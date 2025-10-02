₹15 हजार से कम में LG का Smart TV, प्रीमियम फीचर्स और AI साउंड का मजा
ग्राहकों को खास छूट के चलते LG Smart TV अब 15 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस टीवी में AI साउंड और पावरफुल प्रोसेसर्स के साथ स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर की जा रही है।
सम्बंधित सुझाव
29% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC
- LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC
₹14989₹20990
खरीदिये
36% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13489₹21240
खरीदिये
37% OFF
LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
- LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
₹28990₹46090
खरीदिये
46% OFF
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)
- LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)
₹38990₹71990
खरीदिये
कम कीमत में भरोसेमंद ब्रैंड का बड़ा Smart TV खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन डील्स का फायदा Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान मिल रहा है। सेल में LG का LR600 Series का स्मार्ट टीवी अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है और इसे 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में खास AI फीचर्स भी दिए गए हैं।
LG के स्मार्ट टीवी में AI साउंड का सपोर्ट दिया गया है और 20W क्षमता वाले स्पीकर्स मिलते हैं। यूजर्स को 100 से ज्यादा लाइव चैनल्स देखने का विकल्प दिया जा रहा है और a5 AI प्रोसेसर Gen 6 इसका हिस्सा है। इसमें LG WebOS दिया गया है और बिल्ट-इन WiFi मिल रहा है। इस टीवी में खास Game Optimizer दिया गया है, जिससे बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग एक्सपीरियंस शानदार रहे।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें LG Smart TV
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर LG LR600 Series Smart webOS IPS LED TV को 14,989 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। SBI क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 4000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसपर कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI सबका फायदा मिल रहा है। इसे खरीदने पर फ्री इंस्टॉलेशन भी दिया जा रहा है।
ऐसे हैं LG Smart TV के स्पेसिफिकेशंस
स्मार्ट टीवी में 32 इंच का बड़ा HD Ready डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ मिलता है। इसमें 20W क्षमता वाले स्पीकर्स के साथ बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस AI साउंड के चलते मिलता है। इस टीवी में ढेरों स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जिनकी लिस्ट में फुल वेब ब्राउजर, स्क्रीन शेयर, गेम ऑप्टिमाइजर, AI फंक्शंस, डायनमिक टोन मैपिंग, HDR10 सपोर्ट और OTT ऐप्स सपोर्ट सब शामिल हैं।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें दो HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं और एक USB पोर्ट मिलता है। साथ ही इस टीवी में Blutooth और बिल्ट-इन WiFi दिए गए हैं।