Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Link PAN with Aadhaar Before December 31 2025 or Face Major Financial Troubles
आखिरी मौका! 31 दिसंबर तक लिंक करो PAN–Aadhaar, वरना होगा ये नुकसान

आखिरी मौका! 31 दिसंबर तक लिंक करो PAN–Aadhaar, वरना होगा ये नुकसान

संक्षेप:

31 दिसंबर, 2025 से पहले PAN को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है, वरना आपका PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। ऐसा होने पर ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड और बड़े लेन-देन में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं।

Dec 30, 2025 07:01 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्र सरकार ने PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की है। यह डेडलाइन Central Board of Direct Taxes (CBDT) की ओर से तय की गई है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपैरेंट बनाना और फेक PAN के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने वालों का PAN इनऑपरेटिव (बेकार) घोषित किया जा सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई कामों पर असर पड़ेगा।

PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों है जरूरी?

PAN कार्ड इनकम टैक्स से जुड़े लगभग हर काम में जरूरी होता है, जैसे ITR फाइल करना, बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश और बड़े लेन-देन वगैरह। वहीं Aadhaar कार्ड एक यूनीक पहचान है, जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा से जुड़ा होता है। सरकार चाहती है कि एक यूजर की पहचान एक ही सिस्टम से जुड़ी हो, जिससे टैक्स चोरी रोकी जा सके और एक ट्रांसपैरेंट, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसी वजह से PAN-Aadhaar लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:आधार कार्ड की जगह फोन में रखो Aadhaar App, यह है सेटअप करने का तरीका

PAN-Aadhaar को ऑनलाइन या SMS से कैसे लिंक करें?

PAN और Aadhaar को लिंक करने का सबसे आसान तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाकर ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन चुनें। यहां PAN नंबर, Aadhaar नंबर और Aadhaar के अनुसार नाम भरें। इसके बाद e-Pay Tax के जरिए तय शुल्क का भुगतान करें और OTP डालते ही लिंकिंग पूरी हो जाती है।

साथ ही SMS के साथ भी यह काम किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल से UIDPAN AadhaarNumber PANNumber लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होता है।

ये भी पढ़ें:कर लो इंतजार! 2026 में आ रहे हैं ये पांच सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

अगर PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या नुकसान होंगे?

31 दिसंबर 2025 के बाद PAN-Aadhaar लिंक नहीं होने पर PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका सीधा असर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर पड़ेगा और टैक्स रिफंड अटक सकता है। साथ ही TDS ज्यादा कट सकता है, बैंक से जुड़े काम, म्यूचुअल फंड निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है। कई मामलों में जुर्माना या एक्सट्रा टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है।

बता दें, लिंकिंग से पहले यह जरूर चेक कर लें कि PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर एक जैसे हों। छोटी सी गलती भी प्रोसेस को फेल कर सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
PAN Card Pan Card Aadhar Card Link Aadhaar Card

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।