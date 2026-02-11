Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Limited Time Deal Grab These High Efficiency 2 Burner Gas Stoves at Half Price Today

किचन को दें मॉडर्न लुक, Amazon पर ISI सर्टिफाइड 2 Burner Glass Top Stove पर मिल रहे हैं धाकड़ बैंक ऑफर्स

संक्षेप:

अमेज़न पर Prestige, Pigeon और Milton जैसे टॉप ब्रांड्स के 2-बर्नर गैस स्टोव पर 50% से अधिक की भारी छूट मिल रही है। स्टाइलिश ग्लास टॉप, ISI सुरक्षा सर्टिफिकेशन और दमदार ब्रास बर्नर के साथ ये स्टोव आपके किचन को मॉडर्न बनाएंगे, आज ही इस किफायती 'लूट' डील का लाभ उठाएं।

Feb 11, 2026 03:12 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेजन पर उपलब्ध टॉप-रेटेड 2-बर्नर गैस स्टोव भारतीय किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। Prestige, Milton और Butterfly जैसे ब्रांड्स के इन चूल्हों में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है।

किचन को दें मॉडर्न लुक, Amazon पर ISI सर्टिफाइड 2 Burner Glass Top Stove पर मिल रहे हैं धाकड़ बैंक ऑफर्स

मुख्य विशेषताएं और ब्रांड्स

  • मजबूती और डिजाइन: इन स्टोव में 6mm से 7mm तक का टफन्ड ग्लास इस्तेमाल किया जाता है, जो न केवल गर्मी झेलने में सक्षम है बल्कि आपके किचन को एक लग्जरी लुक भी देता है। Lifelong और Pigeon जैसे ब्रांड्स कम दाम में बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी प्रदान करते हैं।
  • बेहतर कुकिंग अनुभव: Prestige IRIS और Milton Premium जैसे मॉडल्स में Tri-pin ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं। ये बर्नर आंच को बर्तनों के नीचे समान रूप से फैलाते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है और गैस की बर्बादी कम होती है।
  • सफाई में आसान: इनका Spill-proof डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि खाना बनाते समय कुछ गिर भी जाए, तो वह अंदरूनी हिस्सों में न फँसे। इसे एक गीले कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है।
  • सुरक्षा मानक: सुरक्षा के लिहाज से ये सभी चूल्हे ISI सर्टिफाइड हैं। इनमें 360-डिग्री घूमने वाला गैस इनलेट मिलता है, जिससे पाइप को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में सेट किया जा सकता है।

बटरफ्लाई का यह स्मार्ट 2-बर्नर गैस स्टोव उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में प्रीमियम लुक और मजबूती चाहते हैं। अमेज़न पर 46% की भारी छूट के साथ यह मात्र 2,699 रुपये में मिल रहा है। इसका 'डायमंड कट' डिज़ाइन और 6mm का अल्ट्रा-थिक टफन्ड ग्लास न केवल किचन की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि भारी बर्तनों का भार सहने में भी सक्षम है। अमेजन पर 24,000 से अधिक रेटिंग्स इसे एक भरोसेमंद Amazon's Choice प्रोडक्ट बनाती हैं।

Specifications

मटेरियल
6mm मोटा टफन्ड ग्लास
बर्नर
2 हाई-क्वालिटी ब्रास बर्नर
इग्निशन
मैनुअल
डिजाइन
डायमंड कट मेटल फ्रेम और स्टाइलिश डिजाइनर नॉब्स
कनेक्टिविटी
360-डिग्री घूमने वाला नोजल
कनेक्टिविटी
360-डिग्री घूमने वाला नोजल
वारंटी
2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

मजबूत ग्लास

...

स्पेस मैनेजमेंट

...

सफाई में आसान

...

एंटी-स्किड पैर

...

जंग मुक्त

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन की सुविधा नहीं

...

ग्लास केयर

मिल्टन का यह प्रीमियम 2-बर्नर गैस स्टोव उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो किफायती दाम में ISI सर्टिफाइड सुरक्षा और मॉडर्न लुक चाहते हैं। अमेज़न पर 41% की छूट के बाद यह मात्र 2,399 रुपये में उपलब्ध है। यह स्टोव 6mm मोटे टफन्ड ग्लास और ईंधन-कुशल ब्रास बर्नर्स के साथ आता है, जो इसे भारतीय रसोई के लिए एक टिकाऊ और स्मार्ट विकल्प बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले/टॉप
6mm प्रीमियम ब्लैक टफन्ड ग्लास
बर्नर
2 हाई-एफिशिएंसी
बॉडी
ब्लैक पाउडर-कोटेड माइल्ड स्टील बॉडी
इग्निशन
मैनुअल
नॉब्स
उच्च गुणवत्ता वाले Bakelite Knobs
सुरक्षा
ISI सर्टिफाइड
सफाई
स्टेनलेस स्टील फिक्स्ड ड्रिप ट्रे

क्यों खरीदें

...

सुरक्षित विकल्प

...

PNG के लिए अनुकूल

...

एंटी-स्किड रबर पैर

...

मजबूत पैन सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सफाई की सावधानी

...

टेंपरेचर केयर

अगर आप ग्लास-टॉप चूल्हों के टूटने के डर से दूर रहना चाहते हैं और एक प्रीमियम स्टील फिनिश वाला चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Sunshine Falcon एक शानदार चुनाव है। अमेज़न पर 40% की छूट के बाद यह 4,199 रुपये में मिल रहा है। यह चूल्हा अपनी 5G तकनीक और अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की वजह से पारंपरिक स्टील चूल्हों से कहीं ज्यादा आधुनिक और आकर्षक दिखता है।

Specifications

मटेरियल
हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील
डिजाइन
अल्ट्रा-स्लिम
बर्नर
2 हैवी-ड्यूटी ब्रास बर्नर
तकनीक
5G फ्यूल एफिशिएंट तकनीक और यूनिक एयर-LPG मिक्सिंग ट्यूब
इग्निशन
मैनुअल
नोजल
360-डिग्री घूमने वाला पीतल का गैस इनलेट
वारंटी
2 साल की लंबी वारंटी

क्यों खरीदें

...

गैस की बचत

...

टिकाऊ और मजबूत

...

अल्ट्रा-स्लिम बॉडी

...

PNG के अनुकूल

...

360° इनलेट

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

...

मकदार स्टील की बॉडी पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ सकते हैं

प्रेस्टीज भारत का सबसे भरोसेमंद किचन ब्रांड है और इसका IRIS Series गैस स्टोव उसी भरोसे को कायम रखता है। अमेज़न पर 49% की भारी छूट के बाद यह 2,995 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने 2,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह Amazon's Choice बना हुआ है। इसका काला टफन्ड ग्लास और पाउडर-कोटेड बॉडी इसे न केवल स्टाइलिश बनाती है, बल्कि रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेहद मजबूत भी बनाती है।

Specifications

मटेरियल
काला टफन्ड ग्लास
बॉडी
पाउडर-कोटेड स्टील बॉडी
बर्नर
2 हाई-क्वालिटी
डिजाइन
स्पिल-प्रूफ
नॉब्स
एर्गोनोमिक नॉब्स
वारंटी
2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

आसान सफाई

...

ब्रास बर्नर की ताकत

...

विश्वसनीय ब्रांड

...

स्टाइलिश और स्लिम

...

2 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

सावधानी की जरूरत

...

थोड़ा महंगा

क्रॉम्पटन का FlameStar Series गैस चूल्हा उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो किचन में स्पीड और आधुनिकता चाहते हैं। अमेज़न पर 50% की फ्लैट छूट के बाद यह मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध है। इस चूल्हे की सबसे बड़ी खासियत इसका FlameFlex Burner System है, जिसमें छोटे बर्नर्स की जगह बड़े बर्नर्स दिए गए हैं, ताकि खाना जल्दी और समान रूप से पके। इसके साथ मिलने वाला फ्री तंदूरी स्टैंड इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाता है।

Specifications

बर्नर सिस्टम
1 जम्बो और 1 मीडियम
ग्लास
प्रीमियम ब्लैक टफन्ड ग्लास
ड्रिप ट्रे
जंग मुक्त स्टेनलेस स्टील
अतिरिक्त एक्सेसरी
Complimentary Tandoori Stand
डिजाइन
मैक्स स्पेस डिजाइन
वारंटी
2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

तेज कुकिंग

...

तंदूरी स्टैंड

...

साफ-सफाई में आसान

...

गैस की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत छोटे बर्तनों के लिए आंच थोड़ी ज्यादा फैल सकती है

...

इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए अलग से शुल्क

अगर आप एक बहुत ही कम कीमत में आधुनिक दिखने वाला 'सुपर स्लीक' गैस चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Thermador 2 Burner Gas Stove आपकी तलाश पूरी कर सकता है। अमेज़न पर 77% की भारी छूट के साथ यह मात्र 1,869 रुपये में उपलब्ध है। 8,000 रुपये की एमआरपी वाले इस चूल्हे का वजन 4.5 किलो है, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। इसका ब्लैक ग्लास टॉप और 360-डिग्री रोटेटिंग नोजल इसे छोटे और मॉडर्न किचन के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

मटेरियल
टफन्ड ग्लास और स्टेनलेस स्टील बॉडी
डिजाइन
सुपर स्लीक और कॉम्पैक्ट
सुरक्षा
ISI सर्टिफाइड
नोजल
360-डिग्री घूमने वाला मल्टी-डायरेक्शनल नोजल
इग्निशन
मैनुअल
साइज
54x30x12 सेमी
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

अविश्वसनीय कीमत

...

मजबूत निर्माण

...

स्पेस सेविंग

...

समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन

क्यों खोजें विकल्प

...

1 साल की ही वारंटी

...

सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

सनफ्लेम भारतीय घरों में दशकों से एक जाना-माना नाम है। उनका Maleo 2-Burner मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास किचन में जगह कम है लेकिन वे क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। अमेजन पर 46% की छूट के साथ यह 2,499 रुपये में उपलब्ध है। इस चूल्हे के साथ आपको एक मुफ्त लाइटर भी मिलता है, जो इसे और भी किफायती बनाता है।

Specifications

मटेरियल
काला टफन्ड ग्लास और अलॉय स्टील बॉडी
बर्नर
2 हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर
इग्निशन
मैनुअल
सुरक्षा
ISI सर्टिफाइड
नॉब्स
हीट-रेसिस्टेंट नायलॉन मटेरियल से बने टिकाऊ नॉब्स

क्यों खरीदें

...

जगह की बचत

...

होम सर्विस सुविधा

...

फ्री लाइटर

...

मजबूत नॉब्स

क्यों खोजें विकल्प

...

अल्ट्रा-स्लिम' लुक नहीं

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;