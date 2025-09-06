लेनोवो लाया दो जबर्दस्त पैड, मिलेगा 12.1 इंच तक का डिस्प्ले, 13 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक

लेनोवो ने मार्केट में अपने दो नए टैब को लॉन्च किया है। कंपनी के इन नए पैड का नाम - Lenovo Yoga Tab और Idea Tab Plus है। कंपनी के ये नए टैब 12.1 इंच तक के डिस्प्ले और 12जीबी तक की रैम के साथ आते हैं।

लेनोवो ने मार्केट में अपने दो नए टैब को लॉन्च किया है। कंपनी के इन नए पैड का नाम - Lenovo Yoga Tab और Idea Tab Plus है। इन टैब को लेनोवो ने IFA 2025 में इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी के ये नए टैब 12.1 इंच तक के डिस्प्ले और 12जीबी तक की रैम के साथ आते हैं। इनमें तगड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों टैब के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Lenovo Yoga Tab के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी का यह पैड 11.1 इंच के 3.2K PureSight Pro OLED डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिल्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 800 निट्स तक का है। लेनोवो का यह टैब 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 ऑफर कर रही है। एआई पावर्ड फंक्शन के लिए इसमें 20 TOPS NPU दिया गया है।

टैब की बैटरी काफी पावरफुल है। यह सिलिकॉन कार्बन बैटरी फुल चार्ज पर 12 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक ऑफर करती है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस टैब में डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है। कंपनी का यह टैब 458 ग्राम का है। लेनोवो के इस नए टैब की खास बात है कि इसमें आपको Adobe Creative और Perplexity Pro जैसे ऐप प्रीलोडेड मिलेंगे।

Lenovo Idea Tab Plus के फीचर और स्पेसिफिकेशन लेनोवो का यह पैड 12.1 इंच के 2.5K LCD पैनल के साथ आता है। यह 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। टैब को कंपनी ने 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें कंपनी डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट दे रही है। टैब में दी गई बैटरी 10,200mAh की है। यह बैटरी 13 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक ऑफर करती है। दमदार साउंड के लिए टैब में डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। यह टैब लूना ग्रे, क्लाउड ग्रे और सैंड रोज कलर ऑप्शन में आता है।

