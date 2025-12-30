घर की दीवार बनेगी आर्ट गैलरी! LG का ये नया TV सबको कर देगा हैरान

संक्षेप: LG ने CES 2026 से पहले अपने नए Gallery TV की घोषणा की है, जो मैग्नेटिक फ्रेम और Gallery Mode के साथ दीवार पर टंगी आर्टवर्क जैसा अनुभव देता है। इसके खास फीचर्स का खुलासा भी किया गया है।

Dec 30, 2025 10:24 pm IST

टेक ब्रैंड LG Electronics ने CES 2026 से पहले अपने नए LG Gallery TV की घोषणा कर दी है। यह टीवी खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अपने घर के इंटीरियर में टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक आर्ट पीस की तरह देखना चाहते हैं। कंपनी इसे अपनी Art TV लाइनअप के अंदर 6 जनवरी से शुरू हो रहे CES 2026 में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में शोकेस करेगी। इसके साथ ही LG अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए अपग्रेडेड OLED G6 और OLED W6 फ्लैगशिप टीवी भी पेश कर सकती है।

LG Gallery TV को एक डिजिटल कैनवास के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो ट्रेडिशनल टीवी से अलग दिखता है और दीवार पर टंगे किसी फ्रेम या पेंटिंग जैसा फील देता है। यह टीवी 55-इंच और 65-इंच साइज में आएगा और इसमें स्लिम, फ्लश-माउंट डिजाइन दिया गया है, जिसे खास तौर पर वॉल इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात इसके मैग्नेटिक इंटरचेंजेबल फ्रेम हैं, जिन्हें घर के डेकोर के हिसाब से बदला जा सकता है।

टीवी में मिलेगा खास गैलरी मोड कंपनी के मुताबिक, Gallery TV को म्यूजियम क्यूरेटर्स के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसमें एक खास Gallery Mode दिया गया है, जो कलर एक्युरेसी और ब्राइटनेस को इस तरह एडजस्ट करता है कि डिजिटल आर्टवर्क भी असली पेंटिंग जैसी टेक्सचर और फील दे सके। टीवी की डिस्प्ले सरफेस को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्लेयर और रिफ्लेक्शन कम हों, वहीं इसमें मौजूद एम्बिएंट लाइट सेंसर दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से पिक्चर सेटिंग्स को अपने आप एडजस्ट कर देता है।

AI प्रोसेसर से दमदार परफॉर्मेंस OLED की जगह LG Gallery TV में MiniLED 4K पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे LG के α7 AI Processor से पावर मिलती है। साउंड के लिए इसमें AI Sound Pro सपोर्ट दिया गया है, जो वर्चुअल 9.1.2-चैनल ऑडियो एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। इसके अलावा, टीवी में इंटरनल स्टोरेज भी मौजूद है, जिससे यूजर्स अपने पसंदीदा विज़ुअल्स को सीधे टीवी में सेव कर सकते हैं।