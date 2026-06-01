कम मेहनत में ज़्यादा जूस, Amazon के इन जूसर्स के साथ शुरू करें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल

अमेजन पर उपलब्ध ये बेहतरीन जूसर कम मेहनत में ज़्यादा जूस निकालकर आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाते हैं। इन बजट फ्रेंडली और दमदार जूसर मशीनों को आप आकर्षक ऑफर्स के साथ ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है, और इसकी शुरुआत हर सुबह एक गिलास ताजे जूस से हो सकती है। अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक और एडवांस जूसर मशीनों की मदद से अब आप बहुत ही कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पौष्टिक जूस निकाल सकते हैं। ये जूसर न केवल फल और सब्जियों का पूरा रस निचोड़ते हैं, बल्कि उनके जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्वों को भी बरकरार रखते हैं।

चाहे आप कोल्ड-प्रेस जूसर पसंद करते हों या फास्ट सेंट्रीफ्यूगल जूसर, अमेजन पर हर जरूरत और बजट के लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इन मशीनों को इस्तेमाल करना और साफ करना बेहद आसान है, जिससे आपका कीमती समय बचता है। सुजाता, फिलिप्स और केंट जैसे टॉप ब्रांड्स के होम जूसर्स पर अमेजन पर शानदार डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है।

बाहर के अनहाइजीनिक और मिलावटी जूस को अलविदा कहें। अमेजन से आज ही अपने घर के लिए एक दमदार और किफायती जूसर ऑर्डर करें, और बिना किसी झंझट के शुद्ध, ताजा और हाइजीनिक जूस के साथ अपनी और अपने परिवार की एक बेहतरीन और हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करें।

यदि आप अपने परिवार के लिए 100% शुद्ध, पोषक तत्वों से भरपूर और ताज़ा जूस घर पर ही तैयार करना चाहते हैं, तो Atomberg Althea Cold Press Juicer एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है। यह जूसर एडवांस कोल्ड-प्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो फलों और सब्जियों के विटामिन्स और एंजाइम्स को नष्ट नहीं होने देता। यह 40 RPM की धीमी गति से चलता है, जिससे जूस निकालते समय गर्मी पैदा नहीं होती और ऑक्सीडेशन रुकता है। इसके बड़े हॉपर , इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स इसे आधुनिक किचन के लिए एक परफेक्ट और यूजर-फ्रेंडली होम अप्लायंस बनाते हैं।

Specifications मोटर स्पीड 40 RPM मटीरियल मजबूत एबीएस प्लास्टिक प्रोडक्ट का साइज 55.5D x 29W x 19.5H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स बिग हॉपर, इंटेली रेव (ऑटो रिवर्स), एलईडी इंडिकेटर्स, हॉपर लॉक और ऑटो लिड डिटेक्शन क्यों खरीदें हाई न्यूट्रिशन और ज़्यादा जूस बड़ा हॉपर इंटेली रिवर्स फीचर आसान असेंबली और सफाई क्यों खोजें विकल्प सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स की तुलना में थोड़ा महंगा धीमी प्रक्रिया

यदि आप अपने किचन के लिए एक ऐसा छोटा, बजट-फ्रेंडली और मल्टीपर्पज अप्लायंस ढूंढ रहे हैं जो फटाफट जूस, स्मूदी और रोजमर्रा की पिसाई का काम कर सके, तो NutriPro Juicer Mixer Grinder एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 30,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह ग्राहकों का पसंदीदा प्रोडक्ट है। यह केवल एक जूसर नहीं है, बल्कि एक पोर्टेबल स्मूदी मेकर और ग्राइंडर भी है। इसकी 500 वाट की दमदार कॉपर मोटर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे बैचलर, छोटे परिवारों या फिटनेस के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है जो कम समय में हेल्दी ड्रिंक्स तैयार करना चाहते हैं।

Specifications जार और ब्लेड की संख्या 2 जार और 1 हाई-स्पीड ब्लेड जार की क्षमता 300 Milliliters मुख्य उपयोग जूस बनाना, स्मूदी/शेक मेकिंग, सूखी पिसाई, चटनी वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें सुपर किफायती और बजट-फ्रेंडली मल्टीपर्पज यूज़ कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प हैवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए नहीं लगातार चलाने पर हीटिंग

अगर आप प्रीमियम क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ वाला जूसर ढूंढ रहे हैं, तो Kuvings B1700 Cold Press Juicer ग्लोबल मार्केट में एक लीडिंग नाम है। रेड-डॉट और आईएफ जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल डिज़ाइन अवार्ड्स जीत चुका यह जूसर अपनी पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो सामान्य जूसर्स की तुलना में कम से कम 10% अधिक जूस निकालता है। यह 100% बीपीए-फ्री फूड ग्रेड मटेरियल और स्पेस-क्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मजबूत Ultem ऑगर के साथ आता है। यदि आप बिना किसी समझौते के फलों, सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियों का शुद्ध रस और नट्स मिल्क (बादाम का दूध) निकालना चाहते हैं, तो यह आपके घर के लिए अल्टीमेट ऑल-इन-वन विकल्प है।

Specifications फीडिंग ट्यूब का आकार 76 mm मोटर का प्रकार 100% प्योर कॉपर वाउंड एसी मोटर मटीरियल बीपीए-फ्री ट्राइटन प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर और अल्टेम ऑगर वारंटी मोटर पर 12 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 10% ज़्यादा जूस और पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी अल्ट्रा-वाइड फीडिंग ट्यूब बेजोड़ मोटर वारंटी टॉप-नॉच और सेफ मटेरियल मल्टी-परपज और वर्सेटाइल क्यों खोजें विकल्प काफी प्रीमियम प्राइसिंग पूरे प्रोडक्ट पर कम वारंटी

यदि आप बजट के भीतर एक ऐसा एडवांस कोल्ड-प्रेस जूसर ढूंढ रहे हैं जो बिना किसी झंझट के फलों और सब्जियों का पूरा रस निकाल सके, तो SOLARA Cold Press Juicer एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर रहा यह जूसर एडवांस मैस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें 200 वॉट की दमदार कॉपर एसी मोटर दी गई है, जो धीमी गति से बिना गर्मी पैदा किए जूस निकालती है, जिससे जूस के जरूरी विटामिन्स, एंजाइम्स और फ्रेशनेस पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इसकी खास बात इसका ऑटोमैटिक फ्रूट कटिंग डिज़ाइन और किफायती दाम है, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाता है।

Specifications मोटर पावर 200 वॉट प्योर कॉपर एसी मोटर टेक्नोलॉजी स्लो मैस्टिकेटिंग कोल्ड-प्रेस मटीरियल मजबूत प्लास्टिक बॉडी और स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर प्रोडक्ट का साइज 20D x 20W x 40H सेंटीमीटर क्यों खरीदें किफायती कोल्ड-प्रेस विकल्प 10% ज़्यादा जूस और पोषक तत्व 200W दमदार कॉपर मोटर स्मार्ट TOPSET लॉकिंग मैकेनिज्म क्यों खोजें विकल्प पूरी बॉडी पर 1 साल की वारंटी सख्त सब्जियों के लिए छोटे टुकड़े जरूरी

यदि आप रोज़ सुबह संतरा, मौसमी, नींबू या किन्नू जैसे खट्टे फलों का ताज़ा जूस पीना पसंद करते हैं और एक बेहद किफायती और आसान मशीन की तलाश में हैं, तो Lifelong Electric Citrus Juicer एक परफेक्ट चॉइस है। मात्र 999 रुपये की कीमत में आने वाला यह इलेक्ट्रिक जूसर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हाथ से दबाकर जूस निकालने की मेहनत से बचना चाहते हैं। यह 40 वॉट की लो-नॉइज मोटर, 700 ML की बड़ी क्षमता वाले जार और दो अलग-अलग साइज के कोन्स के साथ आता है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद आसान और सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications जार की क्षमता 700 ML मटीरियल मजबूत और हल्का ABS प्लास्टिक विशेष फीचर्स ड्युअल कोन्स (छोटे और बड़े फलों के लिए), कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन क्यों खरीदें सुपर बजट-फ्रेंडली ड्युअल कोन्स की सुविधा 700 मिलीलीटर की बड़ी क्षमता कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ खट्टे फलों के लिए उपयुक्त पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड

यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा मल्टी-फंक्शनल कोल्ड-प्रेस जूसर तलाश रहे हैं जो केवल सेहतमंद जूस ही न निकाले, बल्कि बच्चों के लिए नेचुरल आइसक्रीम भी बना सके, तो Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker एक बेहतरीन और इनोवेटिव विकल्प है। अमेजन पर 8,499 रुपये की बजट-फ्रेंडली कीमत (67% की भारी छूट के बाद) में आने वाला यह जूसर स्लो मैस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह फलों और सब्जियों को बिना गर्म किए धीरे-धीरे दबाकर रस निकालता है, जिससे जूस के प्राकृतिक विटामिन्स, एंजाइम्स और पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसका एंटी-ड्रिप डिज़ाइन, कम शोर करने वाली मोटर और आसान सफाई इसे आधुनिक भारतीय रसोई के लिए एक स्मार्ट अप्लायंस बनाती है।

Specifications विशेष फीचर्स आइसक्रीम मेकर अटैचमेंट, रिवर्स फंक्शन, एंटी-ड्रिप स्टॉपर, वाइड माउथ, सेफ्टी लॉक वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट वारंटी उपयुक्तता फल, सब्जियां, डिटॉक्स जूस, नट्स मिल्क और होम-मेड फ्रूट आइसक्रीम मटीरियल एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन क्यों खरीदें आइसक्रीम मेकर के साथ ऑल-इन-वन 10% ज़्यादा जूस और कम बर्बादी रिवर्स फंक्शन बिल्ट-इन सेफ्टी लॉक क्यों खोजें विकल्प आंवला और गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं धीमी जूसिंग प्रक्रिया

यदि आप बिना बिजली के, पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके से फलों का ताज़ा और शुद्ध रस निकालना चाहते हैं, तो HKUTOTECH Aluminium Hand Press Juicer एक बेहतरीन कमर्शियल-ग्रेड विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग प्राप्त यह मैनुअल जूसर पूरी तरह से Made in India है। यह हैवी-ड्यूटी एल्युमिनियम और मजबूत कास्ट आयरन (ढलवां लोहा) से बना है, जो बिना किसी हीटिंग या बिजली की खपत के शुद्ध कोल्ड-प्रेस जूस प्रदान करता है। इसका एर्गोनॉमिक हैंड लीवर डिज़ाइन बिना कलाई में दर्द किए, फलों से आखिरी बूंद तक जूस निकालने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिजली की बचत के साथ-साथ टिकाऊ और लाइफ-लॉन्ग चलने वाला अप्लायंस चाहते हैं।

Specifications प्रोडक्ट का साइज 50D x 20W x 19H सेंटीमीटर दबाव क्षमता 2,300 PSI तक का भारी दबाव सहने में सक्षम उपयुक्तता संतरा, मौसमी, अनार, किन्नू, माल्टा और नींबू प्रकार मैनुअल हैंड प्रेस जूसर क्यों खरीदें 0% बिजली, 100% शुद्ध कोल्ड-प्रेस जूस बेहद मजबूत और टिकाऊ बनावट मेस-फ्री और आसान जूसिंग सिट्रस एसिड रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प वजन में भारी और बड़ा साइज कीमत कुछ खरीदारों को थोड़ी ज्यादा

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1. मिक्सर और जूसर में क्या अंतर है? मिक्सर : मुख्य काम: मिक्सर का प्राथमिक काम खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाना, पीसना या उनका पेस्ट बनाना होता है।

मिक्सर का प्राथमिक काम खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाना, पीसना या उनका पेस्ट बनाना होता है। काम करने का तरीका: इसमें तीखे स्टेनलेस स्टील के ब्लेड होते हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं। जब आप इसमें कोई फल या सब्जी डालते हैं, तो यह उसे पूरी तरह से काट-काटकर उसका गाढ़ा पेस्ट या प्यूरी बना देता है।

इसमें तीखे स्टेनलेस स्टील के ब्लेड होते हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं। जब आप इसमें कोई फल या सब्जी डालते हैं, तो यह उसे पूरी तरह से काट-काटकर उसका गाढ़ा पेस्ट या प्यूरी बना देता है। आउटपुट: मिक्सर में से जो मटीरियल निकलता है, उसमें फल या सब्जी का गूदा (Pulp) और फाइबर पूरी तरह मौजूद रहता है। जूसर : मुख्य काम: जूसर का एकमात्र और मुख्य काम फलों और सब्जियों में से केवल उनका तरल रस बाहर निकालना है।

जूसर का एकमात्र और मुख्य काम फलों और सब्जियों में से केवल उनका तरल रस बाहर निकालना है। काम करने का तरीका: जूसर में एक विशेष फिल्टर या स्ट्रेनर (छलनी) होती है। जब फल इसके अंदर जाते हैं, तो यह रस को निचोड़कर अलग कर देता है और फल के सख्त छिलके, बीज और फाइबर (गूदे) को कचरे के रूप में बाहर फेंक देता है।

जूसर में एक विशेष फिल्टर या स्ट्रेनर (छलनी) होती है। जब फल इसके अंदर जाते हैं, तो यह रस को निचोड़कर अलग कर देता है और फल के सख्त छिलके, बीज और फाइबर (गूदे) को कचरे के रूप में बाहर फेंक देता है। आउटपुट: जूसर से आपको बिल्कुल साफ, बिना गूदे वाला तरल जूस मिलता है। मुख्य अंतर: मिक्सर फाइबर को खाने के साथ ही पीस देता है (जैसे शेक या चटनी), जबकि जूसर फाइबर (पल्प) को अलग करके सिर्फ शुद्ध रस बाहर निकालता है।

2. जूसर और मिक्सर क्या हैं? ये दोनों ही हमारे किचन को आधुनिक और काम को आसान बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं:

जूसर क्या है? यह एक ऐसी स्वास्थ्य-केंद्रित मशीन है जो फलों और सब्जियों से ताजा, हाइजीनिक और बिना मिलावट का जूस निकालने के काम आती है। यह दो प्रकार के होते हैं—सेंट्रीफ्यूगल (जो तेज गति से काटकर रस निकालते हैं) और कोल्ड-प्रेस (जो धीमी गति से दबाकर रस निकालते हैं ताकि न्यूट्रिशन बना रहे)।

यह एक ऐसी स्वास्थ्य-केंद्रित मशीन है जो फलों और सब्जियों से ताजा, हाइजीनिक और बिना मिलावट का जूस निकालने के काम आती है। यह दो प्रकार के होते हैं—सेंट्रीफ्यूगल (जो तेज गति से काटकर रस निकालते हैं) और कोल्ड-प्रेस (जो धीमी गति से दबाकर रस निकालते हैं ताकि न्यूट्रिशन बना रहे)। मिक्सर क्या है? यह पारंपरिक सिल-बट्टे का आधुनिक रूप है। इसका उपयोग भारतीय रसोई में रोजमर्रा के काम जैसे मसाले पीसने, अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाने, दाल पीसने, इडली-डोसा का बैटर तैयार करने और स्वादिष्ट चटनियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ अलग-अलग साइज के जार आते हैं। 3. जूसर मिक्सर ग्राइंडर का क्या मतलब है? जूसर मिक्सर ग्राइंडर एक ऑल-इन-वन या थ्री-इन-वन कॉम्बो उपकरण है। यह आज के समय में भारतीय रसोईघरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका मतलब है कि आपको जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर तीनों के लिए अलग-अलग मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं है; एक ही मुख्य मोटर बेस पर तीनों काम हो जाते हैं।

इसमें आमतौर पर 3 से 4 अलग-अलग जार या अटैचमेंट मिलते हैं,

जूसर अटैचमेंट : एक बड़ा जार जिसमें बीच में एक फिल्टर नेट (छलनी) लगी होती है, जो फलों का रस निकालने और पल्प को अलग करने का काम करता है।

लिक्विडाइजिंग जार : यह बड़ा जार होता है जो मैंगो शेक, बनाना शेक, लस्सी या छाछ बनाने (ब्लेंड करने) के काम आता है।

ड्राई/वेट ग्राइंडिंग जार : यह मध्यम आकार का जार होता है जिसमें सूखे मसाले (जैसे हल्दी, गरम मसाला) या भीगी हुई दालें पीसी जाती हैं।

चटनी जार : यह सबसे छोटा जार होता है जो विशेष रूप से पुदीना, धनिया या नारियल की चटनी पीसने के लिए होता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।