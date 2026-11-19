Logic ने अपना पहला टैबलेट Neo X1 Pro भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह टैबलेट Android 17 के साथ आता है। कंपनी ने इसे खासतौर से स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया है। इसमें 10.95 इंच की स्क्रीन है और इसके स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

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Logic Neo X1 Pro Tablet Launched in India: लॉजिक ने भारतीय बाजार में Neo X1 Pro नाम का नया टैबलेट लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह एक एंड्रॉयड टैबलेट है जिसे छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंपनी का पहला टैबलेट है। इस टैबलेट में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 10.95 इंच की स्क्रीन है और यह Android 17 पर चलता है। इसमें 8,000mAh की बैटरी और 4G LTE कनेक्टिविटी की सुविधा भी है। कंपनी इसके साथ एक प्रोटेक्टिव केस और मैग्नेटिक मिरर भी दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं नए टैबलेट में क्या-क्या खास है...

Logic Neo X1 Pro Tablet के स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉयड 17 के साथ आता है।

चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं Logic Neo X1 Pro की खासियत पर लॉजिक नियो एक्स1 प्रो में 10.95 इंच का WUXGA (1920x1200 पिक्सेल) आईपीएस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। कंपनी का कहना है कि स्क्रीन में लो ब्लू-लाइट ट्रीटमेंट किया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी आंखों पर कम जोर पड़ता है। इसमें एंटी-ग्लेयर और एंटी-फिंगरप्रिंट फिनिश भी मिलती है। कंपनी का दावा है कि डिस्प्ले पर एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग भी की गई है। टैबलेट में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉयड 17 के साथ आता है और गूगल मोबाइल सर्विसेज (जीएमएस) को सपोर्ट करता है।

नियो एक्स1 प्रो के साथ एक प्रोटेक्टिव केस आता है, जिसमें बिल्ट-इन किकस्टैंड लगा है। साथ में एक मैग्नेटिक मिनी-मिरर भी है, जो फ्रंट कैमरे की मदद से डेस्क पर लिखे नोट्स और काम को आसानी से कैप्चर करने में मदद करता है। खरीदार चाहें तो एक्टिव स्टाइलस या यूएसबी डॉकिंग कीबोर्ड भी ले सकते हैं। इनसे नोट्स लेने और दूसरे काम आसानी से किए जा सकते हैं।

कैमरे की बात करें तो, लॉजिक नियो X1 प्रो में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दमदार साउंड के लिए इसमें इन-बिल्ट डुअल स्पीकर सेटअप भी है। टैबलेट में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और जीपीएस शामिल हैं।

नियो X1 प्रो में 8,000mAh की बैटरी है, जो 18W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए, इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। लगभग 520 ग्राम वजनी इस टैबलेट की मोटाई 7.89 एमएम है। इस डिवाइस की बॉडी एनोडाइज्ड एल्युमिनियम अलॉय और पॉलीकार्बोनेट से बनी है, जिस पर 'स्पेस ग्रे' फिनिश दी गई है। इसके स्टैंडर्ड एजुकेशन एडिशन में धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा के लिए IP52 रेटिंग भी दी गई है।

कीमत और उपलब्धता लॉजिक ने नियो X1 प्रो की भारत में कीमत या बिक्री की तारीख की घोषणा नहीं की है। कंपनी ने रिटेल चैनलों पर इसकी उपलब्धता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है।

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