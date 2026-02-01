इतनी सस्ती वॉशिंग मशीन! 36% गिरे दाम, अमेजन सेल में तगड़ा डिस्काउंट

संक्षेप: अमेजन सेल में LG वॉशिंग मशीन एडवांस तकनीक, दमदार परफॉर्मेंस और कपड़ों की बेहतर देखभाल के लिए जानी जाती है। इन्हें 36% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Feb 01, 2026 03:38 pm IST

अमेजन सेल में LG वॉशिंग मशीन आपके घर के कपड़े धोने के अनुभव को और भी आसान और स्मार्ट बना देती है। एलजी की वॉशिंग मशीनें अपनी एडवांस तकनीक, दमदार मोटर और शानदार वॉश क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव, 6 मोशन DD और स्टीम वॉश जैसी खास सुविधाएं कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के साथ-साथ फैब्रिक की भी पूरी देखभाल करती हैं। टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों विकल्पों में इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। सेल के दौरान इन्हें आकर्षक छूट और ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है।

इसकी एमआरपी 27,490 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और मशीन लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। ऑटो प्रीवॉश फीचर कपड़ों की गंदगी को पहले ही ढीला कर देता है, जिससे धुलाई बेहतर होती है। टर्बोड्रम टेक्नोलॉजी कपड़ों को गहराई से साफ करती है। स्टेनलेस स्टील ड्रम रस्ट रेस्सिटेंट और सुरक्षित है।

Specifications क्षमता 7 किलो स्टार रेटिंग 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी प्री-वॉश ऑटो प्रीवॉश फीचर ड्रम टर्बोड्रम के साथ स्टेनलेस स्टील ड्रम डिस्प्ले LED डिस्प्ले क्यों खरीदें ऑटो प्रीवॉश से बेहतर सफाई 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत मजबूत स्टेनलेस स्टील ड्रम इस्तेमाल में आसान टॉप लोड डिजाइन क्यों खोजें विकल्प हीटर सपोर्ट नहीं फ्रंट लोड मशीन से पानी की खपत ज्यादा बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम

इसकी कीमत 53,990 रुपये है। इस पर 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 38,990 रुपये रह गई है। इसमें AI डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक के अनुसार धुलाई को अपने आप एडजस्ट करती है। स्टीम फीचर से कपड़ों में मौजूद बैक्टीरिया और एलर्जी के कण कम होते हैं। 6 मोशन डीड टेक्नोलॉजी कपड़ों को अलग-अलग मूवमेंट से अच्छी तरह साफ करती है। 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत होती है। इसमें वाई-फाई सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications क्षमता 9 किलो स्टार रेटिंग 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी AI डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी वॉश सिस्टम 6 मोशन DD स्टीम स्टीम वॉश सपोर्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi सपोर्ट क्यों खरीदें AI डायरेक्ट ड्राइव से बेहतर और सुरक्षित धुलाई स्टीम फीचर से हाइजीनिक वॉश 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत वाई-फाईऔर स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है वॉश साइकल का समय लंबा इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा जगह चाहिए

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें वॉश और ड्राई दोनों टब दिए जाते हैं, जिससे कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाता है। 8.5 किलो वॉश क्षमता बड़े परिवारों के लिए सही है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग कम बिजली खर्च सुनिश्चित करती है। 1300 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और सोक जैसे वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जो हर तरह के कपड़ों की सही देखभाल करते हैं।

Specifications क्षमता 8.5 Kg एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, सोक वारंटी 2 साल प्रोडक्ट | 5 साल मोटर क्यों खरीदें किफायती और बजट-फ्रेंडली कम पानी और बिजली की खपत 1300 RPM से जल्दी सूखने वाले कपड़े बड़े परिवारों के लिए अच्छी क्षमता अलग-अलग कपड़ों के लिए वॉश मोड क्यों खोजें विकल्प मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है पूरी तरह ऑटोमैटिक नहीं आधुनिक स्मार्ट फीचर्स नहीं एक टब से दूसरे टब में कपड़े डालने पड़ते हैं

इसकी एमआरपी 16,090 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें रैट अवे फीचर दिया गया है, जो चूहों से मशीन की सुरक्षा करता है। 7 किलो वॉश क्षमता 3-4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही है। वॉश और स्पिन दोनों टब मिलने से कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत होती है। 1300 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। अलग-अलग वॉश मोड कपड़ों की सही देखभाल करते हैं।

Specifications खास फीचर रैट अवे क्षमता 7 Kg (वॉश) एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग ड्रम/पल्सेटर नॉर्मल पल्सेटर वारंटी 2 साल प्रोडक्ट | 5 साल मोटर क्यों खरीदें रैट अवे फीचर से अतिरिक्त सुरक्षा कम बिजली और पानी की खपत 1300 RPM से तेज ड्राइंग 3-4 लोगों के परिवार के लिए सही अलग-अलग कपड़ों के लिए वॉश मोड क्यों खोजें विकल्प मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है पूरी तरह ऑटोमैटिक नहीं प्लास्टिक बॉडी, मेटल जैसी फील नहीं एक टब से दूसरे टब में कपड़े डालने पड़ते हैं

इसकी एमआरपी 50,490 रुपये है। इस पर 31% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 34,990 रुपये हो जाती है। इसमें डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम आवाज और बेहतर टेक्नोलॉजीज है। स्टीम वॉश और एलर्जी केयर फीचर से बैक्टीरिया और एलर्जन को हटाने में मदद मिलती है। 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी अलग-अलग मूवमेंट से कपड़ों को गहराई से साफ करती है। 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत होती है। Wi-Fi सपोर्ट, इन-बिल्ट हीटर और टच पैनल इसे इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं।

Specifications क्षमता 8 किलो स्टार रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ड्राइव टेकनोलॉजी वॉश सिस्टम 6 मोशन DD स्टीम वॉश स्टीम और एलर्जी केयर हीटर इन-बिल्ट हीटर कनेक्टिविटी Wi-Fi सपोर्ट क्यों खरीदें स्टीम और एलर्जी केयर से हाइजीनिक धुलाई डायरेक्ट ड्राइव से कम आवाज और कम वाइब्रेशन 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत वाई-फाई और स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स मजबूत बिल्ड और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है वॉश साइकल का समय लंबा

13,990 रुपये के साथ आने वाली यह एक किफायती ऑप्शन है। इसमें रोलर जेट प्लस्टर और विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कपड़े गहराई से साफ और जल्दी सुखते हैं। सोक फीचर जिद्दी दागो को साफ करता है, जिससे धुलाई और आसान होती है। रैट अवे टेक्नोलॉजी मशीन को चूहों से बचाने में मदद करती है। कॉलर स्क्रबर से कॉलर और कफ के दाग आसानी से हटते हैं। मशीन का रस्ट फ्री प्लास्टिक बेस उसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है।

Specifications क्षमता 8.0 Kg (वॉश) एनर्जी रेटिंग 5 स्टार पल्सेटर रोलर जेट प्लस्टर ड्राई विंड जेट ड्राई सिंक फीचर सोक सेफ्टी रैट अवे टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग रोलर जेट प्लस्टर से गहरे दाग साफ विंड जेट ड्राई से कपड़े जल्दी सूखते हैं रैट अवे से मशीन की सुरक्षा कॉलर स्क्रबर से कॉलर/कफ साफ करना आसान क्यों खोजें विकल्प ऑटोमैटिक मशीन की तुलना में मैनुअल इफर्ट ज्यादा प्लास्टिक बेस भारी कपड़ों के लिए थोड़ा डगमगा सकता है आधुनिक स्मार्ट फीचर्स नहीं

इसकी कीमत 42,490 रुपये है। इस पर 36% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 26,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें स्टीम और 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो दाग-धब्बों को हटाने और कपड़ों को कोमल तरीक़े से साफ करने में मदद करती है। इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी से मशीन कम आवाज करती है और बिजली की बचत भी करती है। इन-बिल्ट हीटर की सहायता से गरम पानी से वॉश होता है।

Specifications क्षमता 7 किलो स्टार रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी वॉश सिस्टम 6 मोशन DD हीटर इन-बिल्ट हीटर क्यों खरीदें स्टीम फीचर से एलर्जन और बैक्टीरिया हटता है 6 मोशन DD से कपड़ों की बेहतर सफाई इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव से कम आवाज और एनर्जी बचत 5 स्टार रेटिंग से बिजली बचत गरम पानी की मदद से दाग और गंदगी आसानी से हटती है क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है वॉश साइकल समय थोड़ा लंबा बड़े परिवार के लिए 7 किलो क्षमता कम हो सकती है

