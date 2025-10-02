₹15 हजार से कम में LG का Smart TV, प्रीमियम फीचर्स और AI साउंड का मजा LG Smart TV under 15000 rupees with premium features and AI sound like functions, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹15 हजार से कम में LG का Smart TV, प्रीमियम फीचर्स और AI साउंड का मजा

ग्राहकों को खास छूट के चलते LG Smart TV अब 15 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस टीवी में AI साउंड और पावरफुल प्रोसेसर्स के साथ स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर की जा रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:01 AM
discount

29% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC

LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC
amazon-logo

₹14989

₹20990

खरीदिये

discount

36% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹13489

₹21240

खरीदिये

discount

37% OFF

LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

  • checkLG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
amazon-logo

₹28990

₹46090

खरीदिये

discount

46% OFF

LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)

LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)

  • checkLG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)
amazon-logo

₹38990

₹71990

खरीदिये

discount

44% OFF

LG 139 cm (55 inches) OLED B4 Series 4K Ultra HD Smart OLED TV OLED55B46LA

LG 139 cm (55 inches) OLED B4 Series 4K Ultra HD Smart OLED TV OLED55B46LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) OLED B4 Series 4K Ultra HD Smart OLED TV OLED55B46LA
amazon-logo

₹99990

₹178790

खरीदिये

₹15 हजार से कम में LG का Smart TV, प्रीमियम फीचर्स और AI साउंड का मजा

कम कीमत में भरोसेमंद ब्रैंड का बड़ा Smart TV खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन डील्स का फायदा Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान मिल रहा है। सेल में LG का LR600 Series का स्मार्ट टीवी अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है और इसे 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में खास AI फीचर्स भी दिए गए हैं।

LG के स्मार्ट टीवी में AI साउंड का सपोर्ट दिया गया है और 20W क्षमता वाले स्पीकर्स मिलते हैं। यूजर्स को 100 से ज्यादा लाइव चैनल्स देखने का विकल्प दिया जा रहा है और a5 AI प्रोसेसर Gen 6 इसका हिस्सा है। इसमें LG WebOS दिया गया है और बिल्ट-इन WiFi मिल रहा है। इस टीवी में खास Game Optimizer दिया गया है, जिससे बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग एक्सपीरियंस शानदार रहे।

ये भी पढ़ें:आखिरी मौका! 200MP कैमरा वाला Xiaomi फोन केवल ₹19,999 रुपये में; लिमिटेड है स्टॉक

इन ऑफर्स के साथ खरीदें LG Smart TV

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर LG LR600 Series Smart webOS IPS LED TV को 14,989 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। SBI क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 4000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसपर कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI सबका फायदा मिल रहा है। इसे खरीदने पर फ्री इंस्टॉलेशन भी दिया जा रहा है।

ऐसे हैं LG Smart TV के स्पेसिफिकेशंस

स्मार्ट टीवी में 32 इंच का बड़ा HD Ready डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ मिलता है। इसमें 20W क्षमता वाले स्पीकर्स के साथ बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस AI साउंड के चलते मिलता है। इस टीवी में ढेरों स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जिनकी लिस्ट में फुल वेब ब्राउजर, स्क्रीन शेयर, गेम ऑप्टिमाइजर, AI फंक्शंस, डायनमिक टोन मैपिंग, HDR10 सपोर्ट और OTT ऐप्स सपोर्ट सब शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:कल खत्म हो रही है सेल! ₹10 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, मत चूको मौका

कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें दो HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं और एक USB पोर्ट मिलता है। साथ ही इस टीवी में Blutooth और बिल्ट-इन WiFi दिए गए हैं।

