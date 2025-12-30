Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lenovo Laptop under 15000 rupees offering ChromeOS and AI features
डील! Lenovo का लैपटॉप 15 हजार रुपये से कम में, AI फीचर्स और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट

डील! Lenovo का लैपटॉप 15 हजार रुपये से कम में, AI फीचर्स और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट

संक्षेप:

लेनोवो का पावरफुल Chromebook लैपटॉप ग्राहकों को खास छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Dec 30, 2025 05:44 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपको लगता है कि कम कीमत पर Lenovo जैसे भरोसेमंद ब्रैंड का लैपटॉप नहीं खरीदा जा सकता तो आप गलत हैं। नया दौर Chromebook मॉडल्स का है और बजट प्राइस पर ढेरों ऐप्स के सपोर्ट के साथ इनके खरीददार बढ़े हैं। खास बात यह है कि Lenovo 100e Chromebook Gen 4 मॉडल तो 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर मिल रहा है। इस लैपटॉप पर अलग से बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

Lenovo क्रोमबुक में कॉम्पैक्ट डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड के अलावा ChromeOS का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ यूजर्स को क्लीन और स्मूद इंटरफेस मिलता है और इसका बूट टाइम तो 10 सेकेंड से भी कम है। मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी के अलावा इसमें ढेर सारे ऐप्स का सपोर्ट दिया जा रहा है। दावा है कि फुल चार्ज होने पर इसके साथ 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। इसमें Gemini AI टूल का सपोर्ट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Lenovo का लैपटॉप अब केवल ₹9999 में, Flipkart पर खत्म होने वाली है सेल

ऑफर्स के बाद सस्ता हुआ लैपटॉप

लेनोवो का क्रोमबुक मॉडल Lenovo 100e Chromebook 82W0001DHA ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 14,990 रुपये पर लिस्टेड है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत 10,500 रुपये तक की अधिकतम छूट ऑफर की जा रही है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:कर लो इंतजार! 2026 में आ रहे हैं ये पांच सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

ऐसे हैं Lenovo क्रोमबुक के फीचर्स

लेनोवो डिवाइस में 11.6 इंच का HD एंटी-ग्लेयर 60Hz डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 250nits की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। लैपटॉप में Gen 4 MediaTek MediaTek Kompanio 528 प्रोसेसर के अलावा ChromeOS मिलता है। इसमें 4GB रैम के साथ 64GB EMMC स्टोरेज मिल रहा है। दमदार बैटरी वाले डिवाइस का वजन केवल 1.23 किलोग्राम है और इसपर 1 साल की वारंटी ऑफर की जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
