डील! Lenovo का लैपटॉप 15 हजार रुपये से कम में, AI फीचर्स और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट
लेनोवो का पावरफुल Chromebook लैपटॉप ग्राहकों को खास छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
अगर आपको लगता है कि कम कीमत पर Lenovo जैसे भरोसेमंद ब्रैंड का लैपटॉप नहीं खरीदा जा सकता तो आप गलत हैं। नया दौर Chromebook मॉडल्स का है और बजट प्राइस पर ढेरों ऐप्स के सपोर्ट के साथ इनके खरीददार बढ़े हैं। खास बात यह है कि Lenovo 100e Chromebook Gen 4 मॉडल तो 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर मिल रहा है। इस लैपटॉप पर अलग से बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।
Lenovo क्रोमबुक में कॉम्पैक्ट डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड के अलावा ChromeOS का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ यूजर्स को क्लीन और स्मूद इंटरफेस मिलता है और इसका बूट टाइम तो 10 सेकेंड से भी कम है। मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी के अलावा इसमें ढेर सारे ऐप्स का सपोर्ट दिया जा रहा है। दावा है कि फुल चार्ज होने पर इसके साथ 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। इसमें Gemini AI टूल का सपोर्ट दिया गया है।
ऑफर्स के बाद सस्ता हुआ लैपटॉप
लेनोवो का क्रोमबुक मॉडल Lenovo 100e Chromebook 82W0001DHA ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 14,990 रुपये पर लिस्टेड है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत 10,500 रुपये तक की अधिकतम छूट ऑफर की जा रही है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
ऐसे हैं Lenovo क्रोमबुक के फीचर्स
लेनोवो डिवाइस में 11.6 इंच का HD एंटी-ग्लेयर 60Hz डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 250nits की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। लैपटॉप में Gen 4 MediaTek MediaTek Kompanio 528 प्रोसेसर के अलावा ChromeOS मिलता है। इसमें 4GB रैम के साथ 64GB EMMC स्टोरेज मिल रहा है। दमदार बैटरी वाले डिवाइस का वजन केवल 1.23 किलोग्राम है और इसपर 1 साल की वारंटी ऑफर की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
