर को भेजा जाता है और फोन को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं अपना डिवाइस

- सबसे पहले अपने ब्राउज़र में www.sancharsaathi.gov.in

वेबसाइट खोलें।

- यहां आपको ‘CEIR – Block Stolen/Lost Mobile’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, फोन का IMEI नंबर और डिवाइस से जुड़ी अन्य जानकारी भरनी होगी।

- FIR कॉपी या शिकायत की जानकारी भी अपलोड करनी होती है।

- सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।

जैसे ही आपकी रिपोर्ट रजिस्टर होगी, आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति उस फोन को किसी और सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

बता दें, अगर आपको अपना फोन वापस मिल जाता है तो आप इसी पोर्टल पर जाकर Unblock Found Mobile का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहां अपनी रिपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करने की भी सुविधा दी गई है।

