GPS वाली धांसू स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, फुल चार्ज में 27 दिन चलेगी, गहरे पानी में भी काम करेगी
लेनोवो ने चीन में Watch GT Pro स्मार्टवॉच लॉन्च की है। खास बात यह है कि वॉच में डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS और 27 दिनों तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स हैं। वॉच 50 मीटर गहरे पानी में भी बिंदास काम कर सकती है। चलिए जानते हैं लेनोवो की इस वॉच में क्या-क्या मिलता है..
लेनोवो ने चीन में Watch GT Pro स्मार्टवॉच लॉन्च की है। कंपनी ने इसे खासतौर से आउटडोर एडवेंचर और फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया है। खास बात यह है कि वॉच में डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS और 27 दिनों तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स हैं। इतना ही नहीं, वॉच 50 मीटर गहरे पानी में भी बिंदास काम कर सकती है। Watch GT Pro की कीमत 899 युआन (करीब 11,500 रुपये) है और यह अब जेडी डॉट कॉम पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। चलिए जानते हैं लेनोवो की इस वॉच में क्या-क्या मिलता है...
एमोलेड और स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्प्ले
इस स्मार्टवॉच में 466×466 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली 1.43-इंच की AMOLED डिस्प्ले है। स्क्रैच से बचाने के लिए स्क्रीन पर कॉर्निंग ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। लेनोवो ने इस वॉच को जिंक-मैग्नीशियम अलॉय फ्रेम, फाइबरग्लास-रीइन्फोर्स्ड नायलॉन बैक, स्टेनलेस स्टील बटन और सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ बनाया है। यह वॉच Android और iOS दोनों प्लेटफॉर् पर काम कर सकती है। यह ब्लूटूथ 5.3 के साथ आती है और यूजर्स को ब्लूटूथ कॉल करने, कॉल हिस्ट्री चेक करने और सीधे वॉच से नोटिफिकेशन देखने की सुविधा देती है।
सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GPS
डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS सिस्टम आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान लोकेशन ट्रैकिंग की सटीकता को बेहतर बनाता है। लेनोवो ने एल्टीट्यूड और बैरोमेट्रिक प्रेशर के लिए सेंसर भी शामिल किए हैं, साथ ही एक डिजिटल कंपास भी दिया है। इन फीचर्स का मकसद रियल-टाइम में नेविगेशन और फिटनेस ट्रैकिंग को सपोर्ट करना है।
ढेर सारे हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स
वॉच GT प्रो 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की वर्कआउट शामिल हैं। यह वॉच 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस है, जिससे इसे तैराकी के दौरान भी बेझिझक पहना जा सकता है। लेनोवो ने वॉच में एक डेडिकेटेड स्विमिंग एल्गोरिदम भी जोड़ा है जो स्ट्रोक, पेस, लैप्स, ड्यूरेशन और बर्न हुई कैलोरी को ट्रैक करता है।
वॉच में मिलने वाले हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स में कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मापने और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल हैं। स्लीप ट्रैकिंग हल्की, गहरी और REM नींद के चरणों को अलग-अलग करके नींद की क्वालिटी के बारे में जानकारी देती है।
लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग
इस वॉच में 470mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह लॉन्ग एंड्योरेंस मोड में एक बार चार्ज करने पर 27 दिनों तक चल सकती है और ज्यादा इस्तेमाल करने पर लगभग 7 दिनों तक चल सकती है। इसे मैग्नेटिक केबल से चार्ज होने में लगभग तीन घंटे लगते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
