लेनोवो लाया दो जबर्दस्त टैब, मिलेगा 11 इंच तक का डिस्प्ले, बैटरी और प्रोसेसर भी दमदार
लेनोवो लाया दो जबर्दस्त टैब, मिलेगा 11 इंच तक का डिस्प्ले, बैटरी और प्रोसेसर भी दमदार

लेनोवो ने इंडियन मार्केट में अपने दो नए पैड को लॉन्च किया है। कंपनी के इन नए पैड का नाम Lenovo Idea Tab 5G और Lenovo Tab है। नए टैब 7040mAh तक की बैटरी और 11 इंच तक के डिस्प्ले के साथ आते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:44 AM
लेनोवो आइडिया टैब 5G की शुरुआत कीमत 17999 रुपये है। वहीं, लेनोवो टैब की कीमत 10,999 से शुरू होती है। इन टैब को आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, लेनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। आइडिया टैब 5G ग्रे और लेनोवो टैब पोलर ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। कंपनी के नए टैब 7040mAh तक की बैटरी और 11 इंच तक के डिस्प्ले के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में।

लेनोवो लाया दो जबर्दस्त टैब, मिलेगा 11 इंच तक का डिस्प्ले, बैटरी और प्रोसेसर भी दमदार

लेनोवो आइडिया टैब 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस टैब में 2.5K रेजॉलूशन के साथ 11 इंच का डिस्प्ले दे रही है। टैब में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसमें आपको 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा। टैब 8जीबी तक की रैम और 256 के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। यह डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 8 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 7040mAh की है। यह बैटरी 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, वाई-फाई 5 और ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है। दमदार साउंड के लिए इसमें आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है।

लेनोवो टैब के फीचर और स्पेसिफिकेशन

लेनोवो टैब में आपको फुल एचडी रेजॉलूशन के साथ 10.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। टैब में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। इसमें आपको 400 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा। टैब 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें कंपनी हीलियो G85 चिपसेट दे रही है। टैब का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। टैब की बैटरी 5100mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Gadgets Hindi News

