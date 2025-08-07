15.6 इंच स्क्रीन और 32GB तक रैम, लेनोवो लाया तेजतर्रार लैपटॉप, बस इतनी है कीमत

लेनोवो ने भारत में अपने LOQ लैपटॉप को एनवीडिया के जीफोर्स आरटीएक्स 50 सीरीज जीपीयू के साथ अपडेट किया है। नए LOW 15IRX10 लैपटॉप को इंटेल कोर i7-14700HX प्रोसेसर, एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5060 जीपीयू और 32GB तक रैम के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है।

लेनोवो ने भारत में अपने LOQ लैपटॉप को एनवीडिया के जीफोर्स आरटीएक्स 50 सीरीज जीपीयू के साथ अपडेट किया है। नए LOW 15IRX10 लैपटॉप को इंटेल कोर i7-14700HX प्रोसेसर, एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5060 जीपीयू और 32GB तक रैम के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। इन वेरिएंट्स के बारे में दावा किया गया है कि ये सभी यूजर्स के लिए ज्यादा परफॉर्मेंस ऑप्शन्स और कॉन्फिगरेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। लैपटॉप में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए लेनोवो की LA1 AI चिप, 165 हर्ट्ज तक के हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और हाइपरचैंबर कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

इतनी है लैपटॉप की कीमत 13th जेनरेशन के इंटेल कोर i5-13450HX सीपीयू और एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5050 जीपीयू वाले लेनोवो LOQ (15IRX10) की शुरुआती कीमत 99,023 रुपये है। 13th जेनरेशन के कोर i7-13650HX सीपीयू वाले इसी मॉडल की शुरुआती कीमत 1,03,877 रुपये है। वहीं, एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5060 जीपीयू वाले 14th जेनरेशन के कोर i7-14700HX चिप वेरिएंट की कीमत कम से कम 1,23,798 रुपये है। ऊपर बताए गए सभी कॉन्फिगरेशन, साथ ही अतिरिक्त कस्टम-टू-ऑर्डर (CTO) ऑप्शन्स, भारत में लेनोवो इंडिया वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

नए लैपटॉप की खासियत लेनोवो के नए गेमिंग लैपटॉप में इंटेल कोर i7-14700HX प्रोसेसर तक का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें 16GB या 32GB तक रैम और 512GB या 1TB तक एसएसडी स्टोरेज के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। LOQ लैपटॉप (15IRX10) में एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5050 या आरटीएक्स 5060 जीपीयू के साथ 8GB GDDR7 VRAM दिया गया है।

लैपटॉप 15.6 इंच के डिस्प्ले से लैस है, जिसमें WQHD (2560x1440 पिक्सेल) तक का रिजॉल्यूशन, 350 निट्स तक की ब्राइटनेस और 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है। इसमें दो माइक्रोफोन के साथ 5 मेगापिक्सेल का वेबकैम है। LOG 15IRX10 में एक फुल-साइज गेमिंग कीबोर्ड है, जिसके बटनों के पीछे सफेद लाइटिंग या 24-जोन RGB लाइटिंग है।