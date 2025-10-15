Hindustan Hindi News
घर बैठे अयोध्या में जलाएं अपने दिवाली के दीपक, खास मौका दे रहा है ये मोबाइल ऐप

संक्षेप: आप चाहें तो घर बैठे अयोध्या में दिए जलाने का मौका ग्राहकों को Sri Mandir ऐप में दिया जा रहा है। आइए बताते हैं कि कैसे इस ऐप में अपने नाम पर दिए जलवाए जा सकते हैं। 

Wed, 15 Oct 2025 02:22 PM
रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान राम की जन्मभूमि में बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है। हालांकि, हर कोई अयोध्या नहीं पहुंच सकता और ऐसे लोगों को भक्ति ऐप Sri Mandir की ओर से खास मौका दिया जा रहा है। आप घर बैठे अपने आराध्य के नाम के दीपक अयोध्या में जला सकते हैं। आइए इसका तरीका बताएं।

दीपोत्सव पर्व के मौके पर आप घर बैठे ही अयोध्या में अपने नाम के एक, पांच, 21 या फिर 51 दीपक जला सकते हैं। ऐप पर सर्विस लाने वाले यूजर्स के लिए ये दीपक अयोध्या में पंडित जी जलाएंगे और भक्तों के नाम पर संकल्प करेंगे। अगर आप दीपक जलवाते हैं तो उसका वीडियो भी आपको ऐप की मदद से भेज दिया जाएगा। आप देख सकेंगे कि आपके नाम के दिए पर्व में जलाए गए हैं।

वेबसाइट पर जला सकते हैं वर्चुअल दीपक

Sri Mandir ऐप की ओर से दीपक हनुमान गढ़ी मंदिर के पास और सरयू नदी के तट पर जलाए जाएंगे। इसके अलावा भक्तों की Sri Mandir वेबसाइट पर वर्चुअल दिए जलाने का मौका भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐप की ओर से 19 अक्टूबर को अयोध्या के प्राचीन राजद्वार मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी करवाया जाएगा, जिसे ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और यूजर्स इससे जुड़ सकेंगे।

बता दें, यह भारत का सबसे बड़ा भक्ति ऐप है और इसमें यूजर्स देशभर के 100 से ज्यादा मंदिरों में ऑनलाइन पूजा और चढ़ावे जैसी सेवाएं ले सकते हैं। यह ऐप पिछले तीन साल से अयोध्या में दीप प्रज्जवलन से जुड़े आयोजन का हिस्सा बन रहा है। ऐप iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और इसमें ढेरों फीचर्स का फायदा मिल रहा है।

खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है।
