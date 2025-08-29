नहीं देखा होगा ऐसा लैपटॉप, इसकी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में घूमा सकेंगे

लेनोवो ऐसे यूनिक लैपटॉप मॉडल पर काम कर रहा है, जिसकी डिस्प्ले को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉजीशन में रोटेट कर सकेंगे। कंपनी अगले महीने बर्लिन में होने वाले IFA टेक शो में इसे शोकेस कर सकती है। देखें पहली झलक

Fri, 29 Aug 2025 09:15 PM

जल्द बाजार में एक ऐसा लैपटॉप आने वाला है, जिसके डिस्प्ले को यूजर अपनी सुविधा के अनुसार हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल रोटेट कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, लेनोवो ऐसे यूनिक लैपटॉप मॉडल पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि लेनोवो अगले महीने बर्लिन में होने वाले IFA (इंटरनेशनेल फंकऑस्टेलुंग) टेक शो में नए प्रोडक्ट्स की घोषणा करने की तैयारी कर रही है, लेकिन शुरुआती लीक से पहले ही इसकी झलक मिल गई है। कहा जा रहा है कि कंपनी रोटेटिंग डिस्प्ले तकनीक पर काम कर रही है, और एक जाने-माने टिप्स्टर ने लेनोवो के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट लैपटॉप का खुलासा किया है जिसकी स्क्रीन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के बीच फ्लिप करती है।

हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तरह से यूज कर सकेंगे डिस्प्ले टिप्स्टर इवान ब्लास ने एक्स पर लेनोवो के कॉन्सेप्ट लैपटॉप के बारे में डिटेल शेयर की है, जिसे कथित तौर पर "प्रोजेक्ट पिवो" नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसे IFA ट्रेड शो में शोकेस किया जाएगा, जो 5 सितंबर से 9 सितंबर तक बर्लिन में होगा। पोस्ट में एक पारंपरिक डिस्प्ले दिखाने वाली एक इमेज शामिल है जो फिजिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बीच घूमती है। डिजाइन दो प्रमुख मोड का सपोर्ट करता है - पोर्ट्रेट, अतिरिक्त वर्टिकल स्क्रीन स्पेस के लिए जो पढ़ने या कोडिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, और लैंडस्केप, स्टैंडर्ड लैपटॉप यूज के लिए।

इवान ब्लास का ट्वीट