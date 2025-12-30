Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़LG Gallery TV Announced Ahead of CES 2026 With Magnetic Frames MiniLED Display and Gallery Plus Art Service
घर की दीवार बनेगी आर्ट गैलरी! LG का ये नया TV सबको कर देगा हैरान

घर की दीवार बनेगी आर्ट गैलरी! LG का ये नया TV सबको कर देगा हैरान

संक्षेप:

LG ने CES 2026 से पहले अपने नए Gallery TV की घोषणा की है, जो मैग्नेटिक फ्रेम और Gallery Mode के साथ दीवार पर टंगी आर्टवर्क जैसा अनुभव देता है। इसके खास फीचर्स का खुलासा भी किया गया है। 

Dec 30, 2025 10:24 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

32% OFF

LG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA

LG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA

  • checkLG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA
amazon-logo

₹195990

₹287590

खरीदिये

discount

39% OFF

LG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA

LG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA

  • checkLG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA
amazon-logo

₹1399990

₹2304690

खरीदिये

discount

5% OFF

LG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor, UHD, 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, DisplayHDR, True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1, DP, Tilt/Height/Swivel Stand, Black

LG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor, UHD, 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, DisplayHDR, True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1, DP, Tilt/Height/Swivel Stand, Black

  • checkLG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor
  • checkUHD
  • check3840 x 2160
amazon-logo

₹104999

₹110000

खरीदिये

discount

23% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)
amazon-logo

₹137990

₹179600

खरीदिये

टेक ब्रैंड LG Electronics ने CES 2026 से पहले अपने नए LG Gallery TV की घोषणा कर दी है। यह टीवी खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अपने घर के इंटीरियर में टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक आर्ट पीस की तरह देखना चाहते हैं। कंपनी इसे अपनी Art TV लाइनअप के अंदर 6 जनवरी से शुरू हो रहे CES 2026 में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में शोकेस करेगी। इसके साथ ही LG अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए अपग्रेडेड OLED G6 और OLED W6 फ्लैगशिप टीवी भी पेश कर सकती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

32% OFF

LG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA

LG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA

  • checkLG 164 cm (65 Inches) OLED evo C5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED65C56LA
amazon-logo

₹195990

₹287590

खरीदिये

discount

39% OFF

LG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA

LG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA

  • checkLG 245 cm (97 Inches) OLED evo G5 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS OLED TV OLED97G56LA
amazon-logo

₹1399990

₹2304690

खरीदिये

discount

5% OFF

LG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor, UHD, 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, DisplayHDR, True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1, DP, Tilt/Height/Swivel Stand, Black

LG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor, UHD, 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, DisplayHDR, True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1, DP, Tilt/Height/Swivel Stand, Black

  • checkLG ‎32GS95UV 32 Inch Ultragear OLED Gaming Monitor
  • checkUHD
  • check3840 x 2160
amazon-logo

₹104999

₹110000

खरीदिये

discount

23% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV QA55S90FAULXL (Graphite Black)
amazon-logo

₹137990

₹179600

खरीदिये

LG Gallery TV को एक डिजिटल कैनवास के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो ट्रेडिशनल टीवी से अलग दिखता है और दीवार पर टंगे किसी फ्रेम या पेंटिंग जैसा फील देता है। यह टीवी 55-इंच और 65-इंच साइज में आएगा और इसमें स्लिम, फ्लश-माउंट डिजाइन दिया गया है, जिसे खास तौर पर वॉल इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात इसके मैग्नेटिक इंटरचेंजेबल फ्रेम हैं, जिन्हें घर के डेकोर के हिसाब से बदला जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹3000 से कम में बेस्ट डील! आपके कमरे की दीवार बन जाएगी बड़ा सा Smart TV

टीवी में मिलेगा खास गैलरी मोड

कंपनी के मुताबिक, Gallery TV को म्यूजियम क्यूरेटर्स के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसमें एक खास Gallery Mode दिया गया है, जो कलर एक्युरेसी और ब्राइटनेस को इस तरह एडजस्ट करता है कि डिजिटल आर्टवर्क भी असली पेंटिंग जैसी टेक्सचर और फील दे सके। टीवी की डिस्प्ले सरफेस को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्लेयर और रिफ्लेक्शन कम हों, वहीं इसमें मौजूद एम्बिएंट लाइट सेंसर दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से पिक्चर सेटिंग्स को अपने आप एडजस्ट कर देता है।

AI प्रोसेसर से दमदार परफॉर्मेंस

OLED की जगह LG Gallery TV में MiniLED 4K पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे LG के α7 AI Processor से पावर मिलती है। साउंड के लिए इसमें AI Sound Pro सपोर्ट दिया गया है, जो वर्चुअल 9.1.2-चैनल ऑडियो एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। इसके अलावा, टीवी में इंटरनल स्टोरेज भी मौजूद है, जिससे यूजर्स अपने पसंदीदा विज़ुअल्स को सीधे टीवी में सेव कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सबसे बड़ा मौका! 20 हजार रुपये से कम में 55 इंच स्क्रीन वाला बड़ा Smart TV

इस टीवी के साथ LG ने अपनी नई Gallery+ सर्विस भी लॉन्च की है। इस प्लेटफॉर्म पर 4,500 से ज्यादा विजुअल वर्क्स उपलब्ध होंगे, जिन्हें हर महीने रिफ्रेश किया जाएगा। इसमें फाइन आर्ट, सिनेमैटिक सीन, गेम विजुअल्स और एनिमेशन शामिल हैं। यूजर्स जेनरेटिव AI की मदद से कस्टम इमेज बना सकते हैं, अपनी पर्सनल फोटोज स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। LG Gallery+ का एक लिमिटेड फ्री वर्जन देगा, जबकि पूरे कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।