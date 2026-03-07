200MP कैमरा और 7.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा लेनोवो का नया स्मार्टफोन
लेनोवो अपने आने वाले स्मार्टफोन के लिए कुछ अनोखे हार्डवेयर की टेस्टिंग कर रहा है। पॉपुलर टिप्स्टर के अनुसार, लेनोवो अभी अपने अगले फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल के बड़े सेंसर वाले पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे की टेस्टिंग कर रहा है।
बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल कैमरे वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो लेनोवो का अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेनोवो अब एक धांसू स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। एक नई लीक से पता चलता है कि लेनोवो अपने आने वाले स्मार्टफोन के लिए कुछ अनोखे हार्डवेयर की टेस्टिंग कर सकता है। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के वीबो पोस्ट के मुताबिक, लेनोवो अभी अपने अगले फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल के बड़े सेंसर वाले पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे की टेस्टिंग कर रहा है। इस फोन का केवल कैमरा ही दमदार नहीं है, इसमें बड़ा डिस्प्ले भी मिलेगा, जो मार्केट में उपलब्ध कई मॉडल्स से काफी बड़ा होगा।
लीक में आगे कहा गया है कि लेनोवो कथित तौर पर 1.5K एलसीडी पैनल पर काम कर रहा है, हालांकि डेवलपमेंट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। कंपनी डिस्प्ले के मामले में कुछ हटके करने की तैयारी में है। टिप्स्टर ने इसे "बड़ी स्क्रीन वाला डिजाइन" बताया है। कहा जा रहा है कि, लेनोवो ने लगभग 7.5 इंच के चौड़े, फ्लैट डिस्प्ले की टेस्टिंग शुरू कर दी है।
बड़ा डिस्प्ले पसंद करने वाले यूजर्स पर फोकस
इस साइज की स्क्रीन अपकमिंग फोन को ट्रेडिशनल स्मार्टफोन और छोटे टैबलेट के बीच कहीं रखेगी, जिससे पता चलता है कि लेनोवो उन यूजर्स के लिए एक नई कैटेगरी या खास डिवाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो बड़े डिस्प्ले पसंद करते हैं।
पोस्ट के नीचे कमेंट्स में, कुछ यूजर्स ने स्मार्टफोन मार्केट में लेनोवो की पोजीशन पर भी चर्चा की। एक यूजर ने कहा कि ब्रांड के फोन उतने पॉपुलर नहीं लगते जितने 2021 के आसपास थे, जब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जैसे चिप्स वाले डिवाइस को बड़े पैमाने पर मजबूत वैल्यू ऑप्शन माना जाता था।
डिजिटल चैट स्टेशन ने जवाब में कहा कि लेनोवो को रियलमी और रेडमी जैसी कंपनियों के साथ कीमत पर मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। इन ब्रांड्स की एग्रेसिव प्राइसिंग ने लेनोवो के लिए मिड-रेंज मार्केट को और मुश्किल बना दिया है।
टिप्स्टर ने यह भी साफ किया कि अभी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस “एवरेज” है, और कहा कि इन नए डिजाइनों को मास प्रोडक्शन में लाने की दिशा में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
बता दें कि, लेनोवो के सब-ब्रांड मोटोरोला ने MWC 2026 में अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन पेश किया। Razr Fold नाम के इस फोन में 8.1-इंच 2K LTPO इनर स्क्रीन और 6.6-इंच आउटर स्क्रीन है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें तीन 50-मेगापिक्सेल कैमरे लगे हैं, और यह मोटो पेन अल्ट्रा स्टाइलस को सपोर्ट करता है।
