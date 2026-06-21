16 इंच स्क्रीन, 32GB रैम वाला तेजतर्रार लैपटॉप लाया ब्रांड, बैटरी और प्रोसेसर भी पावरफुल

Lenovo ThinkPad P16s (2026) Workstation Laptop: लेनोवो ने अपने पावरफुल लैपटॉप के तौर लेनोवो थिंकपैड P16s (2026) वर्कस्टेशन लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। यह 32GB रैम के साथ आता है और इसमें इंटेल का शक्तिशाली प्रोसेसर है।

Lenovo ThinkPad P16s (2026) Workstation Laptop: लेनोवो ने आधिकारिक तौर पर नया ThinkPad P16s (2026) पेश किया है, जो इंजीनियर्स, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोफेशनल वर्कस्टेशन लैपटॉप है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है, जहां यह जेडी डॉट कॉम पर लिस्टेड है, जिसमें कई कॉन्फिगरेशन पहले से ही खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। पहली बिक्री कल से शुरू होने वाली है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

पावरफुल इंटेल कोर प्रोसेसर वर्तमान में उपलब्ध मॉडल इंटेल के कोर अल्ट्रा 7 356H प्रोसेसर से लैस है। लेनोवो ने ज्यादा शक्तिशाली कोर अल्ट्रा 9 386H प्रोसेसर वाले एक हाई-एंड वर्जन की भी घोषणा की है, हालांकि यह मॉडल अभी तक बिक्री के लिए लिस्टेड नहीं किया गया है। नए प्रोसेसर को प्रोफेशनल वर्कलोड की मांग के लिए दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

हाई क्वालिटी OLED डिस्प्ले थिंकपैड P16s (2026) 16-इंच OLED डिस्प्ले के साथ आता है जो 2880×1800 पिक्सेल का रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह कॉम्बीनेशन शार्प विजुअल, वाइब्रेंट कलर्स और स्मूद मोशन प्रदान करता है। लेनोवो उन यूजर्स के लिए एक ऑप्शनल टचस्क्रीन वर्जन भी पेश कर रहा है जो टच इनपुट पसंद करते हैं।

कॉन्फिगरेशन के आधार पर, ग्राहक इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स या डेडिकेटेड NVIDIA प्रोफेशनल जीपीयू के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। उपलब्ध ऑप्शन्स में आरटीएक्स प्रो 500 और आरटीएक्स प्रो 1000 ग्राफिक्स कार्ड शामिल हैं। लेनोवो ने ज्यादा शक्तिशाली आरटीएक्स प्रो 2000 जीपीयू से लैस एक फ्यूचर वर्जन की भी पुष्टि की है, जो हैवी ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग जरूरत वाले यूजर्स को टारगेट करता है।

मेमोरी, बैटरी और कनेक्टिविटी वर्तमान में उपलब्ध सभी मॉडल 32GB रैम और 1TB PCIe Gen 4 SSD के साथ आते हैं, जो भरपूर मेमोरी और तेज स्टोरेज प्रदान करते हैं। लैपटॉप एक बड़ी 90Wh बैटरी से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, एचडीएमआई 2.0, दो यूएसबी-ए पोर्ट, एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक और एक आरजे 45 ईथरनेट पोर्ट मिलता है, जो इसे ऑफिस और प्रोफेशनल दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है।