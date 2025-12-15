10200mAh की जंबो बैटरी, 12GB रैम, 12.1 इंच की स्क्रीन, Stylus के साथ लॉन्च हुआ Lenovo Tab, इतनी है कीमत
Lenovo ने भारत में नया Idea Tab Plus टैबलेट लॉन्च किया है, जिसमें 5G कनेक्टिविटी, स्टाइलस सपोर्ट, बड़े डिस्प्ले और रोज़मर्रा के यूज़ के लिए बढ़िया फीचर्स शामिल हैं। जानें Lenovo Idea Tab Plus की कीमत और स्पेसिफिकेशन।
Lenovo ने भारत में अपने मिड-रेंज टैबलेट लाइनअप में एक नया ऑप्शन पेश किया है Lenovo Idea Tab Plus। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पढ़ाई, रोजमर्रा का काम, मीडिया कंज़म्पशन और हल्की-फुल्की प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ा, शक्तिशाली और आधुनिक टैबलेट चाहते हैं। Idea Tab Plus 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ उपलब्ध है, ताकि आप इंटरनेट स्पीड की कमी महसूस न करें और कहीं भी तेज डेटा कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकें। Idea Tab Plus में टैबलेट दिन-भर बैटरी लाइफ़ के साथ आता है और बड़े स्क्रीन साइज पर पिक्चर और वीडियो का अनुभव शानदार बना देता है।
भारत में Lenovo Idea Tab Plus की कीमत
Wi-Fi और बेसिक 5G वेरिएंट के Tab की कीमत 27,999 रुपए से शुरू होती है। वहीं 12GB RAM, 256GB स्टोरेज और 5G कनेक्टिविटी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपए है। टैबलेट पर एक साल की स्टैंडर्ड कैरी-इन वारंटी मिलती है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।
Lenovo Idea Tab Plus के शानदार फीचर्स
Lenovo Idea Tab Plus को भारत में 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। साथ में स्टाइलस सपोर्ट भी उपलब्ध है। यह फीचर उन उपयोगकर्ताओं के लिए खास है जो नोट-टेकिंग, ड्रॉइंग या डिज़ाइन वर्क करना पसंद करते हैं। इस टैबलेट में 2.5K रेज़ोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 12.1 इंच का IPS डिस्प्ले है। लेनोवो का कहना है कि पैनल 800 निट्स तक की ब्राइटनेस देता है। इसमें मेटल बॉडी है, मोटाई 6.29 मिमी है और वजन लगभग 530 ग्राम है। यह टैबलेट केवल लूना ग्रे रंग में उपलब्ध है।
परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी की बात करें तो, Idea Tab Plus में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर लगा है। इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज है, साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प भी है।
Lenovo Idea Tab Plus में 10,200mAh की बैटरी है और यह USB-C के जरिए 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Lenovo ने इसके इस्तेमाल के सटीक अनुमान साझा नहीं किए हैं, लेकिन इसकी क्षमता से पता चलता है कि यह पूरे दिन के सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसमें वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा और दस्तावेज स्कैनिंग और सामान्य फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर कैमरा दिया गया है।
