कम मेहनत में ज़्यादा जूस, Amazon के इन जूसर्स के साथ शुरू करें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल
अमेजन पर उपलब्ध ये बेहतरीन जूसर कम मेहनत में ज़्यादा जूस निकालकर आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाते हैं। इन बजट फ्रेंडली और दमदार जूसर मशीनों को आप आकर्षक ऑफर्स के साथ ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है, और इसकी शुरुआत हर सुबह एक गिलास ताजे जूस से हो सकती है। अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक और एडवांस जूसर मशीनों की मदद से अब आप बहुत ही कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पौष्टिक जूस निकाल सकते हैं। ये जूसर न केवल फल और सब्जियों का पूरा रस निचोड़ते हैं, बल्कि उनके जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्वों को भी बरकरार रखते हैं।
चाहे आप कोल्ड-प्रेस जूसर पसंद करते हों या फास्ट सेंट्रीफ्यूगल जूसर, अमेजन पर हर जरूरत और बजट के लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इन मशीनों को इस्तेमाल करना और साफ करना बेहद आसान है, जिससे आपका कीमती समय बचता है। सुजाता, फिलिप्स और केंट जैसे टॉप ब्रांड्स के होम जूसर्स पर अमेजन पर शानदार डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है।
बाहर के अनहाइजीनिक और मिलावटी जूस को अलविदा कहें। अमेजन से आज ही अपने घर के लिए एक दमदार और किफायती जूसर ऑर्डर करें, और बिना किसी झंझट के शुद्ध, ताजा और हाइजीनिक जूस के साथ अपनी और अपने परिवार की एक बेहतरीन और हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करें।
1. Atomberg Althea Cold Press Juicer | High Nutrition | Easy Assembly & Cleaning | Intelligent Auto Reverse | Advanced Safety Features | Ideal for Fruit, Veggie Juices & Nut Milks
यदि आप अपने परिवार के लिए 100% शुद्ध, पोषक तत्वों से भरपूर और ताज़ा जूस घर पर ही तैयार करना चाहते हैं, तो Atomberg Althea Cold Press Juicer एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प है। यह जूसर एडवांस कोल्ड-प्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो फलों और सब्जियों के विटामिन्स और एंजाइम्स को नष्ट नहीं होने देता। यह 40 RPM की धीमी गति से चलता है, जिससे जूस निकालते समय गर्मी पैदा नहीं होती और ऑक्सीडेशन रुकता है। इसके बड़े हॉपर , इंटेलिजेंट ऑटो रिवर्स और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स इसे आधुनिक किचन के लिए एक परफेक्ट और यूजर-फ्रेंडली होम अप्लायंस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई न्यूट्रिशन और ज़्यादा जूस
बड़ा हॉपर
इंटेली रिवर्स फीचर
आसान असेंबली और सफाई
क्यों खोजें विकल्प
सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स की तुलना में थोड़ा महंगा
धीमी प्रक्रिया
2. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
यदि आप अपने किचन के लिए एक ऐसा छोटा, बजट-फ्रेंडली और मल्टीपर्पज अप्लायंस ढूंढ रहे हैं जो फटाफट जूस, स्मूदी और रोजमर्रा की पिसाई का काम कर सके, तो NutriPro Juicer Mixer Grinder एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 30,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह ग्राहकों का पसंदीदा प्रोडक्ट है। यह केवल एक जूसर नहीं है, बल्कि एक पोर्टेबल स्मूदी मेकर और ग्राइंडर भी है। इसकी 500 वाट की दमदार कॉपर मोटर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे बैचलर, छोटे परिवारों या फिटनेस के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है जो कम समय में हेल्दी ड्रिंक्स तैयार करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर किफायती और बजट-फ्रेंडली
मल्टीपर्पज यूज़
कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए नहीं
लगातार चलाने पर हीटिंग
3. Kuvings B1700 Dark Silver Cold Press Juicer for Home, All-in-1 Juicer for Fruits, Vegetables & Nut Milk, Patented JMCS Technology for 10% More Juice, Easy to Clean & Assemble, 12 Yrs Warranty (Motor)
अगर आप प्रीमियम क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ वाला जूसर ढूंढ रहे हैं, तो Kuvings B1700 Cold Press Juicer ग्लोबल मार्केट में एक लीडिंग नाम है। रेड-डॉट और आईएफ जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल डिज़ाइन अवार्ड्स जीत चुका यह जूसर अपनी पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो सामान्य जूसर्स की तुलना में कम से कम 10% अधिक जूस निकालता है। यह 100% बीपीए-फ्री फूड ग्रेड मटेरियल और स्पेस-क्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मजबूत Ultem ऑगर के साथ आता है। यदि आप बिना किसी समझौते के फलों, सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियों का शुद्ध रस और नट्स मिल्क (बादाम का दूध) निकालना चाहते हैं, तो यह आपके घर के लिए अल्टीमेट ऑल-इन-वन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
10% ज़्यादा जूस और पेटेंटेड JMCS टेक्नोलॉजी
अल्ट्रा-वाइड फीडिंग ट्यूब
बेजोड़ मोटर वारंटी
टॉप-नॉच और सेफ मटेरियल
मल्टी-परपज और वर्सेटाइल
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम प्राइसिंग
पूरे प्रोडक्ट पर कम वारंटी
4. SOLARA Cold Press Juicer for Home With Automatic Fruit Cutting, Masticating Juicer Machine (10% More Juice), All-in-One Cold-Press Juicers, Slow Juicer for Fruits & Vegetables, Black
यदि आप बजट के भीतर एक ऐसा एडवांस कोल्ड-प्रेस जूसर ढूंढ रहे हैं जो बिना किसी झंझट के फलों और सब्जियों का पूरा रस निकाल सके, तो SOLARA Cold Press Juicer एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर रहा यह जूसर एडवांस मैस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें 200 वॉट की दमदार कॉपर एसी मोटर दी गई है, जो धीमी गति से बिना गर्मी पैदा किए जूस निकालती है, जिससे जूस के जरूरी विटामिन्स, एंजाइम्स और फ्रेशनेस पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इसकी खास बात इसका ऑटोमैटिक फ्रूट कटिंग डिज़ाइन और किफायती दाम है, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कोल्ड-प्रेस विकल्प
10% ज़्यादा जूस और पोषक तत्व
200W दमदार कॉपर मोटर
स्मार्ट TOPSET लॉकिंग मैकेनिज्म
क्यों खोजें विकल्प
पूरी बॉडी पर 1 साल की वारंटी
सख्त सब्जियों के लिए छोटे टुकड़े जरूरी
5. Lifelong Electric Citrus Juicer | Dual Cones & 700 ML Capacity | Electric Juicer Machine for All Fruits | Powerful 40W Motor for Low Noise | Fast Juicing at Home | Compact & Stylish for Daily Use
यदि आप रोज़ सुबह संतरा, मौसमी, नींबू या किन्नू जैसे खट्टे फलों का ताज़ा जूस पीना पसंद करते हैं और एक बेहद किफायती और आसान मशीन की तलाश में हैं, तो Lifelong Electric Citrus Juicer एक परफेक्ट चॉइस है। मात्र 999 रुपये की कीमत में आने वाला यह इलेक्ट्रिक जूसर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हाथ से दबाकर जूस निकालने की मेहनत से बचना चाहते हैं। यह 40 वॉट की लो-नॉइज मोटर, 700 ML की बड़ी क्षमता वाले जार और दो अलग-अलग साइज के कोन्स के साथ आता है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद आसान और सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर बजट-फ्रेंडली
ड्युअल कोन्स की सुविधा
700 मिलीलीटर की बड़ी क्षमता
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ खट्टे फलों के लिए उपयुक्त
पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड
6. Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker | All-in-1 Slow Juicer for Fruits, Vegetables, Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste |Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean.
यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा मल्टी-फंक्शनल कोल्ड-प्रेस जूसर तलाश रहे हैं जो केवल सेहतमंद जूस ही न निकाले, बल्कि बच्चों के लिए नेचुरल आइसक्रीम भी बना सके, तो Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker एक बेहतरीन और इनोवेटिव विकल्प है। अमेजन पर 8,499 रुपये की बजट-फ्रेंडली कीमत (67% की भारी छूट के बाद) में आने वाला यह जूसर स्लो मैस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह फलों और सब्जियों को बिना गर्म किए धीरे-धीरे दबाकर रस निकालता है, जिससे जूस के प्राकृतिक विटामिन्स, एंजाइम्स और पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसका एंटी-ड्रिप डिज़ाइन, कम शोर करने वाली मोटर और आसान सफाई इसे आधुनिक भारतीय रसोई के लिए एक स्मार्ट अप्लायंस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
आइसक्रीम मेकर के साथ ऑल-इन-वन
10% ज़्यादा जूस और कम बर्बादी
रिवर्स फंक्शन
बिल्ट-इन सेफ्टी लॉक
क्यों खोजें विकल्प
आंवला और गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं
धीमी जूसिंग प्रक्रिया
7. HKUTOTECH Aluminium Hand Press Citrus Fruit Juicer, Cold Press Juicer, Manual Hand Press Juicer and Squeezer for Fruits and Vegetables - Big (Made in India) Super Black.
यदि आप बिना बिजली के, पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके से फलों का ताज़ा और शुद्ध रस निकालना चाहते हैं, तो HKUTOTECH Aluminium Hand Press Juicer एक बेहतरीन कमर्शियल-ग्रेड विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग प्राप्त यह मैनुअल जूसर पूरी तरह से Made in India है। यह हैवी-ड्यूटी एल्युमिनियम और मजबूत कास्ट आयरन (ढलवां लोहा) से बना है, जो बिना किसी हीटिंग या बिजली की खपत के शुद्ध कोल्ड-प्रेस जूस प्रदान करता है। इसका एर्गोनॉमिक हैंड लीवर डिज़ाइन बिना कलाई में दर्द किए, फलों से आखिरी बूंद तक जूस निकालने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिजली की बचत के साथ-साथ टिकाऊ और लाइफ-लॉन्ग चलने वाला अप्लायंस चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
0% बिजली, 100% शुद्ध कोल्ड-प्रेस जूस
बेहद मजबूत और टिकाऊ बनावट
मेस-फ्री और आसान जूसिंग
सिट्रस एसिड रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
वजन में भारी और बड़ा साइज
कीमत कुछ खरीदारों को थोड़ी ज्यादा
1. मिक्सर और जूसर में क्या अंतर है?
मिक्सर :
- मुख्य काम: मिक्सर का प्राथमिक काम खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाना, पीसना या उनका पेस्ट बनाना होता है।
- काम करने का तरीका: इसमें तीखे स्टेनलेस स्टील के ब्लेड होते हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं। जब आप इसमें कोई फल या सब्जी डालते हैं, तो यह उसे पूरी तरह से काट-काटकर उसका गाढ़ा पेस्ट या प्यूरी बना देता है।
- आउटपुट: मिक्सर में से जो मटीरियल निकलता है, उसमें फल या सब्जी का गूदा (Pulp) और फाइबर पूरी तरह मौजूद रहता है।
जूसर :
- मुख्य काम: जूसर का एकमात्र और मुख्य काम फलों और सब्जियों में से केवल उनका तरल रस बाहर निकालना है।
- काम करने का तरीका: जूसर में एक विशेष फिल्टर या स्ट्रेनर (छलनी) होती है। जब फल इसके अंदर जाते हैं, तो यह रस को निचोड़कर अलग कर देता है और फल के सख्त छिलके, बीज और फाइबर (गूदे) को कचरे के रूप में बाहर फेंक देता है।
- आउटपुट: जूसर से आपको बिल्कुल साफ, बिना गूदे वाला तरल जूस मिलता है।
मुख्य अंतर: मिक्सर फाइबर को खाने के साथ ही पीस देता है (जैसे शेक या चटनी), जबकि जूसर फाइबर (पल्प) को अलग करके सिर्फ शुद्ध रस बाहर निकालता है।
2. जूसर और मिक्सर क्या हैं?
ये दोनों ही हमारे किचन को आधुनिक और काम को आसान बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं:
- जूसर क्या है? यह एक ऐसी स्वास्थ्य-केंद्रित मशीन है जो फलों और सब्जियों से ताजा, हाइजीनिक और बिना मिलावट का जूस निकालने के काम आती है। यह दो प्रकार के होते हैं—सेंट्रीफ्यूगल (जो तेज गति से काटकर रस निकालते हैं) और कोल्ड-प्रेस (जो धीमी गति से दबाकर रस निकालते हैं ताकि न्यूट्रिशन बना रहे)।
- मिक्सर क्या है? यह पारंपरिक सिल-बट्टे का आधुनिक रूप है। इसका उपयोग भारतीय रसोई में रोजमर्रा के काम जैसे मसाले पीसने, अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाने, दाल पीसने, इडली-डोसा का बैटर तैयार करने और स्वादिष्ट चटनियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ अलग-अलग साइज के जार आते हैं।
3. जूसर मिक्सर ग्राइंडर का क्या मतलब है?
जूसर मिक्सर ग्राइंडर एक ऑल-इन-वन या थ्री-इन-वन कॉम्बो उपकरण है। यह आज के समय में भारतीय रसोईघरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका मतलब है कि आपको जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर तीनों के लिए अलग-अलग मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं है; एक ही मुख्य मोटर बेस पर तीनों काम हो जाते हैं।
इसमें आमतौर पर 3 से 4 अलग-अलग जार या अटैचमेंट मिलते हैं,
जूसर अटैचमेंट : एक बड़ा जार जिसमें बीच में एक फिल्टर नेट (छलनी) लगी होती है, जो फलों का रस निकालने और पल्प को अलग करने का काम करता है।
लिक्विडाइजिंग जार : यह बड़ा जार होता है जो मैंगो शेक, बनाना शेक, लस्सी या छाछ बनाने (ब्लेंड करने) के काम आता है।
ड्राई/वेट ग्राइंडिंग जार : यह मध्यम आकार का जार होता है जिसमें सूखे मसाले (जैसे हल्दी, गरम मसाला) या भीगी हुई दालें पीसी जाती हैं।
चटनी जार : यह सबसे छोटा जार होता है जो विशेष रूप से पुदीना, धनिया या नारियल की चटनी पीसने के लिए होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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