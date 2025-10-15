घर बैठे अयोध्या में जलाएं अपने दिवाली के दीपक, खास मौका दे रहा है ये मोबाइल ऐप

संक्षेप: आप चाहें तो घर बैठे अयोध्या में दिए जलाने का मौका ग्राहकों को Sri Mandir ऐप में दिया जा रहा है। आइए बताते हैं कि कैसे इस ऐप में अपने नाम पर दिए जलवाए जा सकते हैं।

रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान राम की जन्मभूमि में बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है। हालांकि, हर कोई अयोध्या नहीं पहुंच सकता और ऐसे लोगों को भक्ति ऐप Sri Mandir की ओर से खास मौका दिया जा रहा है। आप घर बैठे अपने आराध्य के नाम के दीपक अयोध्या में जला सकते हैं। आइए इसका तरीका बताएं।

दीपोत्सव पर्व के मौके पर आप घर बैठे ही अयोध्या में अपने नाम के एक, पांच, 21 या फिर 51 दीपक जला सकते हैं। ऐप पर सर्विस लाने वाले यूजर्स के लिए ये दीपक अयोध्या में पंडित जी जलाएंगे और भक्तों के नाम पर संकल्प करेंगे। अगर आप दीपक जलवाते हैं तो उसका वीडियो भी आपको ऐप की मदद से भेज दिया जाएगा। आप देख सकेंगे कि आपके नाम के दिए पर्व में जलाए गए हैं।

वेबसाइट पर जला सकते हैं वर्चुअल दीपक Sri Mandir ऐप की ओर से दीपक हनुमान गढ़ी मंदिर के पास और सरयू नदी के तट पर जलाए जाएंगे। इसके अलावा भक्तों की Sri Mandir वेबसाइट पर वर्चुअल दिए जलाने का मौका भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐप की ओर से 19 अक्टूबर को अयोध्या के प्राचीन राजद्वार मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी करवाया जाएगा, जिसे ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और यूजर्स इससे जुड़ सकेंगे।