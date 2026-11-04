LG Monitors पर सीधे 60% तक का OFF! Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर लाइव,सीमित समय का ऑफर!

Amazon पर LG मॉनिटर्स पर 60% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें गेमिंग और 4K UHD डिस्प्ले बेहद कम कीमत में उपलब्ध हैं। सीमित समय के इस शानदार ऑफर का फायदा उठाने के लिए तुरंत बेस्ट डील्स चेक करें!

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अगर आप नया मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर लाइव हो चुका है! प्रीमियम ब्रांड LG के लोकप्रिय मॉनिटर्स पर सीधे 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस बंपर सेल में गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और ऑफिस यूज़र्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन्स बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हैं।

lg monitors

गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए खास डील्स गेमिंग के शौकीनों के लिए 180Hz और 200Hz रिफ्रेश रेट वाले अल्ट्रा-फास्ट डिस्प्ले पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो 1ms रेस्पॉन्स टाइम के साथ लैग-फ्री गेमिंग का मज़ा देते हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स और एडिटर्स के लिए 4K UHD और Type-C कनेक्टिविटी वाले मॉनिटर्स भी आधे से कम दाम में खरीदे जा सकते हैं।

सीमित समय का ऑफर, तुरंत उठाएं फायदा इस सेल में 24-इंच से लेकर 32-इंच तक के बड़े कर्व्ड और IPS पैनल डिस्प्ले बेहद किफायती बजट में मिल रहे हैं। यह लिमिटेड टाइम डील है और स्टॉक सीमित है, इसलिए बिना देर किए अपनी पसंद का मॉनिटर आज ही ऑर्डर करें!

अगर आप एक शानदार गेमिंग और प्रोडक्टिविटी मॉनिटर की तलाश में हैं, तो LG 34G600A (34-इंच) Ultragear Curved WQHD मॉनिटर एक बेहतरीन विकल्प है। 21:9 आस्पेक्ट रेशियो, 1800R कर्व्ड डिस्प्ले और 3440x1440 रेजोल्यूशन के साथ यह मॉनिटर गेमर्स और मल्टीटास्किंग करने वालों (वीडियो एडिटर्स, ट्रेडर्स, ऑफिस वर्क) के लिए एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। Amazon पर Great Indian Festival डील के तहत यह ₹27,999 में उपलब्ध है, जो इसके फीचर्स के हिसाब से एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाता है।

Specifications कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 ब्राइटनेस 300 cd/m² कनेक्टिविटी 2x HDMI (HDCP 2.2), 1x DisplayPort स्टैंड एडजस्टमेंट टिल्ट, हाइट और स्विवल वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें इमर्सिव डिस्प्ले हाई-स्पीड गेमिंग इन-बिल्ट स्पीकर्स बेहतरीन कंट्रास्ट आई-केयर टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प VA पैनल बहुत ज्यादा रोशनी वाले कमरों में HDR इफेक्ट थोड़ा सामान्य

LG 24U411A-BN 24-इंच Full HD IPS मॉनिटर बजट सेगमेंट में Amazon पर #1 Best Seller में से एक है। 60% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र ₹6,799 की कीमत पर मिलने वाला यह मॉनिटर डेली ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और कैजुअल गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3-साइड बॉर्डरलेस डिज़ाइन और शानदार IPS विजुअल क्वालिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।

Specifications कंट्रास्ट रेशियो 1500:1 ब्राइटनेस 250 cd/m² (Typical) कलर एक्यूरेसी sRGB 99% (CIE1931), 16.7M Colors, HDR10 वारंटी 3 साल की ऑन-साइट ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट सटीक IPS विजुअल्स आंखों की सुरक्षा आधुनिक बॉर्डरलेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी बेसिक कनेक्टिविटी

LG 32MR50C 31.5-इंच का एक बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए एक शानदार संतुलन बनाता है। Amazon सेल में 48% के डिस्काउंट के बाद यह ₹12,499 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट, 3000:1 का हाई कंट्रास्ट रेशियो और 3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस कर्व्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, मूवीज़ और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।

Specifications आस्पेक्ट रेशियो 16:9 रिफ्रेश रेट 100Hz कंट्रास्ट रेशियो 3000:1 (Typical) ब्राइटनेस 250 cd/m² वारंटी 3 साल की ब्रांड ऑन-साइट वारंटी क्यों खरीदें बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले गहरा कंट्रास्ट स्मूथ विजुअल्स AMD FreeSync सपोर्ट आंखों के लिए आरामदायक क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं बहुत ज्यादा फास्ट-पेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए 1ms जितना तेज़ नहीं

LG 32MR50C 31.5-इंच का एक बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए एक शानदार संतुलन बनाता है। Amazon सेल में 48% के डिस्काउंट के बाद यह ₹12,499 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट, 3000:1 का हाई कंट्रास्ट रेशियो और 3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस कर्व्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, मूवीज़ और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।

Specifications रेस्पॉन्स टाइम 5ms (GtG) कलर कवरेज NTSC 72% (CIE1931), 16.7M Colors आई-केयर टेक्नोलॉजी Flicker Safe, Reader Mode, Super Resolution+ कनेक्टिविटी 2x HDMI, 1x D-Sub (VGA), Headphone Out वारंटी 3 साल की ब्रांड ऑन-साइट वारंटी क्यों खरीदें बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले गहरा कंट्रास्ट स्मूथ विजुअल्स AMD FreeSync सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 31.5-इंच पर Full HD रेजोल्यूशन इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं

LG 27U411A-BD 27-इंच का एक बड़ा और स्लीक Full HD IPS मॉनिटर है, जो ऑफिस वर्क, पढ़ाई, वीडियो देखने और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। Amazon Great Indian Festival सेल में 45% डिस्काउंट के बाद यह ₹8,999 में उपलब्ध है (जबकि इसका 23.8-इंच वैरिएंट ₹6,799 में मिलता है)। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट, sRGB 99% कलर कवरेज और 3-साइड बॉर्डरलेस डिज़ाइन दिया गया है।

Specifications आस्पेक्ट रेशियो 16:9 रिफ्रेश रेट 120Hz आई-केयर टेक्नोलॉजी Reader Mode, Flicker Safe कनेक्टिविटी 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub) क्यों खरीदें बड़ा 27-इंच IPS डिस्प्ले स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट सटीक कलर एक्यूरेसी आंखों के लिए कम्फर्टेबल क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट स्पीकर्स की अनुपस्थिति केवल HDMI और VGA पोर्ट

LG 27U511SB 27-इंच का एक वर्सटाइल और फीचर्स से भरपूर Smart Monitor है, जो PC और स्मार्ट TV दोनों का अनुभव एक ही स्क्रीन पर देता है। Great Indian Festival सेल में 42% डिस्काउंट के बाद यह ₹14,799 की बेहतरीन डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम, इन-बिल्ट Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 और इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। यानी बिना PC या लैपटॉप ऑन किए भी आप Netflix, Prime Video, YouTube स्ट्रीम कर सकते हैं या Remote PC एक्सेस करके काम कर सकते हैं।

Specifications आस्पेक्ट रेशियो 16:9 ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 रिफ्रेश रेट 120Hz वायरलेस फीचर्स Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Miracast क्यों खरीदें बिना PC के काम और मनोरंजन स्मूथ 120Hz IPS डिस्प्ले शानदार वायरलेस कनेक्टिविटी क्लीन व एलिगेंट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प USB-C पोर्ट की कमी बेसिक गेमिंग सपोर्ट

LG 27US550 27-इंच का एक प्रीमियम 4K UHD (3840x2160) IPS मॉनिटर है, जिसे खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, फोटो/वीडियो एडिटर्स, डिजाइनरों और हाई-रेजोल्यूशन वर्कस्पेस चाहने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। Amazon Great Indian Festival सेल में 43% के बड़े डिस्काउंट के बाद यह ₹19,799 की बेहद आकर्षक डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें DCI-P3 90% कलर कवरेज, HDR10 सपोर्ट और पूरी तरह से एडजस्टेबल Ergonomic Stand (Tilt/Height/Swivel/Pivot) का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD (3840 x 2160 पिक्सल) ब्राइटनेस 300 nits (Typical) सॉफ्टवेयर व आई-केयर LG Switch App, Reader Mode, Flicker Safe वारंटी 3 साल की ऑन-साइट ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शानदार 4K UHD क्लैरिटी क्रिएटर्स के लिए कलर एक्यूरेसी फुल एर्गोनॉमिक एडजस्टेबल स्टैंड 3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं

प्रश्न 1: Amazon सेल में LG मॉनिटर्स पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? उत्तर: Amazon सेल में LG के विभिन्न मॉनिटर्स (गेमिंग, 4K UHD, IPS और स्मार्ट मॉनिटर्स) पर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

प्रश्न 2: क्या इस डिस्काउंट सेल में LG के 4K और Smart मॉनिटर्स भी शामिल हैं? उत्तर: हाँ, इस सेल में वर्क-फ्रॉम-होम और एडिटिंग के लिए LG UltraFine 4K IPS मॉनिटर्स और LG webOS Smart Monitors भी शामिल हैं, जिन पर 40% से 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

प्रश्न 3: गेमिंग के लिए सबसे सस्ता LG मॉनिटर इस सेल में किस कीमत पर मिल रहा है? उत्तर: सेल में 120Hz से 180Hz रिफ्रेश रेट वाले LG UltraGear और IPS गेमिंग मॉनिटर्स की शुरुआत मात्र ₹6,799 से ₹8,999 के आसपास हो रही है, जो बजट गेमर्स के लिए एक बेहतरीन डील है।

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