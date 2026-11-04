LG TV यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब फ्री में देख सकेंगे बॉलीवुड फिल्में और म्यूजिक, 170 से ज्यादा चैनल मिले
LG ने भारत में अपनी फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस LG Channels का विस्तार किया है। अब यूजर्स को 170 से ज्यादा चैनलों के साथ बॉलीवुड फिल्में, म्यूजिक और रीजनल कंटेंट देखने का विकल्प मिलेगा।
LG स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने भारत में अपनी फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस LG Channels का विस्तार किया है। इसके तहत अब यूजर्स को बॉलीवुड फिल्मों, म्यूजिक और रीजनल एंटरटेनमेंट से जुड़ा ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह का मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। LG Channels पर अब भारत में 170 से ज्यादा फ्री चैनल मिल रहे हैं।
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LG ने अपने प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट दिखाने के लिए तीन कंपनियों NH Studioz, Eros Innovation और PEN Music के साथ पार्टनरशिप की है। इन साझेदारियों के जरिए प्लेटफॉर्म पर कई नए मूवी और म्यूजिक चैनल जोड़े गए हैं। NH Studioz के जरिए यूजर्स को मूवी और म्यूजिक चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं Eros Innovation ने अपने Eros Universe चैनल को प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है। इसके अलावा PEN Music ने ALL TIME MOVIES नाम का चैनल पेश किया है। इन नए चैनलों के जुड़ने से LG स्मार्ट टीवी पर बॉलीवुड से जुड़ा कंटेंट देखने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन नए चैनलों पर कौन-कौन सी फिल्में या म्यूजिक प्रोग्राम उपलब्ध होंगे।
170 से ज्यादा फ्री चैनल का मिलेगा एक्सेस
LG Channels पर अब भारत में 170 से ज्यादा चैनल उपलब्ध हैं। इनमें फिल्मों और मनोरंजन के अलावा म्यूजिक, न्यूज, लाइफस्टाइल, किड्स शोज, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और भक्ति से जुड़ा कंटेंट भी शामिल है। इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी के साथ पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कंटेंट उपलब्ध है। इससे अलग-अलग भाषाओं में मनोरंजन पसंद करने वाले यूजर्स को भी फायदा होगा।
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बिना सब्सक्रिप्शन देख सकेंगे कंटेंट
LG Channels की सबसे खास बात इसका फ्री एड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी (FAST) मॉडल है। यानी यूजर्स को चैनल देखने के लिए कोई मासिक सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होगी। हालांकि, फ्री सर्विस होने के कारण बीच-बीच में ऐड देखने पड़ेंगे। यह सर्विस ट्रेडिशनल टीवी चैनलों की तरह काम करती है। इसमें यूजर्स अपनी पसंद की कोई भी फिल्म या शो चुनकर ऑन-डिमांड नहीं देख सकते, बल्कि चैनलों पर तय प्रोग्रामिंग शेड्यूल के मुताबिक कंटेंट टेलीकास्ट होता है।
बता दें, LG Channels का फायदा कंपैटिबल स्मार्ट टीवी मॉडल्स पर मिलता है। दुनियाभर के 37 देशों में मौजूद इस सर्विस के ग्लोबल कैटलॉग में 5,000 से ज्यादा चैनल हैं। इसके अलावा webOS आधारित स्मार्ट मॉनिटर और प्रोजेक्टर जैसे डिवाइस पर भी यह सर्विस मिल रही है। इस तरह अगर आपके पास LG का कंपैटिबल स्मार्ट टीवी है, तो बिना अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन खर्च किए फिल्मों, म्यूजिक और दूसरे मनोरंजन कंटेंट के लिए एक और विकल्प मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।