₹14 हजार से कम में बड़ी स्क्रीन वाला LG Smart TV, अलग से कूपन डिस्काउंट भी
ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर LG Smart TV अब 14 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका दिया गया है। खास डिस्काउंट का फायदा 32 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल पर मिल रहा है।
कम कीमत पर नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको ब्रैंड से समझौता नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि 14 हजार रुपये से भी कम कीमत पर आप LG जैसे ब्रैंड का बड़ा टीवी घर ला सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर LG LR600 Series Smart TV सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। इसपर बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट्स अलग से दिए जा रहे हैं।
LG Smart TV की खास बात यह है कि इसमें AI का सपोर्ट दिया गया है और इसमें 100+ LG चैनल्स मिलते हैं। इसमें खास AI ThinQ टेक्नोलॉजी के अलावा LG WebOS मिलता है। साथ ही इसमें eARC ऑडियो चैनल टेक मिल रहा है। बिल्ट-इन WiFi वाले इस टीवी में HDR10 सपोर्ट के अलावा सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसमें ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें LG Smart TV
ग्राहकों को LG LR600 Series SmartTV खास डिस्काउंट के बाद Amazon पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस टीवी को 30 प्रतिशत से ज्यादा छूट के बाद केवल 14,490 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है और इसकी कीमत 14 हजार रुपये से कम रह जाएगी। इसके अलावा बैंक ऑफर, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी मिलते हैं।
बड़ी स्क्रीन वाले LG टीवी पर सालभर की वारंटी मिल रही है और इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी ऑफर किया जाता है।
ऐसे हैं LG Smart TV के स्पेसिफिकेशंस
टीवी के फीचर्स की बात करें तो इसमें 32 इंच का डिस्प्ले HD Ready (1366x768 पिक्सल) रेजॉल्यूशन के साथ मिलता है। इस 60Hz डिस्प्ले में 178 डिग्री वाइट व्यूइंग एंगल मिलता है। इसमें 20W आउटपुट वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं और वर्चुअल सराउंड साउंड 5.1 Up Mix सपोर्ट इसका हिस्सा बना है। इस स्मार्ट टीवी में a5 Gen 6 AI प्रोसेसर मिलते हैं और यह मैजिक रिमोट के साथ कंपैटिबल है। इस टीवी में फुल वेब ब्राउजर के अलावा स्क्रीन शेयर और गेम ऑप्टिमाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
