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16 इंच स्क्रीन, 32GB रैम वाला तेजतर्रार लैपटॉप लाया ब्रांड, बैटरी और प्रोसेसर भी पावरफुल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Lenovo ThinkPad P16s (2026) Workstation Laptop: लेनोवो ने अपने पावरफुल लैपटॉप के तौर लेनोवो थिंकपैड P16s (2026) वर्कस्टेशन लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। यह 32GB रैम के साथ आता है और इसमें इंटेल का शक्तिशाली प्रोसेसर है।

16 इंच स्क्रीन, 32GB रैम वाला तेजतर्रार लैपटॉप लाया ब्रांड, बैटरी और प्रोसेसर भी पावरफुल

Lenovo ThinkPad P16s (2026) Workstation Laptop: लेनोवो ने आधिकारिक तौर पर नया ThinkPad P16s (2026) पेश किया है, जो इंजीनियर्स, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोफेशनल वर्कस्टेशन लैपटॉप है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है, जहां यह जेडी डॉट कॉम पर लिस्टेड है, जिसमें कई कॉन्फिगरेशन पहले से ही खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। पहली बिक्री कल से शुरू होने वाली है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

पावरफुल इंटेल कोर प्रोसेसर

वर्तमान में उपलब्ध मॉडल इंटेल के कोर अल्ट्रा 7 356H प्रोसेसर से लैस है। लेनोवो ने ज्यादा शक्तिशाली कोर अल्ट्रा 9 386H प्रोसेसर वाले एक हाई-एंड वर्जन की भी घोषणा की है, हालांकि यह मॉडल अभी तक बिक्री के लिए लिस्टेड नहीं किया गया है। नए प्रोसेसर को प्रोफेशनल वर्कलोड की मांग के लिए दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

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हाई क्वालिटी OLED डिस्प्ले

थिंकपैड P16s (2026) 16-इंच OLED डिस्प्ले के साथ आता है जो 2880×1800 पिक्सेल का रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह कॉम्बीनेशन शार्प विजुअल, वाइब्रेंट कलर्स और स्मूद मोशन प्रदान करता है। लेनोवो उन यूजर्स के लिए एक ऑप्शनल टचस्क्रीन वर्जन भी पेश कर रहा है जो टच इनपुट पसंद करते हैं।

कॉन्फिगरेशन के आधार पर, ग्राहक इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स या डेडिकेटेड NVIDIA प्रोफेशनल जीपीयू के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। उपलब्ध ऑप्शन्स में आरटीएक्स प्रो 500 और आरटीएक्स प्रो 1000 ग्राफिक्स कार्ड शामिल हैं। लेनोवो ने ज्यादा शक्तिशाली आरटीएक्स प्रो 2000 जीपीयू से लैस एक फ्यूचर वर्जन की भी पुष्टि की है, जो हैवी ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग जरूरत वाले यूजर्स को टारगेट करता है।

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मेमोरी, बैटरी और कनेक्टिविटी

वर्तमान में उपलब्ध सभी मॉडल 32GB रैम और 1TB PCIe Gen 4 SSD के साथ आते हैं, जो भरपूर मेमोरी और तेज स्टोरेज प्रदान करते हैं। लैपटॉप एक बड़ी 90Wh बैटरी से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, एचडीएमआई 2.0, दो यूएसबी-ए पोर्ट, एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक और एक आरजे 45 ईथरनेट पोर्ट मिलता है, जो इसे ऑफिस और प्रोफेशनल दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

अल्ट्रा 7 टचस्क्रीन मॉडल के लिए कीमत 15,799 युआन (लगभग 2.20 लाख रुपये) से शुरू होती है, जबकि आरटीएक्स प्रो 500 और आरटीएक्स प्रो 1000 वेरिएंट की कीमत क्रमशः 19,999 युआन (लगभग 2.78 लाख रुपये) और 22,999 युआन (लगभग 3.20 लाख रुपये) है। अल्ट्रा 9 386एच और आरटीएक्स प्रो 2000 वर्जन के बाद की तारीख में आने की उम्मीद है।

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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