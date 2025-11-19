घर की लाइट और सूरज की रोशनी से चार्ज होगा कीबोर्ड, 10 साल चलेगी बैटरी, मिल रहा ₹1300 सस्ता

संक्षेप: Logitech Signature Slim Solar+ K980 wireless keyboard in India: अगर आप भी वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी चेंज कर करके परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉजिटेक ने भारत में सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 वायरलेस कीबोर्ड लॉन्च किया है।

Logitech Signature Slim Solar+ K980 wireless keyboard in India: अगर आप भी वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी चेंज कर करके परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉजिटेक ने वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी बार-बार बदलने का झंझट खत्म कर दिया है। दरअसल, लॉजिटेक ने भारत में सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 वायरलेस कीबोर्ड लॉन्च किया है। यह कीबोर्ड सूरज की रोशनी और घर के अंदर लगी लाइट्स की रोशनी दोनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लोगी लाइटचार्ज तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इसे बिना मैन्युअल चार्जिंग के काम में लिया जा सकता है। दावा है कि कीबोर्ड में 10 साल तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कंपनी ने इस कीबोर्ड को सबसे पहले सितंबर में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...

भारत में इतनी है कीमत कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर Signature Slim Solar+ K980 की कीमत 12,295 रुपये है। यह Amazon पर सीमित समय के लिए 10,995 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है, यानी यह फिलहाल 1300 रुपये सस्ता मिल रहा है। यह कीबोर्ड फिलहाल ग्रेफाइट फिनिश में उपलब्ध है।

कीबोर्ड में 10 साल तक की बैटरी लाइफ गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, लॉजिटेक सौर ऊर्जा से चार्ज करने के लिए एक लाइट-एब्जॉर्बेंट स्ट्रिप और एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी का उपयोग करता है। कंपनी के अनुसार, यह बैटरी पूरे अंधेरे में चार महीने तक पावर स्टोर कर सकती है। कंपनी का दावा है कि कीबोर्ड की बैटरी लाइफ 10 साल तक है। लॉजिटेक का कहना है कि कीबोर्ड में कम से कम 70 फीसदी पोस्ट-कंज्यूमर रिसाइकल प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जबकि एल्यूमीनियम की इनर प्लेट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई गई है।

तीन डिवाइस में एक साथ पेयर हो सकता है सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 ईजी-स्विच बटन के जरिए मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यह विंडोज, मैकओएस, क्रोमओएस, आईपैडओएस, आईओएस, एंड्रॉयड और लिनक्स पर तीन डिवाइस तक के साथ पेयर हो सकता है। यह कीबोर्ड वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल करता है और लोगी ऑप्शंस+ ऐप के साथ काम करता है।

कीबोर्ड में एक AI लॉन्च बटन भी लॉजिटेक अपने कम्पैनियन सॉफ्टवेयर के जरिए यूजर्स को शॉर्टकट कस्टमाइज करने, स्मार्ट एक्शन असाइन करने और बटन को रीमैप करने की सुविधा देता है। इसमें एक AI लॉन्च बटन है, जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या गूगल जेमिनी जैसे टूल्स तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है, हालांकि यह फीचर मैक वर्जन पर उपलब्ध नहीं है। यह कीबोर्ड एक फुल-साइज लेआउट का उपयोग करता है जिसमें एक नंबर पैड भी है।