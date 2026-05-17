14 इंच स्क्रीन वाले लैपटॉप में 96GB रैम, 2TB स्टोरेज और OLED डिस्प्ले भी; बैटरी भी जबर्दस्त

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 laptop Launched: लेनोवो ने यूरोजोन में नया Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 लॉन्च किया है। इसे AMD के लेटेस्ट रायजेन AI Pro प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश OLED डिस्प्ले ऑप्शन और 96GB तक रैम के साथ अपडेट किया गया है। देखें कीमत और खासियत

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 laptop Launched: तेजतर्रार परफॉर्मेंस, हैवी रैम और दमदार डिस्प्ले वाला लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो लेनोवो का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेनोवो ने यूरोजोन में नया Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 लॉन्च किया है। इस कॉम्पैक्ट वर्कस्टेशन लैपटॉप को AMD के लेटेस्ट रायजेन AI Pro प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश OLED डिस्प्ले ऑप्शन और 96GB तक की मेमोरी कॉन्फिगरेशन के साथ अपडेट किया गया है। कितनी है कीमत और इसमें और क्या-क्या खास दिया गया है, चलिए डिटेल में बताते हैं...

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 की खासियत गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, नया 14-इंच का थिंकपैड, एएमडी के Gorgon Point प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें ज्यादा पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में वर्कस्टेशन-लेवल हार्डवेयर की जरूरत होती है। लेनोवो इस मशीन को दो प्रोसेसर ऑप्शन्स - AMD रायजेन AI 5 Pro 440 और ज्यादा पावरफुल रायजेन AI 9 HX Pro 470 के साथ पेश कर रहा है

मेमोरी की बात करें तो, लेनोवो DDR5-5600 कॉन्फिगरेशन की एक बड़ी रेंज पेश कर रहा है, जो 16GB से शुरू होकर 24GB, 32GB, 48GB, 64GB जैसे कई ऑप्शन्स के जरिए 96GB तक जाती है। स्टोरेज ऑप्शन्स में PCIe 4.0 और PCIe 5.0 SSDs शामिल हैं, जिनकी कैपेसिटी 2TB तक है।

लेनोवो, ग्राहकों को उनकी मशीन के इस्तेमाल के तरीके के आधार पर कई डिस्प्ले ऑप्शन भी दे रहा है। इसके बेस मॉडल में 14-इंच के WUXGA IPS पैनल लगे हैं, जबकि इसके ज्यादा महंगे वर्जन में 500 निट्स की ज्यादा चमकदार स्क्रीन दी गई है, जिसमें पूरा sRGB कवरेज, टच सपोर्ट और लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिलता है। इसका सबसे खास ऑप्शन है 14-इंच का 2.8K OLED डिस्प्ले, जिसमें 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर कवरेज मिलता है। यह DisplayHDR True Black 500 को भी सपोर्ट करता है।

लैपटॉप में कम से कम 60Wh की बैटरी मिलती है, हालांकि लेनोवो उन यूजर्स के लिए 75Wh की एक ऑप्शनल बैटरी भी देता है, जिन्हें ज्यादा देर तक चलने वाली बैटरी चाहिए। कनेक्टिविटी की बात करें तो, इस वर्कस्टेशन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X61 sub-6 गीगाहर्ट्ज 5G मॉड्यूल के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है, और इसमें USB-A, थंडरबोल्ट 4, एचडीएमआई, RJ-45 ईथरनेट, हेडफोन जैक, नैनो-सिम सपोर्ट और यहां तक कि एक स्मार्ट कार्ड रीडर जैसे पोर्ट भी शामिल हैं।