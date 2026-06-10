आ गया मुड़ने वाला माउस, 32 दिन बैटरी लाइफ, 15 साल तक फोल्ड करने पर भी नहीं होगा खराब

Logitech अपना पहला फोल्डेबल माउस लेकर आया है, जिसका नाम Mobi Fold है। कंपनी का कहना है कि 15 साल तक रोज फोल्ड करने पर भी इसका हिंज खराब नहीं होगा। यह फुल चार्ज में 32 दिनों तक चलेगा। और क्या-क्या खास है इस माउस में चलिए बताते हैं…

अब जमाना फोल्डेबल गैजेट्स का आ गया है। आपने अब तक कई फोल्डेबल स्मार्टफोन देखें होंगे लेकिन क्या आपने कभी मुड़ने वाला माउस देखा है? पॉपुलर ब्रांड Logitech ऐसा माउस लेकर आ गया है। कंपनी ने Mobi Fold लॉन्च किया है, जो $79.99 (लगभग 7600 रुपये) का एक नया वायरलेस माउस है। इसे आधा मोड़ा जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो अक्सर सफर पर रहते हैं या कॉफी शॉप, एयरपोर्ट या शेयर्ड वर्कस्पेस से काम करते हैं, लेकिन लैपटॉप ट्रैकपैड पर निर्भर नहीं रहना चाहते और न ही अपने बैग में बड़े साइज का माउस रखना चाहते हैं।

Logitech Mobi Fold की खासियत इस माउस में एक हिंज मैकेनिज्म है जो इसे आसानी से कहीं भी ले जाने लायक 66x21mm के ब्लॉक से बदलकर एक फुल-साइज माउस में बदल देता है। लॉजिटेक का कहना है कि जब इसे पूरा खोलकर 122x33mm के साइज में लाया जाता है, तो यह ट्रैकपैड के इस्तेमाल की तुलना में फोरआर्म (हाथ के निचले हिस्से) पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करता है, और फिर इसे आसानी से मोड़कर जेब में रखा जा सकता है।

मुड़ने पर ऑफ हो जाता है माउस यह मुड़ने वाला माउस, खोलने से यह चालू हो जाता है और इसे मोड़ कर बंद करने से यह बंद हो जाता है। क्योंकि माउस को मोड़ने से एक्सीडेंटल क्लिक आसानी से ट्रिगर हो सकते हैं, लॉजिटेक ने डिवाइस में एक छोटा एआई मॉडल बनाया है जो विशेष रूप से बटन प्रेस को तब अनदेखा कर देता है, जब हिंज मोशन कर रहे होते हैं। माउस का बाहरी हिस्सा डस्ट-रेजिस्टेंट सिलिकॉन स्लीव से ढका हुआ है, और कंपनी का कहना है कि इसके हिंज को रोज 15 साल तक खोलने-मोड़ने पर भी कुछ नहीं होगा।

केवल 79 ग्राम वजनी यह माउस 4,000 DPI PixArt PAW3222 ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। नेविगेशन के लिए, इसमें एक टच पैनल है जो लाइन-बाय-लाइन रीडिंग और तेज इनर्शियल स्क्रॉलिंग दोनों के लिए एडाप्टिव स्क्रॉलिंग का सपोर्ट करता है। इस टच एरिया में दो प्रोग्रामेबल बटन भी शामिल हैं जिन्हें आप Logi Options+ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कस्टमाइज कर सकते हैं।

एक साथ तीन डिवाइस में करेगा काम कनेक्टिविटी की बात करें तो, मोबी फोल्ड ब्लूटूथ लो एनर्जी 5.0 का उपयोग करता है और इसे एक साथ तीन डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे आप लैपटॉप, टैबलेट और फोन के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। यह गूगल फास्ट पेयर सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला लॉजिटेक डिवाइस भी है, जो एंड्रॉयड डिवाइस और क्रोमबुक से तेजी से कनेक्ट हो जाता है।

फुल चार्ज में 32 दिनों तक चलेगा कंपनी का कहना है कि इसमें इन-बिल्ट 100mAh बैटरी है, जो फुल चार्ज में लगभग 32 दिनों तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी कहना है कि USB-C पोर्ट से मात्र एक मिनट चार्ज करके आप इसे करीब 22 घंटे चला सकते हैं। हालांकि, आपको चार्जिंग केबल आपको खुद खरीदानी होगी क्योंकि माउस के साथ केबल नहीं मिलती है।