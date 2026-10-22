लेनोवो लाया प्रीमियम लैपटॉप, 15 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे तक चलेंगे; OLED डिस्प्ले भी

लेनोवो ने भारत में अपने दो प्रीमियम लैपटॉप मॉडल - Lenovo Yoga Pro 9n और Lenovo Yoga 9n 2-in-1 को लॉन्च कर दिया है। Yoga 9n 2-in-1 कन्वर्टिबल मॉडल है, जिसे आप टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं...

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 लैपटॉप की कीमत 3,54,990 रुपये से शुरू होती है।

हैवी फीचर्स, लंबी चलने वाली बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो लेनोवो के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ब्रांड अब भारत में दो फ्लैगशिप लैपटॉप मॉडल - Lenovo Yoga Pro 9n और Lenovo Yoga 9n 2-in-1 लेकर आया है। जैसा कि नाम से समझ आता है लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 का डिजाइन कन्वर्टिबल है। नई योगा सीरीज के लैपटॉप एनवीडिया RTX स्पार्क सुपरचिप पर चलते हैं और कंपनी का कहना है कि इनमें लेनोवो पावरहब और लेनोवो AI इंजन+ भी शामिल है। इन नए AI PC में OLED डिस्प्ले दिए गए हैं। योगा प्रो 9n में 15.3-इंच का 2.5K डिस्प्ले है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 में 16-इंच का बड़ा 2.8K पैनल दिया गया है। योगा प्रो 9n में 92.5Wh की बैटरी है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 में 99.9Wh की बैटरी दी गई है। इनकी कीमत तीन लाख रुपये से भी ज्यादा है। चलिए डिटेल में जानते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

भारत में लेनोवो योगा प्रो 9n और योगा 9n 2-इन-1 की कीमत भारत में लेनोवो योगा प्रो 9n की कीमत 3,19,990 रुपये से शुरू होती है। यह लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 की कीमत 3,54,990 रुपये से शुरू होती है। इसे खासतौर से लेनोवो डॉट कॉम के जरिए ही बेचा जाएगा। योगा प्रो 9n 'थंडर ग्रे' कलर में आता है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 'कॉस्मिक ब्लू' कलर में मिलेगा।

लेनोवो योगा प्रो 9n, योगा 9n 2-इन-1 के स्पेसिफिकेशन्स लेनोवो योगा प्रो 9n में 15.3-इंच का 2.5K (2,560x1,600 पिक्सेल) प्योरसाइट प्रो OLED डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और इसमें 48 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। इस स्क्रीन में 1,100 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है। यह डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। इसमें टचस्क्रीन ऑप्शन भी उपलब्ध है।

लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में 16 इंच की बड़ी 2.8K (2880x1800 पिक्सेल) रेजॉल्यूशन वाली 'प्योरसाइट प्रो' OLED टचस्क्रीन दी गई है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और इसमें 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। यह डिस्प्ले 1,100 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस देता है और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। दोनों लैपटॉप एनवीडिया RTX स्पार्क N1X प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इनमें एनवीडिया ब्लैकवेल RTX जीपीयू का कॉन्फिगरेशन दिया गया है। इनमें एनवीडिया ग्रेस सीपीयू का इस्तेमाल किया गया है।

दोनों मॉडल विंडोज 11 पर चलते हैं। योगा प्रो 9n में 128GB तक की LPDDR5X यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट है। लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में 64GB तक की LPDDR5X मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। योगा प्रो 9n में दो SSD स्लॉट दिए गए हैं, जो 4TB तक की कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। वहीं, योगा 9n 2-इन-1 में 1TB तक की SSD का सपोर्ट है।

9.2 मेगापिक्सेल कैमरा भी लेनोवो योगा प्रो 9n में 9.2 मेगापिक्सेल का एमआईपीआई आईआर कैमरा है। लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में भी यही कैमरा है। दोनों लैपटॉप वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करते हैं।

डॉल्बी एटमॉस साउंड, 6 स्पीकर का सेटअप दमदार साउंड के लिए, लेनोवो योगा प्रो 9n में लेनोवो के चार स्पीकर हैं, जिनमें दो 2W के ट्वीटर और दो 2W के वूफर शामिल हैं। योगा 9n 2-इन-1 में छह स्पीकर का सेटअप है, जिसमें दो 2W के ट्वीटर और चार 2W के वूफर हैं, साथ ही इसमें तीन 3D नॉइज-कैंसलिंग माइक्रोफोन भी दिए गए हैं। दोनों लैपटॉप में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है।