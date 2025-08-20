ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगेगी रोक, लोकसभा ने पास किया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 Lok Sabha Passes Online Gaming Regulation Bill 2025 Real Money Games Betting Apps to be Banned in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगेगी रोक, लोकसभा ने पास किया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया है, जिसके साथ असली पैसे वाले गेम्स और बेटिंग ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। ईस्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को परमिशन मिलेगी, लेकिन पैसों से जुड़े दांव पर सख्त रोक होगी।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:40 PM
भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग मार्केट को लेकर बुधवार को लोकसभा ने “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025” पास कर दिया है। इस कानून का मकसद डिजिटल गेमिंग सेक्टर के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना और प्लेयर्स को संभावित खतरों से सुरक्षित करना है। यह विधेयक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सदन में पेश किया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के अगले ही दिन पारित कर दिया गया।

रियल मनी वाले गेम्स पर बैन

नए कानून के तहत सभी तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे कार्ड गेम्स और ऑनलाइन लॉटरी भी शामिल हैं। सरकार ने साफ किया कि ऐसे गेम्स युवा पीढ़ी में लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्याओं जैसी गंभीर समस्याओं की वजह बन रहे थे।

बिल में यह भी प्रावधान है कि ऐसे खेलों को प्रमोट करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और बैंकों के अलावा वित्तीय संस्थानों को इनसे जुड़ी लेन-देन सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीद है कि ऐसे में ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामलों पर रोक लग सकेगी।

हो सकती है तीन साल तक की जेल

कानून के मुताबिक, “ऑनलाइन मनी गेम” वह है जिसमें खिलाड़ी किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद से पहले पैसे जमा करता है। ऐसे गेम्स ऑफर करने या उन्हें सुविधा देने पर तीन साल तक की जेल और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सरकार ने साफ किया है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स पर यह रोक लागू नहीं होगी। इन खेलों को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन इनमें किसी तरह का पैसों का लेन-देन या वित्तीय फायदा शामिल नहीं होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि यह फैलसा सभी के हित को देखते हुए लिया गया है। इस बिल में युवाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है।

