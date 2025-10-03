LG स्मार्ट टीवी पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, इन मॉडल्स पर अब तक की बेस्ट डील्स LG smart TVs on huge discount in Amazon Great Indian Festival Sale Here are the top deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
LG स्मार्ट टीवी पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, इन मॉडल्स पर अब तक की बेस्ट डील्स

अमेजन पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान ग्राहकों को LG के स्मार्ट टीवी सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। चुनिंदा मॉडल्स की लिस्ट हम आपके लिए एकसाथ लेकर आए हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:55 PM
टेक कंपनी LG के स्मार्ट टीवी ग्राहक बेहद सस्ते में Amazon से खरीद सकते हैं। इन दिनों प्लेटफॉर्म पर Great Indian Festival Sale चल रही है, जिसमें कंपनी के मॉडल्स अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किए गए हैं। इनमें प्रीमियम स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। हम आपके लिए कुछ टॉप डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनमें से चुनाव करना आसान हो जाए।

LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC

सेल में ग्राहकों को टीवी 32 इंच स्क्रीन साइज वाला यह टीवी 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें 100 से ज्यादा चैनल्स और 20W साउंड आउटपुट दिया गया है। यह टीवी 14,989 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

ग्राहकों को यह टीवी 30 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसमें a7 AI प्रोसेसर मिलता है और 4K सुपर अपस्केलिंग फीचर भी इसका हिस्सा बना है। यह डिवाइस 28,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है।

LG 108 cm (43 inches) QNED-75 Year 2024 Edition 4K Ultra HD (3840x2160) Smart WebOS QNED TV 43QNED75SRA (Black)

अगर आपको बड़े साइज के कमरे के लिए 43 इंच स्क्रीन साइज वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प है। इसमें ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है और AI साउंड फीचर भी दिया जा रहा है। यह मॉडल केवल 48,490 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

LG 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 65UQ7500PSF (Ceramic Black)

बड़े स्मार्ट टीवी में a5 Gen 5 AI प्रोसेसर दिया गया है और बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। WebOS वाले इस डिवाइस को सेल के दौरान केवल 59,990 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

