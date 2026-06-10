Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आ गया मुड़ने वाला माउस, 32 दिन बैटरी लाइफ, 15 साल तक फोल्ड करने पर भी नहीं होगा खराब

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Logitech अपना पहला फोल्डेबल माउस लेकर आया है, जिसका नाम Mobi Fold है। कंपनी का कहना है कि 15 साल तक रोज फोल्ड करने पर भी इसका हिंज खराब नहीं होगा। यह फुल चार्ज में 32 दिनों तक चलेगा। और क्या-क्या खास है इस माउस में चलिए बताते हैं…

आ गया मुड़ने वाला माउस, 32 दिन बैटरी लाइफ, 15 साल तक फोल्ड करने पर भी नहीं होगा खराब

अब जमाना फोल्डेबल गैजेट्स का आ गया है। आपने अब तक कई फोल्डेबल स्मार्टफोन देखें होंगे लेकिन क्या आपने कभी मुड़ने वाला माउस देखा है? पॉपुलर ब्रांड Logitech ऐसा माउस लेकर आ गया है। कंपनी ने Mobi Fold लॉन्च किया है, जो $79.99 (लगभग 7600 रुपये) का एक नया वायरलेस माउस है। इसे आधा मोड़ा जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो अक्सर सफर पर रहते हैं या कॉफी शॉप, एयरपोर्ट या शेयर्ड वर्कस्पेस से काम करते हैं, लेकिन लैपटॉप ट्रैकपैड पर निर्भर नहीं रहना चाहते और न ही अपने बैग में बड़े साइज का माउस रखना चाहते हैं।

Logitech Mobi Fold की खासियत

इस माउस में एक हिंज मैकेनिज्म है जो इसे आसानी से कहीं भी ले जाने लायक 66x21mm के ब्लॉक से बदलकर एक फुल-साइज माउस में बदल देता है। लॉजिटेक का कहना है कि जब इसे पूरा खोलकर 122x33mm के साइज में लाया जाता है, तो यह ट्रैकपैड के इस्तेमाल की तुलना में फोरआर्म (हाथ के निचले हिस्से) पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करता है, और फिर इसे आसानी से मोड़कर जेब में रखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:WhatsApp पर आ रहा इंस्टाग्राम का धांसू फीचर, अब स्टेटस लगाने में आएगा डबल मजा
Logitech Mobi Fold

मुड़ने पर ऑफ हो जाता है माउस

यह मुड़ने वाला माउस, खोलने से यह चालू हो जाता है और इसे मोड़ कर बंद करने से यह बंद हो जाता है। क्योंकि माउस को मोड़ने से एक्सीडेंटल क्लिक आसानी से ट्रिगर हो सकते हैं, लॉजिटेक ने डिवाइस में एक छोटा एआई मॉडल बनाया है जो विशेष रूप से बटन प्रेस को तब अनदेखा कर देता है, जब हिंज मोशन कर रहे होते हैं। माउस का बाहरी हिस्सा डस्ट-रेजिस्टेंट सिलिकॉन स्लीव से ढका हुआ है, और कंपनी का कहना है कि इसके हिंज को रोज 15 साल तक खोलने-मोड़ने पर भी कुछ नहीं होगा।

केवल 79 ग्राम वजनी यह माउस 4,000 DPI PixArt PAW3222 ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। नेविगेशन के लिए, इसमें एक टच पैनल है जो लाइन-बाय-लाइन रीडिंग और तेज इनर्शियल स्क्रॉलिंग दोनों के लिए एडाप्टिव स्क्रॉलिंग का सपोर्ट करता है। इस टच एरिया में दो प्रोग्रामेबल बटन भी शामिल हैं जिन्हें आप Logi Options+ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कस्टमाइज कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आ गए OnePlus के दो धाकड़ फोन, 8000mAh बैटरी के साथ फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, डिटेल
Logitech Mobi Fold

एक साथ तीन डिवाइस में करेगा काम

कनेक्टिविटी की बात करें तो, मोबी फोल्ड ब्लूटूथ लो एनर्जी 5.0 का उपयोग करता है और इसे एक साथ तीन डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे आप लैपटॉप, टैबलेट और फोन के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। यह गूगल फास्ट पेयर सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला लॉजिटेक डिवाइस भी है, जो एंड्रॉयड डिवाइस और क्रोमबुक से तेजी से कनेक्ट हो जाता है।

फुल चार्ज में 32 दिनों तक चलेगा

कंपनी का कहना है कि इसमें इन-बिल्ट 100mAh बैटरी है, जो फुल चार्ज में लगभग 32 दिनों तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी कहना है कि USB-C पोर्ट से मात्र एक मिनट चार्ज करके आप इसे करीब 22 घंटे चला सकते हैं। हालांकि, आपको चार्जिंग केबल आपको खुद खरीदानी होगी क्योंकि माउस के साथ केबल नहीं मिलती है।

ये भी पढ़ें:16GB रैम वाला तेजतर्रार लैपटॉप, 15 मिनट की चार्जिंग में पूरे 2 घंटे चलेगा

स्टैंडर्ड मॉडल के साथ, कंपनी ने $89.99 (करीब 8500 रुपये) का बिजनेस वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसमें ज्यादा सेफ कनेक्शन के लिए लोगी बोल्ट यूएसबी-सी रिसीवर और दो साल की लंबी वारंटी शामिल है। स्टैंडर्ड मानक मोबी फोल्ड विश्विक स्तर पर ग्रेफाइट कलर में उपलब्ध है, जबकि कुछ बाजारों में लीलैक और ऑफ-व्हाइट कलर में उपलब्ध हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।