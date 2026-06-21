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भारत में धूम मचाएगा 9 JBL स्पीकर वाला टैबलेट, सबको नचा देगा साउंड, 12 इंच स्क्रीन और 10200mAh बैटरी भी

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Lenovo Tab Plus Gen 2 अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह टैबलेट कई दमदार स्पेसिफिकेशन पैक करता है। स्पीकर में 9 स्पीकर है और यह टैब पोर्टेबल स्पीकर का भी काम करता है। इसमें 12.1 इंच का डिस्प्ले है। टैब की माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव हो गई है।

भारत में धूम मचाएगा 9 JBL स्पीकर वाला टैबलेट, सबको नचा देगा साउंड, 12 इंच स्क्रीन और 10200mAh बैटरी भी

Lenovo का पावरफुल अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। लेनोवो ने 16 जून को ग्लोबल मार्केट में अपना नया Tab Plus Gen 2 टैबलेट लॉन्च किया था। अब यह भारत में भी लॉन्च होने के लिए तैयार है, क्योंकि Amazon India पर इसकी माइक्रोसाइट लिस्ट हो गई है, जिससे इसके सभी खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत में आने वाला मॉडल वैसा ही होगा जैसा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टेबल स्पीकर का भी काम करेगा और इसमें 9 स्पीकर सेटअप मिलेगा। अपकमिंग टैब में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं…

Lenovo Tab Plus Gen 2 के स्पेसिफिकेशन्स

लेनोवो टैब प्लस जेन 2 अब अमेजन इंडिया पर लिस्टेड है, और अपनी माइक्रोसाइट के माध्यम से, ब्रांड ने अपकमिंग टैबलेट के खास फीचर्स का खुलासा किया है। टैब मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है और गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च और लेनोवो एआई लाइव ट्रांसक्रिप्ट जैसे एआई फीचर्स से लैस है। इसमें 12.1 इंच का 2.5K LCD डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 2560×1600 पिक्सेल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, 98% DCI-P3 कलर सरगम ​​और 249 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। डिस्प्ले HDR10 और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। टैब आंखों की सुरक्षा के लिए आईसेफ डिस्प्ले, लो ब्लू लाइट, कलर एक्यूरेट डिस्प्ले और टीयूवी रीनलैंड सर्टिफिकेशन जैसे फीचर्स के साथस आता है।

Lenovo Tab Plus Gen 2
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पोर्टबल स्पीकर का भी काम करेगा टैबलेट

दमदार ऑडियो के लिए, Lenovo Tab Plus Gen 2 में 7.2 चैनल सिनेमैटिक ऑडियो, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट और JBL की साउंड ट्यूनिंग वाले 9 JBL स्पीकर दिए गए हैं। स्पीकर सेटअप में 4 ट्वीटर, 3 वूफर और 2 पैसिव रेडिएटर शामिल हैं। इसे Hi-Res Audio और Hi-Res Audio Wireless का सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसके अलावा, टैब में डायनामिक मोड, मूवी मोड और म्यूजिक मोड जैसे ऑडियो मोड भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस टैबलेट को ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। मूवी मोड में साफ आवाज के लिए 'डायलॉग एन्हांसर' फीचर है, जबकि म्यूजिक मोड में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए कस्टम इक्वलाइजर की सुविधा मिलती है।

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2TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज

इसके स्टोरेज और कनेक्टिविटी स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, यह डिवाइस 8GB रैम और 256GB तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें exFAT सपोर्ट वाले माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक का एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी लगाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.4 और Wi-Fi 6 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। टैबलेट में 10,200mAh की बैटरी है और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह 15 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग और 52 घंटे तक YouTube Music प्लेबैक की सुविधा देता है। इसके अलावा, लेनोवो Android 17 और Android 18 अपग्रेड के साथ-साथ चार साल के सिक्योरिटी अपडेट या 2030 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी दे रहा है।

AI फीचर्स के बारे में और बात करें तो, Lenovo AI Live Transcript रियल-टाइम में कैप्शन और ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। इससे यूजर्स जो देख रहे हैं उसे तुरंत समझ सकते हैं, रियल-टाइम में भाषा की रुकावटों को दूर कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से उसमें डूबे रह सकते हैं।

lenovo tab plus gen 2
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लेनोवो स्मार्टकनेक्ट में कई फीचर दिए गए हैं, जैसे आसानी से फाइल शेयर करने के लिए Share Hub, अलग-अलग डिवाइस पर आसानी से नेविगेट करने के लिए Cross Control, Android ऐप्स को Windows PC पर स्ट्रीम करने के लिए App Streaming, और डिवाइस के बीच तुरंत कॉपी-पेस्ट करने के लिए Smart Clipboard। डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन मिनिमलिस्ट है, जिसमें किनारे सॉफ्ट हैं और लाइट टोन है। इसमें शोल्डर स्ट्रैप, कस्टम-फिट स्लीव और कवर के अंदर स्टाइलस लूप जैसे एक्सेसरीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

भारतीय बाजार में इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में लेनोवो ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, Amazon India की माइक्रोसाइट अब लाइव हो चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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