घर की लाइट और सूरज की रोशनी से चार्ज होगा कीबोर्ड, 10 साल चलेगी बैटरी, मिल रहा ₹1300 सस्ता

संक्षेप: Logitech Signature Slim Solar+ K980 wireless keyboard in India: अगर आप भी वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी चेंज कर करके परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉजिटेक ने भारत में सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 वायरलेस कीबोर्ड लॉन्च किया है।

Wed, 19 Nov 2025 09:15 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Logitech Signature Slim Solar+ K980 wireless keyboard in India: अगर आप भी वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी चेंज कर करके परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉजिटेक ने वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी बार-बार बदलने का झंझट खत्म कर दिया है। दरअसल, लॉजिटेक ने भारत में सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 वायरलेस कीबोर्ड लॉन्च किया है। यह कीबोर्ड सूरज की रोशनी और घर के अंदर लगी लाइट्स की रोशनी दोनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लोगी लाइटचार्ज तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इसे बिना मैन्युअल चार्जिंग के काम में लिया जा सकता है। दावा है कि कीबोर्ड में 10 साल तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कंपनी ने इस कीबोर्ड को सबसे पहले सितंबर में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...

भारत में इतनी है कीमत

कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर Signature Slim Solar+ K980 की कीमत 12,295 रुपये है। यह Amazon पर सीमित समय के लिए 10,995 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है, यानी यह फिलहाल 1300 रुपये सस्ता मिल रहा है। यह कीबोर्ड फिलहाल ग्रेफाइट फिनिश में उपलब्ध है।

ogitech signature slim solar+ K980 wireless keyboard
कीबोर्ड में 10 साल तक की बैटरी लाइफ

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, लॉजिटेक सौर ऊर्जा से चार्ज करने के लिए एक लाइट-एब्जॉर्बेंट स्ट्रिप और एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी का उपयोग करता है। कंपनी के अनुसार, यह बैटरी पूरे अंधेरे में चार महीने तक पावर स्टोर कर सकती है। कंपनी का दावा है कि कीबोर्ड की बैटरी लाइफ 10 साल तक है। लॉजिटेक का कहना है कि कीबोर्ड में कम से कम 70 फीसदी पोस्ट-कंज्यूमर रिसाइकल प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जबकि एल्यूमीनियम की इनर प्लेट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई गई है।

तीन डिवाइस में एक साथ पेयर हो सकता है

सिग्नेचर स्लिम सोलर+ K980 ईजी-स्विच बटन के जरिए मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यह विंडोज, मैकओएस, क्रोमओएस, आईपैडओएस, आईओएस, एंड्रॉयड और लिनक्स पर तीन डिवाइस तक के साथ पेयर हो सकता है। यह कीबोर्ड वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल करता है और लोगी ऑप्शंस+ ऐप के साथ काम करता है।

logitech signature slim solar+ K980 wireless keyboard

कीबोर्ड में एक AI लॉन्च बटन भी

लॉजिटेक अपने कम्पैनियन सॉफ्टवेयर के जरिए यूजर्स को शॉर्टकट कस्टमाइज करने, स्मार्ट एक्शन असाइन करने और बटन को रीमैप करने की सुविधा देता है। इसमें एक AI लॉन्च बटन है, जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या गूगल जेमिनी जैसे टूल्स तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है, हालांकि यह फीचर मैक वर्जन पर उपलब्ध नहीं है। यह कीबोर्ड एक फुल-साइज लेआउट का उपयोग करता है जिसमें एक नंबर पैड भी है।

कीबोर्ड का वजन 700 ग्राम है और इसका डाइमेंशन 430.8x142.9x20.2 एमएम है। लॉजिटेक का दावा है कि यह 1 करोड़ कीस्ट्रोक्स तक सपोर्ट करता है और एक शांत टाइपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह कीबोर्ड लॉजिटेक फ्लो-इनेबल माउस के साथ इंटीग्रेट होकर डिवाइसेस के बीच ईजी स्विचिंग और फाइल ट्रांसफर की सुविधा देता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
