आखिरी मौका! 31 दिसंबर तक लिंक करो PAN–Aadhaar, वरना होगा ये नुकसान

संक्षेप: 31 दिसंबर, 2025 से पहले PAN को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है, वरना आपका PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। ऐसा होने पर ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड और बड़े लेन-देन में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं।

केंद्र सरकार ने PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की है। यह डेडलाइन Central Board of Direct Taxes (CBDT) की ओर से तय की गई है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपैरेंट बनाना और फेक PAN के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने वालों का PAN इनऑपरेटिव (बेकार) घोषित किया जा सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई कामों पर असर पड़ेगा।

PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों है जरूरी? PAN कार्ड इनकम टैक्स से जुड़े लगभग हर काम में जरूरी होता है, जैसे ITR फाइल करना, बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश और बड़े लेन-देन वगैरह। वहीं Aadhaar कार्ड एक यूनीक पहचान है, जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा से जुड़ा होता है। सरकार चाहती है कि एक यूजर की पहचान एक ही सिस्टम से जुड़ी हो, जिससे टैक्स चोरी रोकी जा सके और एक ट्रांसपैरेंट, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसी वजह से PAN-Aadhaar लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

PAN-Aadhaar को ऑनलाइन या SMS से कैसे लिंक करें? PAN और Aadhaar को लिंक करने का सबसे आसान तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाकर ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन चुनें। यहां PAN नंबर, Aadhaar नंबर और Aadhaar के अनुसार नाम भरें। इसके बाद e-Pay Tax के जरिए तय शुल्क का भुगतान करें और OTP डालते ही लिंकिंग पूरी हो जाती है।

साथ ही SMS के साथ भी यह काम किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल से UIDPAN AadhaarNumber PANNumber लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होता है।

अगर PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या नुकसान होंगे? 31 दिसंबर 2025 के बाद PAN-Aadhaar लिंक नहीं होने पर PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका सीधा असर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर पड़ेगा और टैक्स रिफंड अटक सकता है। साथ ही TDS ज्यादा कट सकता है, बैंक से जुड़े काम, म्यूचुअल फंड निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है। कई मामलों में जुर्माना या एक्सट्रा टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है।