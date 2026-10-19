मत चूकें ये मौका! Amazon सेल में मात्र 14 से 30 हज़ार में मिल रहे हैं Dell, Acer, Lenovo के लैपटॉप

Amazon Great Indian Festival सेल में वेब ब्राउज़िंग और पढ़ाई के लिए बेहतरीन हल्के लैपटॉप मात्र 14 से 30 हजार रुपये की किफायती रेंज में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, खरीदारी करते समय SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी मिल रहा है।

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भारी-भरकम लैपटॉप से छुटकारा पाने का यह सबसे सही समय है। Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान अल्ट्रा-लाइटवेट और फास्ट लैपटॉप्स की कीमतें गिरकर 14,000 से 30,000 रुपये के बीच आ गई हैं। रोज़मर्रा के कामकाज और ब्राउज़िंग के लिए बने इन लैपटॉप्स पर Amazon बंपर छूट तो दे ही रहा है, साथ ही SBI कार्ड धारकों के लिए अलग से कैशबैक और इंस्टेंट डिस्काउंट का भी ऑफर है। यानी कम बजट में एक बेहतरीन लैपटॉप अब और भी सस्ता हो गया है।



मेगा सेल ऑफर: Amazon Great Indian Festival सेल में बेस प्राइस पर भारी कटौती।

Laptop

बैंक ऑफर (Bank Offer): SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% तक की अतिरिक्त (Instant) छूट।

बजट रेंज: ₹14,000 से ₹30,000 के बीच बेहतरीन विकल्प, साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा।

डिवाइस की खासियत: 1.2 kg से 1.5 kg वजन वाले अल्ट्रा-लाइट लैपटॉप्स।

परफेक्ट यूज़: तेज़ वेब ब्राउज़िंग, ऑनलाइन क्लासेस और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट।

इसका वजन मात्र 1.0 किलोग्राम है। यह लैपटॉप Intel Celeron Dual Core प्रोसेसर, 8GB रैम और Windows 11 के साथ आता है। Amazon पर 56% की भारी छूट के बाद यह ₹32,990 में उपलब्ध है। इसके साथ लेटेस्ट MS Office 2024 भी मिलता है और नो-कॉस्ट EMI (₹1,160/माह) की सुविधा भी मौजूद है, जो इसे छात्रों और बेसिक ऑफिस वर्क के लिए एक अच्छा गैजेट बनाता है।

Specifications डिस्प्ले (Display): 11.6-इंच HD एंटी-ग्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Windows 11 Home वजन (Weight): 1.0 किलोग्राम क्यों खरीदें अल्ट्रा-लाइटवेट और पोर्टेबल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी और कनेक्टिविटी 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बेसिक प्रोसेसर छोटी स्क्रीन

Lenovo 100e Chromebook Gen 4 एक बेहतरीन और बहुत सस्ता विकल्प है। यह Windows पर नहीं, बल्कि Google के Chrome OS पर चलता है, जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान और वायरस-फ्री होता है। मात्र 1.23 किलो वजन और लगभग 12 घंटे की दमदार बैटरी लाइफ वाला यह डिवाइस Amazon पर डिस्काउंट के बाद ₹18,960 में मिल रहा है।

Specifications प्रोसेसर (Processor) MediaTek Kompanio 520 (ऑक्टा-कोर) रैम (RAM) 4GB LPDDR4x डिस्प्ले (Display) डिस्प्ले (Display): 11.6-इंच HD (1366x768) एंटी-ग्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Chrome OS वजन (Weight) 1.23 किलोग्राम कैमरा और पोर्ट्स 720p HD वेबकैम क्यों खरीदें 1.9 घंटे तक चलने वाली बैटरी है। बेहद हल्का और पोर्टेबल फास्ट और सुरक्षित (Chrome OS) कैमरा प्राइवेसी क्यों खोजें विकल्प Windows वाले सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे बहुत कम स्टोरेज

Intel Core i5 (11th Gen) प्रोसेसर से लैस यह लैपटॉप फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। Amazon पर यह 25% की छूट के बाद ₹34,490 में उपलब्ध है। यह एक रिफर्बिश्ड (टेस्टेड और सर्टिफाइड) लैपटॉप है, जिसे एकदम नए (Like New) जैसा काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay ICICI कार्ड पर कैशबैक जैसे ऑफर्स भी मिल रहे हैं।



नोट : यह एक रिफर्बिश्ड (Refurbished) लैपटॉप है। इसका मतलब है कि यह बॉक्स-पैक एकदम नया (Brand New) लैपटॉप नहीं है। यह पहले इस्तेमाल किया हुआ (या ओपन बॉक्स) डिवाइस है, जिसे सेलर द्वारा अच्छी तरह टेस्ट करके और सुधार कर 'बिल्कुल नए (A+ Condi

tion)' जैसा बनाकर बेचा जा रहा है। इसीलिए इस पर ब्रांड की लंबी वारंटी की बजाय सिर्फ 1 महीने की सेलर वारंटी मिलती है।

Specifications प्रोसेसर (Processor) Intel Core i5 (11th Gen) रैम (RAM) 8GB DDR4 स्टोरेज (Storage): 256GB SSD डिस्प्ले (Display) 14-इंच Full HD (1920x1080) ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Windows 10 क्यों खरीदें दमदार परफॉर्मेंस फास्ट स्पीड शानदार डिस्प्ले और डिजाइन USB पोर्ट्स, HDMI और LAN क्यों खोजें विकल्प कम स्टोरेज

Primebook 2 Max (2026) आपके लिए एक शानदार और अनोखा विकल्प है। यह विंडोज़ (Windows) पर नहीं, बल्कि Android 15 पर आधारित PrimeOS 3.0 पर काम करता है। इसमें पावरफुल MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB रैम और इन-बिल्ट Gemini AI दिया गया है। Amazon Great Indian Festival सेल में 38% डिस्काउंट के बाद यह ₹27,990 में मिल रहा है। इसके साथ ही, SBI कार्ड पर ₹3,000 तक की छूट इसे और भी किफायती बना देती है।

Specifications प्रोसेसर (Processor): MediaTek Helio G99 (ऑक्टा-कोर) रैम (RAM): 8GB LPDDR4X डिस्प्ले (Display) 15.6-इंच Full HD IPS स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): PrimeOS 3.0 बैटरी (Battery): 60.3Wh वारंटी (Warranty) 1 साल क्यों खरीदें बड़ी स्क्रीन और कीबोर्ड स्मार्ट AI फीचर्स 60.3Wh की बड़ी बैटरी Android ऐप्स का फुल सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प Windows OS नहीं है Helio G99 एक अच्छा प्रोसेसर

Primebook 2 Neo (2026) एक बेहतरीन गैजेट है। यह भी अपने बड़े भाई (Primebook 2 Max) की तरह Android 15 (PrimeOS 3.0) पर चलता है, लेकिन यह साइज में ज्यादा कॉम्पैक्ट (11.6 इंच) और हल्का (सिर्फ 1.1 किलो) है। Amazon सेल में 20% डिस्काउंट के बाद यह ₹23,990 में उपलब्ध है, और अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट पाकर इसे लगभग 21 हजार रुपये में खरीद सकते हैं।



Specifications प्रोसेसर (Processor): MediaTek Helio G99 (ऑक्टा-कोर 2.2 GHz) रैम (RAM): 8GB LPDDR4 डिस्प्ले (Display) डिस्प्ले (Display): 11.6-इंच HD IPS स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) PrimeOS 3.0 वजन (Weight) मात्र 1.1 किलोग्राम क्यों खरीदें अल्ट्रा-लाइटवेट और पोर्टेबल स्मार्टफोन का मजा लैपटॉप में स्मूथ परफॉर्मेंस इन-बिल्ट AI फीचर्स क्यों खोजें विकल्प Windows OS नहीं है छोटी स्क्रीन और रेजोल्यूशन

Acer Chromebook (CO731) आपके लिए एक बेहतरीन बजट डिवाइस है। मात्र 1.2 किलो वजन वाला यह क्रोमबुक (Chromebook) Intel Celeron N4500 प्रोसेसर पर काम करता है और Google के Chrome OS पर चलता है, जो इस्तेमाल में बेहद आसान और सुरक्षित है। Amazon सेल में 57% की भारी छूट के बाद यह मात्र ₹14,990 में उपलब्ध है। अगर आप SBI कार्ड से भुगतान करते हैं, तो ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट के साथ यह आपको और भी सस्ते में मिल सकता है।

Specifications रैम (RAM) 4GB LPDDR4 स्टोरेज (Storage) 32GB eMMC डिस्प्ले (Display) 11.6-इंच HD वजन (Weight) 1.2 किलोग्राम क्यों खरीदें बेहद किफायती फास्ट और वायरस-फ्री ओएस हल्का और सुरक्षित डिस्प्ले लेटेस्ट पोर्ट्स क्यों खोजें विकल्प Windows और MS Office नहीं चलेगा बहुत कम स्टोरेज

Lenovo T490 (Pre-Owned/Refurbished) एक बेहतरीन डील हो सकती है। इसमें आपको Intel Core i5 (8th Gen) प्रोसेसर के साथ तगड़ी 16GB रैम और फास्ट 512GB SSD स्टोरेज मिलती है। Amazon पर 60% की भारी छूट के बाद यह दमदार लैपटॉप ₹31,999 में उपलब्ध है। यह एक प्री-ओन्ड (पहले इस्तेमाल किया हुआ) डिवाइस है, जिसे 'Like New' कंडीशन के लिए पूरी तरह से टेस्ट किया गया है।

Specifications प्रोसेसर (Processor) Intel Core i5 8565U रैम (RAM) 16GB DDR4 स्टोरेज (Storage) 512GB SSD डिस्प्ले (Display) 14-इंच FHD एंटी-ग्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Windows 10 Pro क्यों खरीदें जबरदस्त रैम और स्टोरेज दमदार बिल्ड क्वालिटी 14-इंच की स्क्रीन प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट वारंटी और रिटर्न क्यों खोजें विकल्प पुराना प्रोसेसर (8th Gen) रिफर्बिश्ड (Pre-Owned) प्रोडक्ट

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