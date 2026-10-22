लेनोवो लाया प्रीमियम लैपटॉप, 15 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे तक चलेंगे; OLED डिस्प्ले भी
लेनोवो ने भारत में अपने दो प्रीमियम लैपटॉप मॉडल - Lenovo Yoga Pro 9n और Lenovo Yoga 9n 2-in-1 को लॉन्च कर दिया है। Yoga 9n 2-in-1 कन्वर्टिबल मॉडल है, जिसे आप टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं...
हैवी फीचर्स, लंबी चलने वाली बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो लेनोवो के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ब्रांड अब भारत में दो फ्लैगशिप लैपटॉप मॉडल - Lenovo Yoga Pro 9n और Lenovo Yoga 9n 2-in-1 लेकर आया है। जैसा कि नाम से समझ आता है लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 का डिजाइन कन्वर्टिबल है। नई योगा सीरीज के लैपटॉप एनवीडिया RTX स्पार्क सुपरचिप पर चलते हैं और कंपनी का कहना है कि इनमें लेनोवो पावरहब और लेनोवो AI इंजन+ भी शामिल है। इन नए AI PC में OLED डिस्प्ले दिए गए हैं। योगा प्रो 9n में 15.3-इंच का 2.5K डिस्प्ले है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 में 16-इंच का बड़ा 2.8K पैनल दिया गया है। योगा प्रो 9n में 92.5Wh की बैटरी है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 में 99.9Wh की बैटरी दी गई है। इनकी कीमत तीन लाख रुपये से भी ज्यादा है। चलिए डिटेल में जानते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition Intel Evo Core Ultra 9 285H (32GB RAM/1TB SSD/14.5" (36.8cm)/3K OLED Touchscreen/AI PC/Copilot+ PC/Windows 11/Office Home 2024 AI Now/Grey/1.5Kg), 83KF004CIN
- Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition Intel Evo Core Ultra 9 285H (32GB RAM/1TB SSD/14.5" (36.8cm)/3K OLED Touchscreen/AI PC/Copilot+ PC/Windows 11/Office Home 2024 AI Now/Grey/1.5Kg)
- 83KF004CIN
₹189990₹314890
खरीदिये
55% OFF
Lenovo Idea Tab ( Smartchoice) with Tab Pen | WiFi+5G |11" 2.5K IPS Display |6GB RAM + 128GB ROM (Expandable Upto 2TB)| MediaTek Dimensity 6300|7040mAh|4 Speakers| Grey
- Lenovo Idea Tab ( Smartchoice) with Tab Pen | WiFi+5G |11" 2.5K IPS Display |6GB RAM + 128GB ROM (Expandable Upto 2TB)| MediaTek Dimensity 6300|7040mAh|4 Speakers| Grey
₹23999₹53000
खरीदिये
29% OFF
Lenovo Yoga Slim 9 Intel Evo Core Ultra 7 258V Touchscreen Laptop (32GB RAM/1TB SSD/14 (35.5cm)/4K WQUXGA OLED/AI PC AI Now/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/1Yr ADP/Teal/1.2Kg), 83CX002LIN
- Lenovo Yoga Slim 9 Intel Evo Core Ultra 7 258V Touchscreen Laptop (32GB RAM/1TB SSD/14 (35.5cm)/4K WQUXGA OLED/AI PC AI Now/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/1Yr ADP/Teal/1.2Kg)
- 83CX002LIN
₹199990₹279890
खरीदिये
44% OFF
Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Evo Core Ultra 5 226V (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA OLED/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/Yoga Pen/1Yr ADP/Seashell/1.38Kg), 83JQ00GDIN Convertible Laptop
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Evo Core Ultra 5 226V (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA OLED/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/Yoga Pen/1Yr ADP/Seashell/1.38Kg)
- 83JQ00GDIN Convertible Laptop
₹119990₹215890
खरीदिये
47% OFF
Lenovo Yoga Slim 7 Smartchoice Aura Edition Intel Evo Core Ultra 7 256V (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA OLED/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 24/Seashell/1.19Kg), 83JX00H2IN AI Laptop
- Lenovo Yoga Slim 7 Smartchoice Aura Edition Intel Evo Core Ultra 7 256V (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA OLED/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 24/Seashell/1.19Kg)
- 83JX00H2IN AI Laptop
₹129990₹246490
खरीदिये
भारत में लेनोवो योगा प्रो 9n और योगा 9n 2-इन-1 की कीमत
भारत में लेनोवो योगा प्रो 9n की कीमत 3,19,990 रुपये से शुरू होती है। यह लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 की कीमत 3,54,990 रुपये से शुरू होती है। इसे खासतौर से लेनोवो डॉट कॉम के जरिए ही बेचा जाएगा। योगा प्रो 9n 'थंडर ग्रे' कलर में आता है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 'कॉस्मिक ब्लू' कलर में मिलेगा।
लेनोवो योगा प्रो 9n, योगा 9n 2-इन-1 के स्पेसिफिकेशन्स
लेनोवो योगा प्रो 9n में 15.3-इंच का 2.5K (2,560x1,600 पिक्सेल) प्योरसाइट प्रो OLED डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और इसमें 48 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। इस स्क्रीन में 1,100 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है। यह डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। इसमें टचस्क्रीन ऑप्शन भी उपलब्ध है।
लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में 16 इंच की बड़ी 2.8K (2880x1800 पिक्सेल) रेजॉल्यूशन वाली 'प्योरसाइट प्रो' OLED टचस्क्रीन दी गई है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और इसमें 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। यह डिस्प्ले 1,100 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस देता है और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। दोनों लैपटॉप एनवीडिया RTX स्पार्क N1X प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इनमें एनवीडिया ब्लैकवेल RTX जीपीयू का कॉन्फिगरेशन दिया गया है। इनमें एनवीडिया ग्रेस सीपीयू का इस्तेमाल किया गया है।
दोनों मॉडल विंडोज 11 पर चलते हैं। योगा प्रो 9n में 128GB तक की LPDDR5X यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट है। लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में 64GB तक की LPDDR5X मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। योगा प्रो 9n में दो SSD स्लॉट दिए गए हैं, जो 4TB तक की कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। वहीं, योगा 9n 2-इन-1 में 1TB तक की SSD का सपोर्ट है।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Evo, Core Ultra 5 226V, 16GB RAM, 1TB SSD, WUXGA OLED, 14 (35.5cm), Windows 11, Office 24, Seashell, 1.38Kg, Copilot+ PC, Yoga Pen, 1Yr ADP, 83JQ000XIN, Convertible Laptop
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 Intel Evo
- Core Ultra 5 226V
- 16GB RAM
₹134990₹151090
खरीदिये
21% OFF
Lenovo Yoga 7 Intel Evo Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits 2-in-1 Laptop (16GB/1TB SSD/Win 11/Office Home 2024/Digital Pen/3 Mon. Game Pass/Teal/1.5Kg), 83DJ00FXIN
- Lenovo Yoga 7 Intel Evo Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits 2-in-1 Laptop (16GB/1TB SSD/Win 11/Office Home 2024/Digital Pen/3 Mon. Game Pass/Teal/1.5Kg)
- 83DJ00FXIN
₹138000₹175000
खरीदिये
9.2 मेगापिक्सेल कैमरा भी
लेनोवो योगा प्रो 9n में 9.2 मेगापिक्सेल का एमआईपीआई आईआर कैमरा है। लेनोवो योगा 9n 2-इन-1 में भी यही कैमरा है। दोनों लैपटॉप वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करते हैं।
डॉल्बी एटमॉस साउंड, 6 स्पीकर का सेटअप
दमदार साउंड के लिए, लेनोवो योगा प्रो 9n में लेनोवो के चार स्पीकर हैं, जिनमें दो 2W के ट्वीटर और दो 2W के वूफर शामिल हैं। योगा 9n 2-इन-1 में छह स्पीकर का सेटअप है, जिसमें दो 2W के ट्वीटर और चार 2W के वूफर हैं, साथ ही इसमें तीन 3D नॉइज-कैंसलिंग माइक्रोफोन भी दिए गए हैं। दोनों लैपटॉप में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है।
15 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे चलेगा
लेनोवो योगा प्रो 9n में 92.5Wh की बैटरी है, जबकि योगा 9n 2-इन-1 में 99.9Wh की बैटरी दी गई है। दोनों ही 'रैपिड चार्ज एक्सप्रेस' को सपोर्ट करते हैं; कंपनी का दावा है कि 15 मिनट चार्ज करने पर इनसे तीन घंटे तक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें