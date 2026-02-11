किचन को दें मॉडर्न लुक, Amazon पर ISI सर्टिफाइड 2 Burner Glass Top Stove पर मिल रहे हैं धाकड़ बैंक ऑफर्स
अमेज़न पर Prestige, Pigeon और Milton जैसे टॉप ब्रांड्स के 2-बर्नर गैस स्टोव पर 50% से अधिक की भारी छूट मिल रही है। स्टाइलिश ग्लास टॉप, ISI सुरक्षा सर्टिफिकेशन और दमदार ब्रास बर्नर के साथ ये स्टोव आपके किचन को मॉडर्न बनाएंगे, आज ही इस किफायती 'लूट' डील का लाभ उठाएं।
अमेजन पर उपलब्ध टॉप-रेटेड 2-बर्नर गैस स्टोव भारतीय किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। Prestige, Milton और Butterfly जैसे ब्रांड्स के इन चूल्हों में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है।
मुख्य विशेषताएं और ब्रांड्स
- मजबूती और डिजाइन: इन स्टोव में 6mm से 7mm तक का टफन्ड ग्लास इस्तेमाल किया जाता है, जो न केवल गर्मी झेलने में सक्षम है बल्कि आपके किचन को एक लग्जरी लुक भी देता है। Lifelong और Pigeon जैसे ब्रांड्स कम दाम में बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी प्रदान करते हैं।
- बेहतर कुकिंग अनुभव: Prestige IRIS और Milton Premium जैसे मॉडल्स में Tri-pin ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं। ये बर्नर आंच को बर्तनों के नीचे समान रूप से फैलाते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है और गैस की बर्बादी कम होती है।
- सफाई में आसान: इनका Spill-proof डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि खाना बनाते समय कुछ गिर भी जाए, तो वह अंदरूनी हिस्सों में न फँसे। इसे एक गीले कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है।
- सुरक्षा मानक: सुरक्षा के लिहाज से ये सभी चूल्हे ISI सर्टिफाइड हैं। इनमें 360-डिग्री घूमने वाला गैस इनलेट मिलता है, जिससे पाइप को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में सेट किया जा सकता है।
1. Butterfly Smart 2 Burner Glass Top Gas Stove | Manual Ignition | Scratch Resistant Toughened Glass | Brass Burners | Skid-proof Legs | 1 Year Manufacturer's Warranty | Black
बटरफ्लाई का यह स्मार्ट 2-बर्नर गैस स्टोव उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में प्रीमियम लुक और मजबूती चाहते हैं। अमेज़न पर 46% की भारी छूट के साथ यह मात्र 2,699 रुपये में मिल रहा है। इसका 'डायमंड कट' डिज़ाइन और 6mm का अल्ट्रा-थिक टफन्ड ग्लास न केवल किचन की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि भारी बर्तनों का भार सहने में भी सक्षम है। अमेजन पर 24,000 से अधिक रेटिंग्स इसे एक भरोसेमंद Amazon's Choice प्रोडक्ट बनाती हैं।
क्यों खरीदें
मजबूत ग्लास
स्पेस मैनेजमेंट
सफाई में आसान
एंटी-स्किड पैर
जंग मुक्त
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन की सुविधा नहीं
ग्लास केयर
2. MILTON Premium 2 Burner Black Manual Ignition Glass Top Gas Stove, (ISI Certified)
मिल्टन का यह प्रीमियम 2-बर्नर गैस स्टोव उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो किफायती दाम में ISI सर्टिफाइड सुरक्षा और मॉडर्न लुक चाहते हैं। अमेज़न पर 41% की छूट के बाद यह मात्र 2,399 रुपये में उपलब्ध है। यह स्टोव 6mm मोटे टफन्ड ग्लास और ईंधन-कुशल ब्रास बर्नर्स के साथ आता है, जो इसे भारतीय रसोई के लिए एक टिकाऊ और स्मार्ट विकल्प बनाते हैं।
क्यों खरीदें
सुरक्षित विकल्प
PNG के लिए अनुकूल
एंटी-स्किड रबर पैर
मजबूत पैन सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सफाई की सावधानी
टेंपरेचर केयर
3. Sunshine Falcon 2 Burner | Ultra Slim 2 Burner Stainless Steel Gas Stove | Ergonomic Knob, Brass Burner, 5G Technology | Manual Ignition, LPG Ready & PNG Compatible (Silver)
अगर आप ग्लास-टॉप चूल्हों के टूटने के डर से दूर रहना चाहते हैं और एक प्रीमियम स्टील फिनिश वाला चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Sunshine Falcon एक शानदार चुनाव है। अमेज़न पर 40% की छूट के बाद यह 4,199 रुपये में मिल रहा है। यह चूल्हा अपनी 5G तकनीक और अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की वजह से पारंपरिक स्टील चूल्हों से कहीं ज्यादा आधुनिक और आकर्षक दिखता है।
क्यों खरीदें
गैस की बचत
टिकाऊ और मजबूत
अल्ट्रा-स्लिम बॉडी
PNG के अनुकूल
360° इनलेट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
मकदार स्टील की बॉडी पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ सकते हैं
4. Prestige IRIS Toughened Glass-Top 2 Brass Burner LPG Gas Stove | Black | Spill Proof | Ergonomic Knobs | Tri-Pin Brass Burners |Open
प्रेस्टीज भारत का सबसे भरोसेमंद किचन ब्रांड है और इसका IRIS Series गैस स्टोव उसी भरोसे को कायम रखता है। अमेज़न पर 49% की भारी छूट के बाद यह 2,995 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने 2,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह Amazon's Choice बना हुआ है। इसका काला टफन्ड ग्लास और पाउडर-कोटेड बॉडी इसे न केवल स्टाइलिश बनाती है, बल्कि रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेहद मजबूत भी बनाती है।
क्यों खरीदें
आसान सफाई
ब्रास बर्नर की ताकत
विश्वसनीय ब्रांड
स्टाइलिश और स्लिम
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सावधानी की जरूरत
थोड़ा महंगा
5. Crompton FlameStar 2 Burner Glass Top LPG Gas Stove | 1 Jumbo & 1 Medium Brass Burner | Max Space | Easy Cleaning | Toughened Glass | Tri Pin Burners | 2 Year Manufacturer's Warranty
क्रॉम्पटन का FlameStar Series गैस चूल्हा उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो किचन में स्पीड और आधुनिकता चाहते हैं। अमेज़न पर 50% की फ्लैट छूट के बाद यह मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध है। इस चूल्हे की सबसे बड़ी खासियत इसका FlameFlex Burner System है, जिसमें छोटे बर्नर्स की जगह बड़े बर्नर्स दिए गए हैं, ताकि खाना जल्दी और समान रूप से पके। इसके साथ मिलने वाला फ्री तंदूरी स्टैंड इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाता है।
क्यों खरीदें
तेज कुकिंग
तंदूरी स्टैंड
साफ-सफाई में आसान
गैस की बचत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटे बर्तनों के लिए आंच थोड़ी ज्यादा फैल सकती है
इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए अलग से शुल्क
6. Thermador Gas Stove 2 Burners | ISI Certified Gas Chulha | Even Heat Distribution for Home Cooks | 360 Degrees Rotating Multi-Directional Nozzle | Size 54x30x12 | Super Sleek Design | Black
अगर आप एक बहुत ही कम कीमत में आधुनिक दिखने वाला 'सुपर स्लीक' गैस चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो Thermador 2 Burner Gas Stove आपकी तलाश पूरी कर सकता है। अमेज़न पर 77% की भारी छूट के साथ यह मात्र 1,869 रुपये में उपलब्ध है। 8,000 रुपये की एमआरपी वाले इस चूल्हे का वजन 4.5 किलो है, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। इसका ब्लैक ग्लास टॉप और 360-डिग्री रोटेटिंग नोजल इसे छोटे और मॉडर्न किचन के लिए परफेक्ट बनाता है।
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
मजबूत निर्माण
स्पेस सेविंग
समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन
क्यों खोजें विकल्प
1 साल की ही वारंटी
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
7. Sunflame Maleo 2 Burner Gas Stove | Space Saving Design | Complimentary Lighter | 1 Medium & 1 Small Brass Burners | 2 Year Product Coverage | Toughened Glass Top | Pan India Presence,open
सनफ्लेम भारतीय घरों में दशकों से एक जाना-माना नाम है। उनका Maleo 2-Burner मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास किचन में जगह कम है लेकिन वे क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। अमेजन पर 46% की छूट के साथ यह 2,499 रुपये में उपलब्ध है। इस चूल्हे के साथ आपको एक मुफ्त लाइटर भी मिलता है, जो इसे और भी किफायती बनाता है।
क्यों खरीदें
जगह की बचत
होम सर्विस सुविधा
फ्री लाइटर
मजबूत नॉब्स
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-स्लिम' लुक नहीं
