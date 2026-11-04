LG Monitors पर सीधे 60% तक का OFF! Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर लाइव,सीमित समय का ऑफर!
Amazon पर LG मॉनिटर्स पर 60% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें गेमिंग और 4K UHD डिस्प्ले बेहद कम कीमत में उपलब्ध हैं। सीमित समय के इस शानदार ऑफर का फायदा उठाने के लिए तुरंत बेस्ट डील्स चेक करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप नया मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर लाइव हो चुका है! प्रीमियम ब्रांड LG के लोकप्रिय मॉनिटर्स पर सीधे 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस बंपर सेल में गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और ऑफिस यूज़र्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन्स बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हैं।
गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए खास डील्स
गेमिंग के शौकीनों के लिए 180Hz और 200Hz रिफ्रेश रेट वाले अल्ट्रा-फास्ट डिस्प्ले पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो 1ms रेस्पॉन्स टाइम के साथ लैग-फ्री गेमिंग का मज़ा देते हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स और एडिटर्स के लिए 4K UHD और Type-C कनेक्टिविटी वाले मॉनिटर्स भी आधे से कम दाम में खरीदे जा सकते हैं।
सीमित समय का ऑफर, तुरंत उठाएं फायदा
इस सेल में 24-इंच से लेकर 32-इंच तक के बड़े कर्व्ड और IPS पैनल डिस्प्ले बेहद किफायती बजट में मिल रहे हैं। यह लिमिटेड टाइम डील है और स्टॉक सीमित है, इसलिए बिना देर किए अपनी पसंद का मॉनिटर आज ही ऑर्डर करें!
1. LG 34G600A Smartchoice 86.36cm(34 Inch) Ultragear Curved (1800R) WQHD (3440x1440) Gaming Monitor, 160Hz, 1ms, Speakers, Anti-Glare, AMD FreeSync Premium, DP, HDMI, Tilt/Height/Swivel Adjustment(Black)
अगर आप एक शानदार गेमिंग और प्रोडक्टिविटी मॉनिटर की तलाश में हैं, तो LG 34G600A (34-इंच) Ultragear Curved WQHD मॉनिटर एक बेहतरीन विकल्प है। 21:9 आस्पेक्ट रेशियो, 1800R कर्व्ड डिस्प्ले और 3440x1440 रेजोल्यूशन के साथ यह मॉनिटर गेमर्स और मल्टीटास्किंग करने वालों (वीडियो एडिटर्स, ट्रेडर्स, ऑफिस वर्क) के लिए एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। Amazon पर Great Indian Festival डील के तहत यह ₹27,999 में उपलब्ध है, जो इसके फीचर्स के हिसाब से एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इमर्सिव डिस्प्ले
हाई-स्पीड गेमिंग
इन-बिल्ट स्पीकर्स
बेहतरीन कंट्रास्ट
आई-केयर टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
VA पैनल
बहुत ज्यादा रोशनी वाले कमरों में HDR इफेक्ट थोड़ा सामान्य
2. LG24U411A-BN Smartchoice 60 cm (24-inch) Full HD (1920 x 1080) IPS Monitor, 3-Side Virtually Borderless, 1ms MBR, 120Hz, sRGB 99%(Typ.), HDR10, Reader Mode, Flicker Safe, VGA, HDMI, Slim Stand, Black
LG 24U411A-BN 24-इंच Full HD IPS मॉनिटर बजट सेगमेंट में Amazon पर #1 Best Seller में से एक है। 60% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र ₹6,799 की कीमत पर मिलने वाला यह मॉनिटर डेली ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और कैजुअल गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3-साइड बॉर्डरलेस डिज़ाइन और शानदार IPS विजुअल क्वालिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट
सटीक IPS विजुअल्स
आंखों की सुरक्षा
आधुनिक बॉर्डरलेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी
बेसिक कनेक्टिविटी
3. LG 27G610A 68.4 cm (27 Inch) Ultragear QHD (2560x1440) IPS Gaming Monitor, 1ms (GtG), 200Hz, sRGB 99%(Typ.), Anti-Glare, HDR10, AMD FreeSync™, DP, HDMI X 2, Tilt/Swivel/Height/Pivot Adjustable(Black)
LG 32MR50C 31.5-इंच का एक बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए एक शानदार संतुलन बनाता है। Amazon सेल में 48% के डिस्काउंट के बाद यह ₹12,499 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट, 3000:1 का हाई कंट्रास्ट रेशियो और 3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस कर्व्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, मूवीज़ और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले
गहरा कंट्रास्ट
स्मूथ विजुअल्स
AMD FreeSync सपोर्ट
आंखों के लिए आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं
बहुत ज्यादा फास्ट-पेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए 1ms जितना तेज़ नहीं
4. LG 27G610A 68.4 cm (27 Inch) Ultragear QHD (2560x1440) IPS Gaming Monitor, 1ms (GtG), 200Hz, sRGB 99%(Typ.), Anti-Glare, HDR10, AMD FreeSync™, DP, HDMI X 2, Tilt/Swivel/Height/Pivot Adjustable(Black)
LG 32MR50C 31.5-इंच का एक बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए एक शानदार संतुलन बनाता है। Amazon सेल में 48% के डिस्काउंट के बाद यह ₹12,499 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट, 3000:1 का हाई कंट्रास्ट रेशियो और 3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस कर्व्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, मूवीज़ और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले
गहरा कंट्रास्ट
स्मूथ विजुअल्स
AMD FreeSync सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
31.5-इंच पर Full HD रेजोल्यूशन
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं
5. LG 27U411A-BD 68.5 cm (27 Inch) FHD (1920x1080) IPS Monitor, 1ms(MBR), 120Hz, Anti-Glare, sRGB 99%(Typ.), HDR10, 3-Side Virtually Borderless, Reader Mode, Flicker Safe, VGA, HDMI, Slim Stand, Black
LG 27U411A-BD 27-इंच का एक बड़ा और स्लीक Full HD IPS मॉनिटर है, जो ऑफिस वर्क, पढ़ाई, वीडियो देखने और कैजुअल गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। Amazon Great Indian Festival सेल में 45% डिस्काउंट के बाद यह ₹8,999 में उपलब्ध है (जबकि इसका 23.8-इंच वैरिएंट ₹6,799 में मिलता है)। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट, sRGB 99% कलर कवरेज और 3-साइड बॉर्डरलेस डिज़ाइन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा 27-इंच IPS डिस्प्ले
स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट
सटीक कलर एक्यूरेसी
आंखों के लिए कम्फर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर्स की अनुपस्थिति
केवल HDMI और VGA पोर्ट
6. LG 27U511SB 69 cm (27 Inch) Full HD (1920x1080) IPS Smart Monitor with webOS26, 120Hz, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, AirPlay, Speakers, HDMI, USB-A, Slim Stand, 3-Side Virtually Borderless (Black)
7. LG 27US550 Smartchoice 68 cm (27 Inch) Ultrafine UHD (3840x2160) IPS Monitor, HDR10, DCI-P3 90%(Typ.), 3-Side Virtually Borderless, Anti-Glare, DP, HDMIx 2, Tilt/Height/Swivel/Pivot Adjustment (White)
LG 27U511SB 27-इंच का एक वर्सटाइल और फीचर्स से भरपूर Smart Monitor है, जो PC और स्मार्ट TV दोनों का अनुभव एक ही स्क्रीन पर देता है। Great Indian Festival सेल में 42% डिस्काउंट के बाद यह ₹14,799 की बेहतरीन डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम, इन-बिल्ट Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 और इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। यानी बिना PC या लैपटॉप ऑन किए भी आप Netflix, Prime Video, YouTube स्ट्रीम कर सकते हैं या Remote PC एक्सेस करके काम कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना PC के काम और मनोरंजन
स्मूथ 120Hz IPS डिस्प्ले
शानदार वायरलेस कनेक्टिविटी
क्लीन व एलिगेंट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
USB-C पोर्ट की कमी
बेसिक गेमिंग सपोर्ट
LG 27US550 27-इंच का एक प्रीमियम 4K UHD (3840x2160) IPS मॉनिटर है, जिसे खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, फोटो/वीडियो एडिटर्स, डिजाइनरों और हाई-रेजोल्यूशन वर्कस्पेस चाहने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। Amazon Great Indian Festival सेल में 43% के बड़े डिस्काउंट के बाद यह ₹19,799 की बेहद आकर्षक डील प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें DCI-P3 90% कलर कवरेज, HDR10 सपोर्ट और पूरी तरह से एडजस्टेबल Ergonomic Stand (Tilt/Height/Swivel/Pivot) का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K UHD क्लैरिटी
क्रिएटर्स के लिए कलर एक्यूरेसी
फुल एर्गोनॉमिक एडजस्टेबल स्टैंड
3-साइड वर्चुअली बॉर्डरलेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं
प्रश्न 1: Amazon सेल में LG मॉनिटर्स पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
उत्तर: Amazon सेल में LG के विभिन्न मॉनिटर्स (गेमिंग, 4K UHD, IPS और स्मार्ट मॉनिटर्स) पर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
प्रश्न 2: क्या इस डिस्काउंट सेल में LG के 4K और Smart मॉनिटर्स भी शामिल हैं?
उत्तर: हाँ, इस सेल में वर्क-फ्रॉम-होम और एडिटिंग के लिए LG UltraFine 4K IPS मॉनिटर्स और LG webOS Smart Monitors भी शामिल हैं, जिन पर 40% से 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रश्न 3: गेमिंग के लिए सबसे सस्ता LG मॉनिटर इस सेल में किस कीमत पर मिल रहा है?
उत्तर: सेल में 120Hz से 180Hz रिफ्रेश रेट वाले LG UltraGear और IPS गेमिंग मॉनिटर्स की शुरुआत मात्र ₹6,799 से ₹8,999 के आसपास हो रही है, जो बजट गेमर्स के लिए एक बेहतरीन डील है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।